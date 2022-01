ARQ is een film waarin een koppel vastzit in een tijdlus die ontstaan is door de uitvinding ARQ. Terwijl ze de mogelijke waardevolle creatie verdedigen tegen indringers, proberen ze tegelijkertijd de tijdlus te verbreken. Wat deze film de moeite waard maakt is het feit dat het verhaal zich maar in één huis afspeelt en dan voornamelijk in één kamer. Makkelijk is het niet om met weinig middelen een goede film te maken, maar ARQ is zo opgebouwd dat het niet onderdoet voor vergelijkbare films zoals Edge of Tomorrow. De film maakt ook goed gebruik van de theorie van het tijdreizen, zodat het verhaal na het einde nog in je hoofd blijft malen.