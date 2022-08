Hoe meer zielen, hoe meer vreugd

Shared universes zijn genieten. Of het nu is omdat je favoriete personages elkaar tegenkomen, er enorme werelden vol met geschiedenis gecreëerd worden of omdat er altijd wel iets nieuws te ontdekken valt: fictionele universa zijn niet meer weg te denken uit het leven van elke moderne geek. Maar welke shared universes zijn onze redactieleden nu helemaal weg van?

Boeken, films, games, series, strips: tegenwoordig kun je van verhalen genieten in veel verschillende vormen. Door de grote verscheidenheid aan platformen ontstaan er unieke werelden die je eindeloos kan ontdekken. Worldbuilding wordt dan ook steeds belangrijker in populaire media. Een Potterhead die helemaal weg is van de Wizarding World of een gamer die trouw elke Assassin’s Creed heeft gespeeld? Allebei zijn ze verliefd geworden op een wereld. Ook bij ons op de redactie hebben we zo onze eigen favorietjes, we leggen ze hier aan je voor en vertellen waarom nou juist dat shared universe zo fantastisch is.

Guus – Marvel Cinematic Universe – Film & Televisie

Op elfjarige leeftijd zag ik mijn eerste MCU-film in de bioscoop: Captain America: The Winter Soldier. Samen met mijn vader ging ik naar de film waar ik toen nog eigenlijk te jong voor was. Sindsdien ben ik verliefd op de franchise die toch wel de filmgeschiedenis veranderd heeft. Toen in 2008 de eerste Iron Man-film uitkwam, had niemand kunnen verwachten hoe ontzettend groot de Marvel Cinematic Universe ging worden (het is inmiddels een aardige marathonsessie waard). Sequels, post-credit-scènes en cinematic universes natuurlijk kenden Hollywood die ook al voor het MCU maar de schaal waarop Marvel het deed was nog nooit vertoond. Inmiddels is deze opzet de norm geworden en elke grote studio probeert om de succesformule van Kevin Feige en Marvel Studios te kopiëren (en dat gebeurt met wisselend succes). Het belang en de invloed van dit universum op de filmindustrie zullen later als ongelofelijk worden gezien.

Marvel zelf zit echter ook niet stil. Of het nu de nieuwe helden of Disney+ series zijn, de Marvel Cinematic Universe blijft maar groeien en diversificeren. WandaVision en Moon Knight zijn de perfecte voorbeelden van hoe Marvel weer nieuwe paden bewandelt en andere genres ontdekt. Door de geliefde elementen steeds in een ander jasje te steken blijft het voor zowel nieuwe als oude fans genieten.

David – Subspace Emissary (Super Smash Bros. Brawl) – Wii

Toen ik net YouTube ontdekte, aan het eind van de basisschool, kreeg ik al snel mijn eerste inkijk in crossovers en shared universes. Kanalen zoals DEATH BATTLE en met Adobe Flash -geanimeerde verhalen over Nintendo-karakters die in elkaars wereld terechtkwamen: ik kon er niet genoeg van krijgen. Niet lang daarna kwam ik achter het bestaan van de Subspace Emissary, de verhaalmodus in Super Smash Bros. Brawl.

Smash Bros. zelf is al een fijne Shared Universe. Het feit dat ik (bijna) al mijn favoriete Nintendo-karakters kan pakken en tegen elkaar kan laten knokken is een briljant concept. De Subspace Emissary doet er een schepje bovenop. Alle karakters zijn met elkaar verweven in een groter plot om de wereld van Smash Bros. te vernietigen. Het verhaal is complexer dan simpelweg ‘alle Smash personages tegen de vijand’. De personages zelf hebben verschillende doelen en motivaties. Personages zoals Link, Mario, Pit en Kirby vechten om hun vrienden te redden, terwijl Bowser en Ganondorf aanvankelijk de rol van slechterik op zich nemen. Personages als Wario en King Dedede nemen een middenrol in – hun doel lijkt hebzucht. Maar niets is wat het lijkt in de verhaalmodus van Super Smash Bros. Brawl. De wereld is chaotisch, je keuzes doen ertoe, en de cutscenes zijn super. Dat alles maakt het avontuur fantastisch.

Steve – DC Animated Universe – Tekenfilmserie

De DC Animated Universe staat ook wel bekend als de Timmverse, vernoemd naar Bruce Timm. Hij was een van de belangrijkste vormgevers van dit fictieve universum. Het begon allemaal met Batman: The Animated Series waarin mijn favoriete held Batman de hoofdrol heeft. Andere series zoals Superman: The Animated Series, Static Shock en Justice League hebben ook hun impact en invloed gehad op het creëren van dit universum.

In 2001 kwam dan eindelijk het hoogtepunt van de Timmverse waar velen op wachtten: de Justice League TV-series was een feit. Het zou bij twee seizoenen blijven, maar in 2004 kwam er een vervolg op met Justice League Unlimited. Naast de originele oprichters kwamen er veel meer (soms vrij onbekende) helden voorbij.

De tekenfilmserie was een geweldige combinatie van humor, actie en indrukwekkende verhaallijnen. Er was ook een grote variatie aan slechteriken en dat vroeg meer aandacht van de aardse beschermers. DC heeft in tekenfilmvorm gedaan wat ze nog steeds niet is gelukt op het grote scherm: een verfilming van hun grootste helden, schurken en verhalen succesvol in één universum brengen. Na twintig jaar is het nog steeds een van mijn favoriete shared universes.

Dirk Sung – Alien Runner Universe – Film

Ik zou wel een appartementje willen huren in het Los Angeles van blade runner Rick Deckard. Beetje mijmeren in de regen, onder het licht van neonreclames. Een cabine aan boord van het ruimteschip Nostromo lijkt me ook wel wat. Ruimteverkenning, heerlijk. Af en toe een alien xenomorph door de luchtsluis knallen? Alleen maar bonus.

Ik was dan ook verheugd toen ik er achter kwam dat beide locaties zich (waarschijnlijk) in hetzelfde alternatieve universum bevinden. Ridley Scott – regisseur van Alien, Prometheus, Alien: Covenant én Blade Runner – stelt in beide franchises dezelfde thema’s ter discussie: menselijkheid, sterfelijkheid en schepping. Dit komt het beste tot uitdrukking in de scènes waarin de androids centraal staan – en dat zijn er veel. In Blade Runner worden ze replicants genoemd en in de Alien franchise synthetics. De androids blijken vaak “more human than human” (het motto van de Tyrell Corporation uit Blade Runner). Replicant leider Roy Batty zou bijvoorbeeld graag langer leven en gaat over lijken in zijn zoektocht naar wat jaren erbij. De losgeslagen synthetic David doet daar nog een schepping bovenop: hij creëert leven, mogelijk zelfs de xenomorf. En passant roeit hij daarbij een complete beschaving uit.Het is onwaarschijnlijk dat er een daadwerkelijke cross-over komt tussen beide franchises, maar zou het niet cool zijn als de Weyland-Yutani Corporation een blade runner optrommelt om David “met pensioen te sturen”? En ja, ik weet dat de Predator franchise ook deel uitmaakt van het Alien universum. Er zijn zelfs de letterlijke Alien versus Predator films. Maar mijn waardering hiervoor kan ik in één woord uitdrukken: nul.