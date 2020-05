Binnen de TCG heb je drie soorten kaarten: Pokémon-kaarten, Trainer-kaarten en Energie-kaarten. Elk deck bestaat uit 60 kaarten, en je mag zelf beslissen hoe je dit verdeelt met de drie soorten. Belangrijk is wel dat je dezelfde kaart niet meer dan vier keer in een deck mag hebben. Om te beginnen met het bouwen van je deck, heb je natuurlijk je Pokémon-kaarten nodig. Mijn tip is om eerst je V Pokémon of GX Pokémon uit te kiezen. Dit zijn namelijk de sterkste Pokémon die er zijn binnen de sets. Vervolgens vul je aan met andere basis-Pokémon en stage 1 en stage 2 evolutie-Pokémon.

De volgende stap is het vullen van je deck met alle Trainer-kaarten die jou handig lijken. Deze Trainer-kaarten zijn te verdelen in Item-, Supporter- en Stadium-kaarten. Items kun je per beurt zo vaak spelen als je wilt, Supporters slechts één keer per beurt en van de Stadium-kaarten kan er zelfs maar één tegelijk in het spel zijn. Met deze Trainer-kaarten heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om in een beurt extra kaarten te trekken, je actieve Pokémon gratis te switchen of om Energie-kaarten van de Pokémon van je tegenstander af te halen om het hen moeilijker te maken. Door te spelen ontdek je welke kaarten eigenlijk maar weinig nut hebben in je deck, en van welke je er juist meer nodig hebt.

Tot slot heb je voldoende Energie-kaarten nodig. Je Pokémon hebben deze kaarten nodig om aanvallen te kunnen gebruiken. Zowel Pokémon- als Energie-kaarten zijn onderverdeeld in types. Er zijn negen types Energie-kaarten en elf types Pokémon-kaarten. Hoeveel en welke Energie-kaarten je precies nodig zult hebben, moet je inschatten aan de hand van de types en hoeveelheden die jouw Pokémon nodig hebben voor hun aanvallen.