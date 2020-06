In het eerste seizoen maken we kennis met een groep middelbare scholieren en een stapel cassettebandjes. De tiener Hannah Baker heeft 13 cassettebandjes opgenomen die haar verhaal vertellen. Elk bandje geeft een reden waarom ze uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd en het is de bedoeling dat deze redenen door de juiste mensen gehoord worden. Waar het in het begin misschien nog overkomt als de wanhoopsdaad van een tienermeisje, wordt het steeds duidelijker hoeveel zij de afgelopen tijd te verduren heeft gehad.

Schuldgevoelens, verhalen over verkrachting, stoere jongens en gebroken vriendschappen domineren elke aflevering met een bijzonder verdrietig randje. We maken kennis met een aantal sterke personages, maar de hoofdrol wordt toch gegeven aan de ietwat awkward tiener Clay. Het eerste seizoen was een zeer groot succes voor Netflix, door het originele concept met een nadruk op suïcide. Ook omdat het net in een periode kwam waar aandacht aan zelfmoord dringend nodig was, omdat een aantal grote namen op deze manier het leven hebben gelaten. Een sterk seizoen, dat zelfs de grootste jongens af en toe een brok in de keel wist te geven.