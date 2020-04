Studio Ghibli biedt ons meestal een blik op kinderen of beginnende tieners, maar in Only Yesterday maken we toch echt kennis met een volwassen vrouw. Haar dagelijks leven speelt zich af in het drukke Tokio en om de rust weer even terug te pakken, besluit ze een reis te maken naar de plek waar ze is opgegroeid. Zoals je kunt verwachten krijgen we te maken met veel herinneringen, maar in deze herinneringen komen ook de verwachtingen die een kind van het volwassen leven heeft aan bod. Only Yesterday is een reis die je meeneemt door verschillende tijden.