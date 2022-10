Voor ieder wat wils

Hét evenement voor elke Disney-fan is weer geweest. Op 9, 10 en 11 september vond D23 plaats in Californië. Jaarlijks wordt er weer heel veel nieuws van Disney aangekondigd op dit evenement en ook deze editie bracht weer genoeg om enthousiast over te worden. De redactie heeft natuurlijk ook in spanning meegekeken wat er allemaal bekend werd. Zij zetten hier de aankondigingen waar zij het meest naar uitkijken op een rijtje.

Guus – Werewolf By Night

Hoewel D23 slechts een maand geleden plaatsvond, is een van de aankondigingen die daar gedaan werd inmiddels al te bewonderen op Disney+. Werewolf By Night is de eerste televisiespecial die Marvel Studios uitbrengt en is ook iets totaal anders dan wat we van Marvel gewend zijn. Een zwart-wit-film, gebaseerd op oude horrorfilms uit de jaren 30 en 40, waarin een groep monsterjagers in een competitie deelnemen die is uitgeschreven door hun reeds-overleden leider. En dat in het MCU. Het klonk als muziek in mijn oren.

Direct na de aankondiging en de eerste trailer was ik dus al razend enthousiast over dit zwart-witte uitstapje. Marvel deed een keer iets totaal anders en als een die-hard Marvel-fan die geen seconde van de MCU mist, was dat ontzettend verfrissend. Na de special gezien te hebben blijft mijn enthousiasme onverminderd hoog. In slechts 53 minuten vertelt regisseur Michael Giacchino een vermakelijk, op zichzelf staand verhaal dat de deuren opent naar nieuwe mogelijkheden in het MCU. Het is leuk om te zien welke andere typen verhalen er, naast de typische superheldenverhalen óók binnen het kader van het MCU verteld kunnen worden. Wat mij betreft gebruikt Marvel Werewolf By Night als mal en gaat het vaker dit soort experimenten met andere genres aan. Wil je nu voordat je deze Halloween special gaat kijken nog wat meer weten wat je precies kunt verwachten, lees dan onze preview over Werewolf By Night.

Dirk Sung – Zootopia+

Ik vond Zootropolis/Zootopia de beste film van 2016 en niet alleen in het animatiegenre. De film over het optimistische konijn en de sarcastische vos had een prima verhaal, geen eindeloze achtervolging plus massagevecht als finale (nou ja, een beetje) en was vooral heel erg grappig. De humor kwam niet in de laatste plaats door al die andere dieren die de metropool bevolkten. Van de panter Clawhauser, die niet weet dat er een donut in zijn kinplooi hangt, tot Mr. Big, de ieniemienie spitsmuis maffiabaas.

Ik kijk dan ook erg uit naar Zootopia+, een zesdelige animatieserie voor Disney+ die al op 9 november van start zal gaan. In deze serie, die gelijktijdig aan Zootopia speelt (een sidequel), worden de kleinere avonturen van enkele nevenkarakters getoond. De titels van de afleveringen zijn al bekend. Ik zal ze niet allemaal spoilen, maar eentje heet “Dinner Rush” dus je kunt wel raden over welke snelheidsduivel die gaat. Hoe noem je een kameel met drie bulten?

Steve – Inside Out 2

Toen Inside Out in 2015 uitkwam, was ik geïntrigeerd. Een film over een meisje dat verhuist naar de andere kant van het land is niet zo spannend, maar hier kregen haar innerlijke emoties de hoofdrol. Joy/Plezier, Sadness/Verdriet, Fear/Angst, Anger/Woede en Disgust/Afkeer laten allemaal merken wat ze vinden van de verhuizing, de gevolgen en hoe ‘hun’ mens Riley tegen al deze veranderingen aankijkt. Inside Out was een ware achtbaan van emoties, heel begrijpelijk voor een meisje dat overrompeld wordt door interne én externe veranderingen in haar leven. Het is een Pixar-film, dus gelukkig eindigt (bijna) alles goed.

Er is dus op D23 aangekondigd dat deze mooie, emotionele (geen pun) film een vervolg krijgt waarin Riley een aantal jaar ouder is. Ik ben heel benieuwd hoe ze veranderd is, welke eventuele nieuwe emoties ze heeft ontwikkeld die nu gepersonifieerd worden. In deel 1 accepteerde ze haar nieuwe leefomgeving en haar emoties leerden op nieuwe manieren samen te werken, maar het leven van een kind verandert continu. Er valt nog genoeg te vertellen en ik verwacht veel van dit vervolg.

Roman – Willow

De afgelopen jaren heb ik me laten meevoeren met de nostalgische vide die op film en serie gebied heerst. Voorlopige hoogtepunten daarin zijn voor mij het derde deel in de Bill & Ted filmserie en de Netflix-serie Cobra Kai (een vervolg op de Karate Kid films). Eind november kan daar hopelijk een volgend hoogtepunt aan worden toegevoegd met de serie Willow dat een vervolg is op een van mijn favoriete fantasy-films uit de jaren tachtig met dezelfde naam.

Wat mij altijd heeft aangesproken aan de film is dat een held niet perse de sterkste of grootste persoon hoeft te zijn. Ook iemand met het hart op de juiste plaats of een klein persoon als Willow kan grote daden verrichten. Tijdens Star Wars Celebration afgelopen mei werd een eerste trailer uitgebracht. Op D23 werd de serie officieel aangekondigd met een tweede trailer en een panelgesprek. De serie zal zich ongeveer twintig jaar na de originele film afspelen en zal waarschijnlijk uit acht afleveringen bestaan. Ik kijk erg uit naar het zien van enkele oude bekenden, maar ook enkele nieuwe gezichten. Willow zal vanaf 30 november te zien zijn.

Kevin – Secret Invasion

Ik merk dat ik een beetje Marvel-moeheid heb. De laatste jaren beginnen de projecten van Marvel mij steeds minder te boeien, misschien omdat het er simpelweg zoveel zijn en ze tot in de treuren uit worden gepoept door Disney & Co. Er zit dan ook weinig bij de aankondigingen van D23 waar echt mijn aandacht naar uitging, maar de trailer van Secret Invasion wist mijn aandacht te pieken. Hoewel de serie ontzettend des Marvels is, laat het ook hints van een spionagethriller zien, waar ik dan wel weer meer interesse in heb.

Naast het hele spionagethriller-verhaal wat de nieuwe serie lijkt te hebben, helpt ook de ster van de show mijn interesse aan te wakkeren. Good ol’ motherf-er Samuel L. Jackson keert als Nick Fury weer terug in de spotlight en lijkt (als we de trailer mogen geloven) de hoofdrol te pakken in dit nieuwe verhaal. Nu maar hopen dat hij zijn karakteristieke motherf… een keer volledig mag uitspreken.

Jermaine – Alles Star Wars

Als Star Wars-gek kan ik natuurlijk niet achterblijven. Ik moet eerlijk toegeven dat we de laatste jaren een overload aan series voor onze kiezen hebben gekregen waarvan de kwaliteit niet altijd helemaal in orde was. Uiteraard vermaak ik mij prima, maar een serie als The Book of Boba Fett en Kenobi lieten echt wat steken vallen terwijl de personages zoveel potentie hadden.

The Mandalorian en The Clone Wars bijvoorbeeld doen dit uitstekend. Laat toevallig van die eerste een derde seizoen uitkomen. Het is vooral heel spannend wat de makers gaan doen met het personage gezien de focus nu naar een veel grotere wereld wordt geplaatst (Mandalore) in plaats van de focus op het hoofdpersonage zelf. De animatie-serie Tales of the Jedi brengt de animatiestijl van The Clone Wars weer terug. Deze keer zoomen we in op de geschiedenis van badguy Count Dooku en een jonge Qui-Gon Jinn, maar ook publiekslieveling Ahsoka Tano keert terug. We gaan vooral zien wat ze in de periodes dat ze niet in beeld was, heeft beleefd.