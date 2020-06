We zien de scholieren lekker vaak pseudowetenschappelijke berekeningen doen om vervolgens door een wormgat te kunnen reizen. Met name op deze momenten doet de film sterk denken aan sci-fi-films uit de jaren ’80, zoals Ghostbusters en Back To The Future. Overigens heeft Michael J. Fox (Back To The Future) een erg leuke gastrol die verhaaltechnisch een extra laagje toevoegt aan deze pastiche.

Het tijdreizen lijkt in de film centraal te staan, maar onderwerpen als politiegeweld en de Black Lives Matter-beweging zijn in dit verhaal onmisbaar en vormen de echte kern. See You Yesterday snijdt deze relevante onderwerpen aan met een vlijmscherp mes. Het geweld in kwestie is namelijk duidelijk onnodig en het verdriet in de zwarte gemeenschap wordt onverbloemd weergegeven.