De productie is vaker van handen gewisseld dan we kunnen tellen en dat geldt ook voor de rollen. Acteur Nathan Fillion (Castle, Firefly) was geïnteresseerd in de hoofdrol en probeerde via Twitter de aandacht van de studio te trekken. Helaas had dit niet zo veel voeten in de aarde. Wel resulteerde het in een mooie samenwerking tussen Fillion en producent Allan Ungar; in 2018 brachten zij de fan film ‘Uncharted’ uit. Daarover werd met lof gesproken door verschillende critici. Ook Neil Druckmann, vice-president bij Naughty Dog, deelde zijn enthousiasme erover. De film is ruim 7,7 miljoen keer bekeken op YouTube.

De zoektocht naar de acteur die schattenjager Nathan Drake officieel op het witte doek kan laten stralen leverde voor de Castle-ster niet zo veel op, tot de teleurstelling van zijn fans. Op de vraag of Fillion werd overwogen, antwoordde toenmalig regisseur David O. Russell dat hij nog nooit eerder van de acteur had gehoord. In plaats daarvan werd Mark Wahlberg aangekondigd als hoofdrolspeler. Met de grootste rol gecast leek de productie op de goede weg te zijn, maar in een interview met Collider gaf Wahlberg later aan ondertussen te oud te zijn voor de rol – een testament aan de traagheid van de productie.

Uiteindelijk heeft Sony een Nathan Drake gevonden in Tom Holland. De jonge Britse acteur lijkt misschien een vreemde keuze om een doorgewinterde avonturier te spelen, maar snel na dit castingnieuws werd duidelijk dat het om een prequel van de games zou gaan. Hopelijk zien we dus hoe Drake aan zijn reputatie is gekomen. Wahlberg was af en aan bij het project betrokken en hij is nu gecast als Drake’s mentor, Sully. Elena Fisher zal gespeeld worden door Tati Gabrielle. Andere rollen zijn weggelegd voor Antonio Banderas en Sophia Ali.