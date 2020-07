De originele trilogie, bestaande uit A New Hope (1977), The Empire Strikes Back (1980) en Return of the Jedi (1983), speelt zich twintig jaar na Revenge of the Sith af en we volgen het verhaal van Luke Skywalker. Ook Luke raakt betrokken bij de Jedi’s en probeert samen met prinses Leia, Han Solo en Obi-Wan Kenobi de kwaadaardige Keizer en zijn Keizerrijk omver te werpen. Dit hoeven ze gelukkig niet alleen te doen want ze krijgen hulp van de rebellen. Tijdens deze drie films komen we steeds meer te weten over Luke, zijn familie en de keuzes die hij moet maken.

Dan is er nog de nieuwste trilogie met de sequels. Deze bestaat uit The Force Awakens (2015), The Last Jedi (2017) en The Rise of Skywalker (2019). Deze spelen zich 30 jaar na Return of the Jedi af. Luke Skywalker heeft zichzelf verbannen naar een onbekende planeet en Leia probeert hem op te sporen. Ondertussen terroriseert een nieuw kwaad genaamd The First Order het heelal en vecht Leia met de resistance tegen deze boosdoeners. We leren ook nieuwe personages kennen, genaamd Rey, Finn en Poe, die allemaal vechten voor de resistance en slechterik Kylo Ren die aan de kant van The First Order staat.