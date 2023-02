Wie zijn volgens ons de kanshebbers bij de Oscars

And the winner is…

Over iets meer dan twee weken zullen voor de 95e keer de Academy Awards, beter bekend als de Oscars, worden uitgereikt. Everything, Everywhere All at Once heeft de meeste nominaties gekregen. De film maakt in elf categorieën kans op het felbegeerde gouden beeld. De laatste jaren is de prijsuitreiking niet zonder controverse. Vorig jaar hadden we the slap heard around the world tussen Will Smith en Chris Rock. Dit jaar gaat het vooral om films, acteurs en regisseurs die niet genomineerd zijn.



2022 was een goed jaar voor film en gezien de diversiteit in nominaties lijken de winnaars in sommige categorieën moeilijk te voorspellen. We hebben desondanks onze filmkenners binnen de redactie gevraagd de lijst met genomineerden te analyseren en hun mening erover te geven.

Roman

Als iemand die opgegroeid is in de jaren ’90 vond ik het heel leuk om te zien dat een van mijn jeugdhelden, Brendan Fraser, weer terug in de spotlights is. Hij is genomineerd voor zijn rol in The Whale. Daarin speelt hij Charlie een docent Engels die lijdt aan een zeer ernstige vorm van obesitas die aan het proberen is om zijn relatie met zijn tienerdochter (Sadie Sink) te herstellen. Fraser zet een hele sterke rol neer en laat zien dat hij echt een hele goede acteur is in een film waarvan ik ook had verwacht dat die genomineerd zou worden in de categorie beste film, maar die helaas niet tot de tien gegadigden behoort..



De MCU begint langzaamaan voet aan de grond te krijgen bij de Oscars. Angela Bassett is met haar nominatie in de categorie beste vrouwelijke bijrol de eerste actrice die voor een MCU film een nominatie heeft ontvangen. Ik vond haar als Koningin Ramonda in Wakanda Forever heel sterk. Ze wist bij mij de juiste snaar te raken met de emotie die ze haar rol gaf. En hoewel de categorie voor beste vrouwelijke bijrol misschien wel de zwaarste is qua genomineerden dit jaar denk ik dat ze niet geheel kansloos is.



Ik denk en hoop dat Everything, Everywhere All at Once veel nominaties zal gaan verzilveren. Ik vind het een geweldige film. Het is een mooi en origineel verhaal dat naast al het scifi en actie geweld eigenlijk ook gewoon een intiem familiedrama is. Het verhaal gaat letterlijk over alles, overal, tegelijkertijd. Daarnaast gun ik acteurs Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis en Ke Huy Quan ook een prijs. Naast dat ze in deze film heel goed spelen, vind ik het ook zeer verdiend als je kijkt naar hun gehele oeuvre.

Steve

Ik ben gek op animatiefilms en vooral als ze avontuurlijke elementen hebben. The Sea Beast maakte mij al erg nieuwsgierig terwijl ik alleen nog maar de poster had gezien. Mens tegen monster, tegen de natuur en misschien ook tegen zichzelf. Het is een mooie film met veel creatieve, kleurrijke beelden naast een spannend verhaal. Van mij mag deze zeker met de prijs voor Beste Animatiefilm naar huis gaan.



Als beste actrice in een hoofdrol vind ik dat Michelle Yeoh moet winnen. Haar performance van meerdere varianten van haarzelf in Everything, Everywhere All At Once was een plezier om naar te kijken. Het is een bijzondere mengelmoes van thema’s en Yeoh weet zich een weg te banen tussen al die rare identiteitsvormen die bij elk thema hoort. Ik denk dat Everything, Everywhere All At Once hoe dan ook de grote winnaar wordt van deze Oscars.

Dirk Sung

Als ik om de hoek woonde bij het Ovation Hollywood Theater zou ik op 12 maart met een spandoek gaan protesteren tegen het NIET nomineren van James Cameron als beste regisseur van 2022. Wat moet de man nog meer doen dan de Amerikaanse filmindustrie eigenhandig uit het corona-dal trekken? Toegegeven Top Gun: Maverick droeg ook zijn steentje bij, maar er is niemand die het geloof in blockbuster-cinema zo’n impuls geeft als de lange, arrogante Canadees. Nou zijn bezoekersaantallen niet de enige graadmeter voor een goede film (kuch, MCU, kuch), maar Avatar: The Way of Water is een ijzersterke productie, die door niemand anders gemaakt had kunnen worden.

RRR had ook wel een paar nominaties meer verdiend. Ik denk dan met name aan Ram Charan en Jr NTR in de hoofdrollen. Gelukkig gaat het energieke liedje Naatu Naatu waarschijnlijk wel met het gouden beeldje aan de haal.Maar als ik al het goud in mijn gebit in moet zetten op één genomineerde, dan wed ik op Michelle Yeoh als beste actrice. Ook best een geinige film, dat Everything Everywhere All at Once. Ik denk echter dat de inzending van onze Oosterburen de meeste nominaties gaat verzilveren, waaronder best picture. De Academy heeft altijd een voorliefde voor geëngageerd werk en Im Westen nichts Neues is een degelijke anti-oorlogsfilm, die via Netflix een groot publiek heeft bereikt. Jammer alleen dat Daniel Brühl is overgeslagen bij de nominaties, want dat vond ik weer eens een klasbak in die film.

De Oscars worden in de nacht van 12 op 13 maart uitgereikt en zal live te volgen zijn via Filmbox. Wie denk jij dat er een Oscar gaat winnen? Ben je het eens met de meningen van onze redacteuren? Laat het ons weten in de comments!