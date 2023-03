Scrubs herbeleven met Fake Doctors, Real Friends

Echte vrienden, neppe dokters

Een high five, een willekeurige vrouwennaam en op iemands rug springen en “Eagle!” roepen. Vrienden van mij worden gek als ik weer een quote gebruik van mijn favoriete serie ooit, namelijk Scrubs.

Ik kan het niet laten. De serie heeft mij zoveel humor en levensinspiratie gegeven dat ik soms niet in de gaten heb dat bepaalde uitspraken niet eens van mezelf zijn. Daarom was ik in extase toen in maart 2020, middenin de coronatijd, een podcast van de hoofdrolspelers Zach Braff en Donald Faison uitkwam.

Waar gaat het over?

Voordat ik helemaal losga over de podcast, even een korte uitleg over wat Scrubs voor een serie is. Scrubs is een drama/komische serie die zich afspeelt in het ziekenhuis Sacred Heart. In de serie volgen we JD (Zach Braff) en zijn vrienden die zich van beginnende stagiaires ontpoppen tot volwaardige doktoren gedurende de seizoenen. De beste vriend van JD is Turk (Donald Faison) en in het echt zijn Zach en Donald ook beste vrienden geworden.

De Scrubs-afleveringen duren ongeveer 20 minuten en de serie kent 8 seizoenen. Ja, er is een negende seizoen, maar deze is halverwege gecanceld omdat de serie een andere kant op ging, wat niet succesvol bleek. Echte fans erkennen dit seizoen niet, ik dus ook niet. Scrubs is een typische serie die je elke keer weer opnieuw kunt bekijken. Telkens vind je weer nieuwe momenten die je diep laten nadenken of helemaal dubbel laten liggen van het lachen. En de personages in de serie zijn zo typerend dat ik daar in een diepgaander artikel in de toekomst beter bij ga stilstaan.

De podcast heeft als titel: Fake Doctors, Real Friends. Tijdens elke ongeveer 70 minuten durende aflevering vertellen Zach en Donald over hun herinneringen en ervaringen tijdens de bijbehorende aflevering. Bovendien sluiten er geregeld mede-castleden aan om hun ervaring met Scrubs met de luisteraars te delen.



Ok, maar waar gaat het nu echt over?

Maar ik hoor je denken: waarom zou je naast de afleveringen nog 70 minuten van je tijd moeten spenderen om ook naar een verdiepende en grappige podcast te luisteren? Omdat het net zo verslavend is als de serie zelf. Zach en Donald hebben genoeg acteer- en regie-ervaringen naast Scrubs die ze maar al te graag met je als luisteraar willen delen. Ook krijg je veel mee van wat de twee in hun privéleven allemaal nog verder uitspoken, wat soms nog vermakelijker is dan de serie zelf.

Wat begon als een grappige bezigheid voor de heren tijdens de coronatijd is uitgelopen op een goed in elkaar gestoken show met een hoop extra’s. Zo is er merch te koop en is er elke aflevering een fan te gast die een paar vragen mag stellen. Daarnaast stellen de heren verdiepende vragen aan bedenker Bill Lawrence, nu bekend met zijn hitserie Ted Lasso. Dit alles wordt compleet met een aantal liveshows waar je als luisteraar bij kunt aansluiten middels een Zoom-sessie.

Waarom wil ik dit zien en waar kan ik dit kijken?

De podcast Fake Doctors, Real Friends is te beluisteren via de bekende podcastkanalen en zelf luister ik het via Spotify. De serie Scrubs zelf is te zien op Disney+. Mijn advies voor een perfecte ervaring is: kijk een aflevering van de serie en luister daarna een aflevering van de podcast voor de ideale combinatie!