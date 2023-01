Naar deze films en series kijkt de redactie uit in 2023

Biostripjes en bingesessies in het vooruitzicht

Het nieuwe jaar is aangebroken en dat betekent dat het tijd is om vooruit te kijken. De komende tijd zal je dan ook veel vooruitblikken en previews tegenkomen op Pixel Vault, maar eerst gaan we de redactie langs om te vragen waar iedereen nou het meest naar uitkijkt.

Dat is soms moeilijk, want er komt behoorlijk veel moois aan wat betreft games, gear en culture. Toch stellen we iedereen die ingewikkelde vraag: wat staat nou écht bovenaan je lijstje? Hieronder vind je de films en series waar wij niet op kunnen wachten.

Roman – Dune: Part Two – 2 november

Aan het begin van het jaar vind ik het altijd leuk om te kijken welke films er het komende kalenderjaar uit gaan komen. Het is een beetje voorbereiding maar vooral voorpret op wat gaat komen. In een jaar waarin er naast verschillende superheldenfilms, sequels en hopelijk ook een aantal leuke verrassingen voorbij zullen komen, springt er dit jaar voor mij één film tussenuit. Dune: Part Two.



Het eerste deel van Dune was een van mijn favoriete films van 2021. Op cinematografisch gebied was de film letterlijk een plaatje. Het is fijn dat er tijd werd genomen om het complexe verhaal van Dune te vertellen. Dat was ook de voornaamste reden van regisseur Denis Villeneuve om het verhaal in twee delen te verdelen. Gezien de reputatie van het verhaal, dat werd uitgeroepen tot een van de boeken(series) die onverfilmbaar zouden zijn, was dat geen gekke gedachte. Villeneuve liep daarmee welhet risico dat als het eerste deel financieel niet goed zou scoren er geen vervolg zou komen. Maar gelukkig kwam een maand na de première het goede nieuws en kunnen we eind dit jaar kijken naar hoe het verhaal van Paul Atreides (Timothée Chalamet) verder gaat.

Amador – The Super Mario Bros. Movie – 7 april

Voordat ik een euforisch verhaal afsteek over deze film, twee dingen. Allereerst heeft Roman mijn eerste keuze al geclaimd en ben ik het honderd procent eens met wat hierboven staat. Ten tweede begin ik maar direct met de grote olifant in de vorm van Chris Pratt in de Super Mario-kamer. Nee, ik ben zeker niet enthousiast dat Pratt Mario inspreekt. Het klinkt lui, ongeïnteresseerd en eigenlijk als de acteur zelf, met een slecht Brooklyn’s accent. Toch mag dat de pret niet drukken, want letterlijk al het andere wat ik tot nu heb gezien en gehoord in de trailers lijkt subliem. Jack Black ís Bowser, Anya Taylor-Joy geeft Peach de stem van een strijdvaardige vrouw en Keegan-Michael Key doet een fantastische versie van Toad. Indrukwekkender is echter hoe de film eruit ziet.

Illumination Studios laat zien dat het meer kan dan schijtlollige Minion-films. Het heeft zich verdiept in de lore van Super Mario en alle andere games waar de bekendste loodgieter ter wereld in voorkomt. Het voelt misschien als extreme fanservice, maar ik ben een fan en wil die service. De trailers lieten al flitsen zien van Rainbow Road uit Mario Kart, een vechtscène met Donkey Kong in een arena als in Super Smash Bros en old-school 2D levels uit de eerste Super Mario-games van de NES en SNES. Het kleine kind in mij is zo ontzettend klaar voor deze film, ondanks het Pratt-probleem. Let’s-a-GO!

Guus – 65 – 9 maart

Hoewel ik eigenlijk de Marvel-man van de redactie ben, zijn de Marvel-releases dit jaar niet de dingen waar ik per se het meest warm voor loop. Natuurlijk ga ik ze allemaal zoals gewoonlijk weer checken (en altijd met veel plezier), maar de film waar ik sinds kort het meest naar uitkijk in 2023 is 65. Toen halverwege december de eerste trailer uitkwam was ik eigenlijk gelijk verkocht. Het plot, de spanning en de geweldige visuals waren de dingen die mijn aandacht trokken en sindsdien kan ik niet wachten tot ‘ie uitkomt. In deze nieuwe film geregisseerd door Scott Beck en Bryan Woods (voornamelijk bekend als de schrijvers van A Quiet Place) en met Adam Driver in de hoofdrol, crasht een piloot op de aarde van 65 miljoen jaar geleden. Daar moet hij samen met de enige andere overlevende zien te overleven in een wereld die dus bezaaid is met prehistorische wezens.

Een sciencefiction thriller met dinosauriërs dus. Die dinosauriërs zijn gelijk ook een van de elementen die mij het meest enthousiast maken. De Jurassic Park-films zijn natuurlijk de norm als het gaat om de weergave van dino’s in films, maar 65 lijkt hier een hele intrigerende en vooral spannende spin aan te gaan geven; iets waar ik écht niet op kan wachten. Daarnaast roept de synopsis zo ontzettend veel vragen bij mij op. Waarom zat het hoofdpersoon in een ruimteschip? Hoe komt het dat ze terug zijn in de tijd van de dino’s? Ook ziet alles er in de trailer gelikt uit. 65 heeft alles om een fantastische scifi-film te worden waar ik in ieder geval ontzettend zin in heb.

Kevin – Vinland Saga, seizoen 2 – 9 januari

Wie helemaal verzonken is geraakt in Assassin’s Creed Valhalla, moet de ogen eens laten vallen op Vinland Saga. Misschien wel een van de meest epische anime-shows van de afgelopen jaren keert dit voorjaar terug en belooft opnieuw een hoge lat neer te leggen. Het mag dan een anime zijn, maar mocht je helemaal gek zijn op vikingverhalen, dan is dit zeker een must om in de gaten te houden.

In Vinland Saga volgen we Thorfinn, een jonge viking uit IJsland die in het eerste seizoen afreisde naar Engeland op zoek naar wraak nadat zijn vader is vermoord. Dit alles zit verweven in de Deense overname van Engeland en de opkomst van Cnut de Grote, in de serie simpelweg nog bekend als prins Canute. Het is een verhaal van wraak, epische gevechten en grootse slagvelden. Precies waar Studio Mappa nou zo goed in is. Het tweede seizoen begint al op 9 februari, maar mocht je nog bij willen kijken dan staat het eerste seizoen op tal van streamingdiensten waaronder Netflix.

Steve – Arcane, seizoen 2 – nog niet bekend

Ik heb League of Legends nooit gespeeld, maar wel beelden online gezien. Ik wist dus al dat er veel kleurrijke personages en een grote wereld in de game zitten. Toen kwam de aankondiging van de Netflixserie Arcane in 2021. Een verhaal over rijk en arm die strikt gescheiden van elkaar leven, aangevuld met ingrediënten als corruptie, criminaliteit en een nieuw soort drugs. Dat allemaal overgoten met een steampunksausje; ik was meteen geïntrigeerd.

Het verhaal wordt voornamelijk verteld van twee kanten: de ambitieuze, licht naïeve Jayce die graag de utopische bovenwereld genaamd Piltover verder wilt helpen en de cynische Vi uit Zaun, de criminele wereld die letterlijk en figuurlijk onder Piltover ligt. Hun verhaallijnen in de serie zijn met elkaar verbonden, al hebben ze zelf geen idee hoe diep die verbinding gaat. De beelden zijn spectaculair, er zitten zoveel details in beide steden en ondanks de sombere thema’s zie je heel veel kleur. Daarnaast is er gelukkig ook voldoende ruimte voor spanning en humor. Voor mij was dit een van de beste animatieseries van het jaar en ik hoop dat we dit jaar nog het vervolg zullen zien.

Dirk Sung – Indiana Jones and the Dial of Destiny – 28 juni

Tatedataaa tadedaa. Tatedata tatedadadada. Tatedataa, tatedaaaa. Tatedadatedada-tedatudatudatu. Dat was het Indiana Jones-thema (het zit nu in je hoofd), want in juni komt de vijfde film uit van de man met de hoed en zweep. Hoewel we hem inmiddels beter de man met het slabbetje en de rollator kunnen noemen, heb ik er echt zin in. Indiana Jones staat voor ouderwets vertier. Lachen om Adolf Hitler, Indiase gebruiken op de hak nemen en ontsnappen aan een kernexplosie in een ijskast; daar hadden ze in Hiroshima aan moeten denken. Wat zou de serie anno 2023 voor ons in petto hebben?

Harrison Ford is natuurlijk onmisbaar in de titelrol, maar daarnaast zullen ook interessante acteurs als Mads Mikkelsen en Antonio Banderas een rol vertolken in The Dial of Destiny. John Rhys-Davies is terug als Sallah, maar mijn favoriete Jones-girl Karen Allen (Marion Ravenwood) doet helaas niet mee ondanks dat ze aan het eind van The Kingdom of the Crystal Skull (2008) met Indy in het huwelijksbootje stapte. Hopelijk doet regisseur James Mangold, die het stokje overneemt van Steven Spielberg, rustig aan met de CGI en bezorgt hij ons een vermakelijke Indyan summer.

Naar welke films en series kijk jij dit jaar uit? We horen het graag van je in de comments!