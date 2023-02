De zoektocht naar de ultieme mmorpg

In 2020 onthulden de makers van It’s Always Sunny in Philadelphia een welkome verrassing in het sitcomgenre: Mythic Quest. Deze comedyshow van Apple TV+ volgt een groep werknemers van een gamestudio, waar wordt gewerkt aan de nieuwste uitbreiding van de fictieve mmorpg Mythic Quest.

Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, want binnen het team zijn er creatieve verschillen en daarnaast zit het in de gamingindustrie nou eenmaal wel eens tegen door hackers, concurrentie en veeleisende spelers. Wat maakt deze serie nou tot een must-watch?

Waar gaat Mythic Quest over?

In deze comedy volgen we een groep schrijvers, ontwerpers, programmeurs en testers bij een fictieve gamestudio die achter de grootste mmorpg ter wereld zit. Hun nieuwste uitbreiding zit eraan te komen en dat zorgt voor tegengestelde meningen binnen het team.

Creatief producent Ian (Rob McElhenney) vindt vaak dat zijn mening belangrijker is dan die van hoofdproducent David (David Hornsby). Programmeur Poppy (Charlotte Nicdao) blijft nieuwe items aandragen die eigenlijk niet worden gewaardeerd en hoofd geldzaken Brad (Danny Pudi) houdt informatie achter. De persoonlijkheden van de personages zijn sterk en spelen leuk op elkaar in tijdens de momenten waarop de stress van de gameontwikkeling het hoogst is. Er zijn verder mooie rollen weggelegd voor onder anderen Ashly Burch, Imani Hakim en F. Murray Abraham.

Rob McElhenney en Charlotte Nicdao in Mythic Quest. Afbeelding: AppleTV+

Waarom is het een must-watch?

Door de seizoenen heen zien we hoe de personages hun professionele en persoonlijke levens navigeren tijdens de tumultueuze zoektocht naar de ultieme uitbreiding van hun mmorpg. Tussendoor wordt er daarnaast tijd gemaakt voor uitstapjes naar het verleden, waarin de backstories van sommige personages uitgepluisd worden. Daarbij zien we grote namen als Sam Witwer, Anthony Hopkins, Snoop Dogg en Joe Manganiello voorbij schuiven.

Mythic Quest heeft fijne humor en soms komt een verrassend serieuze toon op de juiste momenten omhoog. Voor geeks is de serie onmisbaar als goede comedy die tegelijkertijd een al dan niet aannemelijke reflectie van de gamingindustrie geeft. Door de samenwerking met Ubisoft en hier en daar een andere studio staat Mythic Quest ook bol van de leuke easter eggs naar bestaande games.

Waar kan ik Mythic Quest kijken?

Mythic Quest is te bekijken op streamingdienst Apple TV+. De eerste drie seizoenen zijn al uit, en de serie heeft groen licht voor een vierde seizoen. Met de tot nu toe jaarlijkse releases kunnen we seizoen vier waarschijnlijk aan het einde van dit jaar verwachten. Daarnaast is er een spin-off aangekondigd met een nog onbekende releasedatum.