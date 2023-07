Met Secret Invasion doet Marvel eindelijk eens wat anders

Wie is er te vertrouwen?

Met Secret Invasion duikt Marvel in het genre van de spionagethriller. In de serie die op dit moment aflevering per aflevering op Disney+ verschijnt, neemt Nick Fury het op tegen van gedaante veranderende aliens die proberen de wereld over te nemen. In deze kijktip lees je waarom je Secret Invasion zeker niet mag missen.

Samuel L. Jackson is natuurlijk al jaren een van de bekendste gezichten van het Marvel Cinematic Universe (MCU). Zonder zijn Nick Fury hadden de Avengers zich nooit verenigd en daarmee hadden we heel wat iconische momenten moeten missen. Waar hij tot voor kort altijd de man achter de schermen was, de man die alles overzag, moet hij in de nieuwe Disney+-serie Secret Invasion zijn handen ook zelf vies maken.

Waar gaat het over?

Wat als al die personages, die we in tientallen films en series door de jaren heen gevolg gevolgd hebben, eigenlijk undercover aliens zijn? Dat is het concept achter Secret Invasion. De buitenaardse Skrull, die we al eerder gezien hebben in Captain Marvel en Spider-Man: Far From Home, zijn in staat om hun gedaante te wijzigen. Nadat ze jaren geleden richting Aarde zijn gevlucht om te ontkomen aan een bloedige oorlog, zijn er verschillende groepen Skrull ontstaan die niet allemaal even vriendelijk tegenover de mensheid staan.

In deze Disney+-serie probeert Nick Fury samen met zijn bondgenoten Talos (Ben Mendelsohn), Everett Ross (Martin Freeman) en Maria Hill (Cobie Smulders) om deze ‘geheime invasie’ van de Skrull tegen te gaan en de mensheid te redden. Verder maken ook Don Cheadle (bekend als War Machine in het MCU), Olivia Colman en Kingsley Ben-Adir hun opwachting in deze serie.

Ok, maar waar gaat Secret Invasion nu echt over?

De eerste aflevering, ‘Resurrection’, begint gelijk met een fenomenale openingsscène, waarin met name de cinematografie eruit springt. In alles voel je bij deze serie dat de inzet hoog is en dat er een hoop op het spel staat, iets wat in superheldenfilms vaak niet het geval is. Hoewel de wereld natuurlijk vaak bedreigd wordt in deze films is het meestal ook weer ‘eind goed al goed’. De makers van Secret Invasion zijn niet bang om daadwerkelijk verstrekkende gebeurtenissen die invloed hebben op de toekomst van het MCU in de serie te stoppen. Deze spanning werkt door tot in je woonkamer (of waar je Secret Invasion dan ook kijkt) en neemt je mee het verhaal in.

Daarnaast biedt Secret Invasion ook eens een ander kijkje in de wereld van het MCU, eentje met veel meer politieke diepgang. De serie legt veel serieuzere thema’s (zoals maatschappelijke intolerantie) en politieke en sociale verhoudingen bloot. Waar we normaliter vooral grote spektakelstukken gewend zijn, biedt Secret Invasion juist wat meer rust door de schaal klein te houden, dicht in de buurt van Fury, zonder dat daarbij de urgentie verloren gaat. Dat betekent trouwens niet dat er geen gave vechtscènes in de serie zitten, want dat is zeker wel het geval.

Waarom wil ik dit zien en waar kan ik dit kijken?

Secret Invasion is te zien op Disney+, waar wekelijks een aflevering online kwam. Maar de zes afleveringen van deze serie zijn ook zeker bingewaardig. Je kunt ook nog aanhaken bij de zogenoemde ‘Skrull Search’. Onder deze noemer bespreken en theoretiseren MCU-fans welke personages stiekem een Skrull zijn of waren in het bredere Marvel-universum. ‘Who do you trust?’ is niet voor niks de marketingslogan van de serie. Mocht je dus houden van een puzzeltje en niet terugdeinzen voor wat spionagespanning, dan is Secret Invasion zeker wat voor jou.