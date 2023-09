Puurheid en klasse met Eighth Grade

Een tienerfilm die zich onderscheidt van het gros

Tienerfilms zijn een guilty pleasure voor veel mensen. Het zoetsappige verhaal, de plots en de veel te knappe acteurs. Wat nou als ik je vertel dat er een film bestaat die dit perfect vertolkt? Deze film is hedendaags nog steeds van toegevoegde waarde, zeker met de huidige sociale media-taferelen. De film waarover ik het heb, heet Eighth Grade.

Stel jezelf voor dat je weer in groep acht zit, alleen dan in het huidige internettijdperk. Misschien is dat voor jou niet zo lang geleden, maar toch. Je wilt niets liever dan gezien worden, maar eigenlijk ook niet opvallen. En je ouders? Bah, daar moet je echt niks van hebben. Als ze je met rust laten, dan doen ze het pas goed! Zit je al goed in de sfeer? Kijk dan de film Eighth Grade, maar lees eerst hieronder waarom ik je aanraad om te kijken.

Waar gaat het over?

Eighth Grade vertelt het verhaal van een meisje genaamd Kayla Day. Een onzeker meisje dat op het punt staat de overstap te maken van groep acht naar middelbaar onderwijs. Kayla’s enige uitlaatklep is een YouTube-vlog waarin ze haar kijkers (waarschijnlijk niet meer dan een handvol) allerlei levenslessen bijbrengt, ook al heeft ze geen enkele ervaring met waar ze over spreekt. Daarnaast is Kayla constant bezig elk vrij moment in te vullen met swipen op haar smartphone of scrollen op haar laptop. Een herkenbaar thema waar hedendaagse tieners zich veel mee bezig houden.

Het knappe is dat Eighth Grade al deze hedendaagse thematiek netjes vervlecht met een aangenaam simpel tienerverhaal zonder prekerig te worden over het wel en wee van sociale media. Er is geen glasharde veroordeling, maar evenmin een gemakzuchtige ophemeling of totale afwezigheid van impact waar veel andere films zich schuldig aan maken.

Het complete plaatje

De hedendaagse tienerworstelingen, mits goed uitgewerkt, scoren bij mij al goed. Maar er zijn nog meer redenen waarom ik Eighth Grade als kijkerstip wil doorgeven. Startend met de muziek. Anna Meredith is daar verantwoordelijk voor en zet met haar elektronische muziek een excentrieke sfeer neer. In een legendarische zwembad scène komt deze sfeer er maximaal uit. Daarnaast weet ze enkele stiltemomenten perfect op te vullen met bijpassende beats en bombastische melodieën.

Daarnaast worden de stereotiepe rollen tot perfectie uitgewerkt. Want naast de onzekere Kayla wordt ook de onhandige en naïeve rol van haar vader duidelijk in beeld gebracht door Josh Hamilton. Natuurlijk is een tienerfilm niet compleet zonder de prins op het witte paard. Een klasgenoot van Kayla is een nonchalante tiener zonder emoties, wat het tegenovergestelde karakter is van Kayla. Daar moet ze dan ook verliefd op worden, toch?

Wat maakt Eighth Grade dan anders dan je doorsnee tienerfilm? Allereerst kent het niet de grote cliché en voorspelbare verhaallijn waar je dood mee wordt gegooid. Ten tweede gebruikt de film wel stereotiepe rollen, maar weet hier een realistische draai aan te geven. Verder zit de kracht van Eighth Grade in de puur- en kleinheid van de acteerkunsten van de acteurs, waar de doorsnee tienerfilm vaak kiest voor de knappe koppen en over de top acteren. En ten slotte laat de film je echt nadenken over hoe het is om een hedendaagse tiener te zijn en dat dit een behoorlijke worsteling kan zijn.

Een ijzersterk regiedebuut

Eighth Grade is het regiedebuut van Bo Burnham, die voor deze film vooral bekend stond als comedian. Om dan meteen met een niet-alledaagse film voor de dag te komen is op z’n zachtst gezegd gedurfd. Dat is trouwens geen kritiekpunt, maar juist een compliment. Eighth Grade neemt zowel zijn dertienjarige hoofdrolspeelster als de beoogde kijkers van die leeftijd zeer serieus, zonder een dikke laag zoetigheid aan te brengen. Bo Burnham is erop uit de film te weerspiegelen als pure eerlijkheid. Zeer ironisch, want dat is precies het tegenovergestelde van hoe de hoofdpersoon in het leven staat.

Eighth Grade is vooral zowel jong als oud en laat je als kijker het je geheel op eigen manier beleven. Of je nou meeleeft met de hoofdrolspeelster, je je in kunt leven als onhandige vader of als je als leedvermaak wilt kijken naar de worstelingen van een tienermeisje. Bo Burnham weet een ijzersterke film neer te zetten en we zien haar nu al schijnen van genialiteit die later in de stand-up special Inside (2021) maximaal worden uitgewerkt in zijn tv-special. Eighth Grade is momenteel te streamen op Videoland en te huren op Prime.