Heb je al een idee waar dit heen gaat? De film neemt het absurde uit de serie en theatershows als uitgangspunt, maar geeft hier een compleet andere draai aan. Het plot geeft over het algemeen al een absurde sfeer weer, maar de individuele scènes doen dit nog veel uitgebreider. Dit zit hem soms in de kleine details, zoals een Bingo-rondje waarbij de getrokken ballen de bijzondere nummers C1000, B100 en K3 hebben.

Toch zit er ook een overkoepelende laag in die duidelijk kritiek uit op de hedendaagse maatschappij. Zo schopt de film bijvoorbeeld tegen programma’s als The Voice Kids aan. Geregeld vinden ouders de aandacht en de spotlights interessanter dan het kind zelf. In de film laten ze dit geweldig zien door Ronnie Bosboom Jr. nummers te laten zingen als: “Ik ben zo ontzettend eenzaam”, “Voor het werken werken, na het werken werken”, “Dit is een schreeuw om hulp” en mijn persoonlijke favoriet “Het publiek klapt, papa slaat”. Terwijl deze nummers worden vertolkt, zingen de fans mee terwijl ze in polonaise lopen. Het geeft een toch wat rauwe ondertoon mee aan deze film.