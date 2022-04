Waar waren we gebleven met The Boys

“Don’t you worry. Daddy’s home”

Exploderende hoofden, een mysterieuze energiedrank, psychopathische “superhelden” en een badass Brit die er alles aan doet om zijn vrouw te wreken. Het is tijd om je bebloede Homelander-pop er weer bij te halen en klaar te zitten voor een nieuw seizoen van The Boys.

Spoilers Let op: dit artikel bevat spoilers. Wil je zeker weten dat je niets over The Boys te weten komt? Ga dan terug naar de homepage. Je bent gewaarschuwd.

Na een geinige Twitter-rivaliteit tussen de accounts van The Boys en Imagine Dragons werd op 12 maart 2022 de trailer van de serie op de Prime Video YouTube-pagina gereleaset. Op 20 maart tweette het account van The Boys dat de trailer in totaal al 20 miljoen keer is gerapporteerd door kijkers, omdat de content niet geschikt zou zijn voor YouTube. Iets waar ze maar al te trots op zijn.

De eerste drie afleveringen kun je straks streamen via Amazon Prime en daarna volgt elke week een nieuwe aflevering. In totaal verschijnen er acht afleveringen. Het voorgerechtje in de vorm van The Boys Presents: Diabolical is op. Het is nu tijd voor het hoofdgerecht, want op 3 juni 2022 begint dan eindelijk het nieuwe seizoen van The Boys!

“Remember what I told ya”

Terug naar het idee. The Boys is origineel een stripboek dat voor het eerst uitkwam in 2006 en geschreven is door Garth Ennis. De stripboekenserie heeft tot zijn einde in 2012 in totaal 72 edities uitgebracht en werd uiteindelijk door Amazon Studios opgepikt voor televisie. Eric Kripke schreef het script en in 2019 kwam het eerste seizoen uit.

Onder leiding van de ervaren acteur Karl Urban is het publiek op slag fan van de anti-superheldenserie. Met name de lompe scènes, onverwachte humor en veelzijdige personages zorgen ervoor dat je als kijker niet lang hoeft te wennen aan de sfeer. The Boys weet een gitzwarte sfeer te creëren die de draak steekt met het superhelden-genre. Ondanks de dominantie van Netflix kreeg Amazon het voor elkaar een hitserie te produceren.

A-train Baby!

Het verhaal draait in eerste instantie om Hughie Campell. Hughie is een jonge knaap, die werkt in een computerwinkel. Hij heeft een relatie met zijn vriendin Robin en ze hebben net met elkaar besproken dat ze willen samenwonen… wanneer het gesprek plotseling bruut wordt verstoord.

Voor mensen die niks van The Boys weten: superhelden zijn onderdeel van dit universum, al kun je het woord ‘helden’ wel weglaten. De supers worden geboren met superkrachten die voor ieder persoon weer anders tot uiting komt. Laat zo’n super nou net hetgeen zijn dat het gesprek tussen Hughie en zijn vriendin heeft verstoord. Letterlijk! Een super genaamd A-train loopt met de snelheid van de Flash dwars door Jamie heen en verslind haar lichaam in miljoenen stukken voor de ogen van Hughie!

`Wat doe je dan als Hughie zijnde? Je gaat verhaal halen, want je bent je zielsverwant kwijt, je maatje waar je een toekomst mee wilde opbouwen. Hughie gaat op bezoek bij het hoofdkwartier van The Seven, waar de zeven beste supers bij elkaar komen en een team vormen. Hij loopt op dat moment tegen de bureaucratie van de wereld van de supers aan. Na een gesprek met een groep advocaten krijgt Hughie een geldsom aangeboden die het incident moet doen vergeten. Maar vergeten, dat doet Hughie niet.

The Seven assemble!

Hughie komt in aanraking met Billy Butcher, een wrede oud-special forces gediende die er alles aan wil doen om The Seven kapot te maken. Als Hughie wordt overtuigd om deel te nemen aan het clubje dat The Boys heet, gaat hij samen met Frenchie, Mother’s Milk, Kimikoo en The Butcher op jacht naar de superhelden van The Seven. Hun ultieme einddoel is om de leider van The Seven, Homelander, om te brengen. Homelander is echter de sterkste super die er rondloopt, dus die krijg je niet zomaar ten onder. Butcher heeft wel nog een appeltje te schillen met Homelander, want Homelander zou de vrouw van Butcher seksueel hebben misbruikt en er daarna voor hebben gezorgd dat zij haar eigen leven heeft beëindigd.

Wat er in de twee seizoenen allemaal gebeurt, is eigenlijk te veel om in dit artikel kort samen te vatten. Toch wil ik een paar belangrijke momenten uitlichten.

Butcher komt er aan het einde van seizoen 1 achter dat zijn vrouw nog leeft en dat ze ook een zoon heeft, die van Homelander is.

Hughie blaast iemand van The Seven op en wordt verliefd op de elegante Annie. Zij is onderdeel van The Seven en heeft onder haar superheldennaam Starlight een grote fanbase achter zich.

Homelander vermoordt alles wat er op zijn pad komt en gedurende het eerste seizoen wordt door The Boys Compound V ontdekt: een middel dat superkrachten geeft aan mensen. Supers worden dus niet geboren met krachten, maar gekweekt!

Waar seizoen één met name gaat over Hughie en zijn toewijding aan The Boys, worden tijdens seizoen twee meerdere verhaallijnen uitgezet en verdiept. Dat maakt dat er nog veel ontwikkelingen mogelijk zijn voor seizoen drie om de open eindjes aan elkaar vast te knopen.

Seizoen twee had een spectaculair einde. Tijdens een rechtszaak ontploften de hoofden van meerdere ambtenaren die nou net bezig waren om The Seven te veroordelen voor het verhullen van Compound V. Het was alleen niet bekend wie hierachter zat, want alle verdachten zaten namelijk in de zaal en niemand leek zijn superkrachten in te zetten. Het laatste beeld van seizoen twee verraad echter wie het zou zijn geweest. Dus: wordt er weer een verhaallijn toegevoegd, zal de corruptie toenemen en zullen we nog meer hoofden uit het niets zien ontploffen? Oh boy!

Wat kun je verwachten van het nieuwe seizoen?

Soldier Boy gaat een belangrijke rol spelen in het nieuwste seizoen van The Boys. Dit personage, gespeeld door Jensen Ackles, kwam al kort in opspraak in seizoen twee en zal ongetwijfeld een sterk personage zijn. In de stripboeken wordt Soldier Boy weggezet als de, excuse my French, bitch van Homelander. Hij doet er in de boeken alles aan om gezien te worden, maar heeft geen kwade bedoelingen. In de live-actionserie zal zijn persoonlijkheid juist bruter zijn dan Homelander en heeft hij geen sympathie voor de gewone burger. Homelander 2.0 incoming!

Verder gaan er nog vier nieuwe supers hun opwachting maken in seizoen drie, namelijk Gunpowder, Blue Hawk, Supersonic en Crimson Countess. Hoe bepalend de rollen gaan worden van deze superhelden is nog niet bekend, maar ze zullen vrij snel aan de kijker worden voorgesteld.

Het nieuwe seizoen van The Boys komt op 3 juni 2022 uit op Amazon Prime en zal acht afleveringen tellen. Heb je de serie nog steeds niet gezien: waar wacht je op?! En als je toch bezig bent, kijk dan ook het lekkere tussendoortje The Boys Presents: Diabolical. Ik kan niet wachten om weer met mijn mond open naar het tv-scherm te kijken, terwijl ik denk: “Dit kan echt niet!”