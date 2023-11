Spellenspektakel 2023 heeft spellen, spellen en nog meer spellen!

Had ik al echt veel spellen gezegd?

Het Spellenspektakel stond het weekend van 4 en 5 november weer op de Jaarbeurs in Utrecht en dit jaar was Pixel Vault van de partij. Een weekend vol bordspellen: om te spelen, kijken en te kopen. We zetten onze hoogtepunten voor je op een rijtje!

Het Spellenspektakel wordt al meer dan 20 jaar georganiseerd en vooral de laatste jaren is het uitgegroeid tot hét evenement voor spelletjesfans. Net als voorgaande edities werd de beurs goed bezocht, of anders gezegd: het was druk. Vooral bij het spel Lorcana van Disney stond een lange rij. Grote uitgevers als White Goblin Games en 999 Games waren ook dit jaar weer aanwezig, maar daarnaast vond je er ook een heleboel indie makers. Kortom: genoeg voor iedereen.

Wat viel er te kijken op het Spellenspektakel?

Een beurs als deze geeft bezoekers de kans om te ontdekken welke spellen er in de afgelopen paar jaar op de markt zijn gekomen. Uitgevers laten graag zien wat ze in hun assortiment hebben en de meesten hadden ook tafels klaar staan met daarop verschillende spellen uitgestald. Daarnaast was er een hal speciaal voor kinderen, de toekomstige spellenfans. In die hal kon je verder het Speelgoed van het Jaar, van door de jaren heen, bekijken. Ook stond daar de stand van Intertoys, die spellentesters zocht (en waar je ook spellen kon winnen) en het speelgoed van BS Toys. Hun speelgoed is goed voor de ontwikkeling en motoriek van kinderen. Kinderen konden én mochten in deze hal onder begeleiding spelen zodat de ouders rustig de beurs konden bekijken.

Wat echt leuk was om te zien, was hoe sommigen hun stand hadden uitgedost om op te vallen. De tijdgevoelige crime spellen van Crime Scene kon je spelen in een soort verhoorkamer, de stand van Black Stories had zelf een plek van een misdrijf gemaakt waar je als lijk op de foto kon en de vertegenwoordiger van het Victoriaanse misdaad escape spel was heel toepasselijk gekleed. Iets anders wat noemenswaardig is, waren de set-ups van de klassieke wargames: er stonden hele legers met miniaturen uit verschillende genres (realistische Wereldoorlog-soldaten, maar ook fantasiemonsters). Ook was er een workshop waarbij je je eigen miniatuur kon schilderen en mee naar huis nemen.

Enkele hoogtepunten voor mij en mijn vrouw waren de Smart Games: kleine, kleurrijke hersenkrakers die een goede concentratie van jezelf vragen. Echt een persoonlijke uitdaging om jezelf even in kwijt te raken. Een ander hoogtepunt was het korte gesprek dat ik had met een Dungeon Master en tevens bedenker van zijn eigen campaign, Robbin Hulsker van Horned Toad Games. Het heet Order of the Golden Dawn en hij heeft het verhaal ontwikkeld om mensen die niet/minder bekend zijn met Table Top Role Playing Games (TTRPG’s) of Dungeons and Dragons er juist kennis mee te laten maken. Samen met een groep speel je het avontuur vijf avonden lang, dus er wordt ook veel minder van je verwacht dan als je aansluit bij een grotere/langere campagne. TTRPG’s duren vaak vrij lang, dus een spel als deze kan juist de gemiddelde bordspel-spelers over de streep trekken.

Quote: Ik heb Order of the Golden Dawn geschreven omdat ik zelf, als speler en DM, op zoek was naar een campaign die niet jaren duurt maar wel meer (personage) ontwikkeling geeft dan een one-shot. Robbin Hulsker van Horned Toad Games

Naast dat er veel te zien viel, was er ook veel om te kopen. Het geld moet rollen, net als in Monopoly. Bij de meeste stands van de uitgevers kon je de geteste spellen aanschaffen, maar er waren ook andere mogelijkheden. Zo was er de Bring & Buy, waar je tweedehands spellen kon kopen en zelf verkopen. Ook was er een sectie waar je beschadigde spellen met een flinke korting kon aanschaffen. En natuurlijk waren er ook veel accessoires, zoals dobbelstenen sets in veel (heel veel) stijlen en kleuren.

Dice ready? Meeples set? Go!

Op het Spellenspektakel kom je allerlei soorten spellen tegen. Van strategische spellen die gerust een paar uur in beslag kunnen nemen tot de kleinere indie spellen die lekker vlot zijn. De Trading Card Game Lorcana, een samenwerking van Disney en Ravensburger, was ook op de beurs te spelen. Helaas was het zo populair dat wij geen kans kregen om het uit te testen, dat gold bijvoorbeeld ook voor De Betoverende Torens. Door de drukte kon het gebeuren dat je soms lang moest wachten voordat je een kans kreeg. Ook was het jammer dat er niet bij alle spellen een gids was die je kon helpen met de opstart van een spel. Dus als je als beginner Villainous of Lord of the Rings Adventure Book Game wilde uitproberen, dan moest je er echt zelf de tijd voor nemen. Gelukkig waren die bij de meeste spellen wel aanwezig. Enkele spellen die wij gespeeld hebben zijn:

Cloudy Kingdom

Een kort, vlot spel waarbij je een weg door de bomen moet maken om je luchtkastelen te verbinden. Maar je tegenstander(s) moeten dat ook en houden geen rekening met jouw pad. Wij waren zo onder de indruk dat we het meteen hebben gekocht op de beurs.

Canal King

Het spel is vergelijkbaar met Ticket to Ride, maar hier moet je een vaarroute door de kanalen zien te maken. Het is lastig om die route af te maken voordat je tegenstander het doet, maar daardoor juist een leuke uitdaging.

Cheeky Monkey

Een klein, eenvoudig spel waarbij je vertrouwt op je geluk (of de pech van de tegenpartij). Een ideale party game.

Perfect Numbers

Een kaartspel waarbij je rijtjes moet maken en proberen om het perfecte getal te krijgen. De kaarten zien er vrolijk uit, maar er zitten vrij veel kleine voorwaarden aan die het spel lastiger maken dan het zou moeten. Bij ons haalden die regeltjes het plezier eruit.

Claim

Dit spel voor twee spelers is erg leuk om te spelen als je elkaar graag dwarszit. Dat samen met het mooie artwork is echt een aanwinst in je collectie.

Match Mario Kart

Mario Kart is leuk en bordspellen zijn leuk. Dit is een variant op vijf op een rij en zit in een mooie meeneembak, er was ook een versie van Harry Potter. Hoe leuk ik Mario Kart ook vind, ik moet zeggen dat ik dit spel na een potje wel gezien had.

IQ Digits

Een zogenaamde puzzelgame waarbij je alle cijfers in een vakje moet plaatsen. Ze hebben hier meerdere varianten van en je moet er echt geduld voor hebben: na een tijdje zie je de cijfers voor je ogen dansen als het je niet lukt.

Tijd voor een nieuwe spelletjeskast

Het Spellenspektakel 2023 was een groot succes. Niet alleen voor de makers, maar vooral ook voor de spelers. Met honderden spellen was er voor ieder wat wils. Ik heb mijn verlanglijstje bijgewerkt met een aantal toffe spellen die ik hier heb kunnen spelen. Volgend jaar hoop ik er weer bij te zijn. Was jij op het Spellenspektakel? Wat waren jouw favoriete bordspellen? Laat het ons weten in de comments.