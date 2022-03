Zoveel meer dan Marvel’s Batman

Moon Knight komt naar het MCU. Als de eerste nieuwe toevoeging aan het MCU van dit jaar zal hij ons meenemen naar de wereld van Egyptische goden. Op 30 maart komt de eerste aflevering van de zesdelige serie naar Disney+. Maar wat moet je nu allemaal weten voordat je gaat kijken? Dat lees je hier.

Moon Knight wordt vaak Marvel’s Batman genoemd, maar daarmee wordt het personage echt tekort gedaan. Met bijna vijftig jaar aan geschiedenis in de stripboeken heeft Marvel een complex en interessant personage opgebouwd die dit jaar dan eindelijk zijn live-action debuut maakt op Disney+. Als je nu ook benieuwd bent naar de andere Marvel-series die dit jaar op Disney+ uitkomen, lees dan zeker even dit artikel om op de hoogte te zijn.

SPOILERS Let op: dit artikel kan spoilers bevatten. Wil je zeker weten dat je niets over Moon Knight te weten komt? Ga dan terug naar de homepage. Je bent gewaarschuwd.

Wie is Moon Knight?

Eerst even een geschiedenislesje. In 1975 maakte Moon Knight, wiens echte naam Marc Spector is, zijn stripboekdebuut in Werewolf By Night Volume 1 #32. Hierna liet hij in wat losse stripverhalen nog zijn gezicht zien en maakte hij een aantal cameo’s in verhalen van Spider-Man en The Defenders totdat hij in 1980 zijn eerste eigen stripserie kreeg. Sindsdien zijn er negen volumes van zijn solo-serie verschenen en is hij opgedoken in vele cross-overs. Zo is hij ook een tijdje lid geweest van de Avengers.

Dan wat meer over zijn achtergrondverhaal. Marc Spector was een huurling die tijdens een missie in Sudan voor dood werd achtergelaten door een andere huurling genaamd Raul Bushman. Zwaar gewond en op sterven na dood bereikte Spector de tombe van een Egyptische farao, waar hij en Bushman naar opzoek waren. Hij sterft in deze tombe, aan de voet van een standbeeld van de Egyptische god van de maan: Khonshu. Khonshu belooft Marc weer tot leven te wekken als hij Khonshu zal dienen. Marc moet daarvoor de ‘Fist of Khonshu’ worden en nachtelijke reizigers beschermen.

Onlosmakelijk verbonden aan Moon Knight is zijn meervoudige persoonlijkheidsstoornis. IGN omschreef het personage zelfs weleens als een ‘Wat als Batman meervoudige persoonlijkheidsstoornis zou hebben’, al wordt daarmee het personage flink tekort gedaan. In de stripboeken heeft Moon Knight sinds zijn jeugd al meerdere persoonlijkheden. Hiervan zijn Steven Grant, Jake Lockley en Mr. Knight de belangrijkste van deze persoonlijkheden. Elk van deze persoonlijkheden beweegt zich in andere sociale kringen en heeft een andere achtergrond en baan. Het is niet helemaal zeker of deze meerdere persoonlijkheden het gevolg zijn van trauma’s of dat ze zijn ontstaan door zijn link met Khonshu. Het wordt dus interessant om te zien welke richting de serie hiermee opgaat.

Hoewel de vergelijking met Batman dus vrij vergezocht is, wordt deze voornamelijk gemaakt vanwege de krachten van Moon Knight. Door zijn verleden als huurling is hij een goede detective en man-tegen-man vechter. Hij gebruikt ook verschillende high-tech gadgets. Moon Knight heeft echter ook een paar bovennatuurlijke krachten, zoals visioenen. Ook was er een tijd dat zijn fysieke kracht en uithoudingsvermogen afhingen van de stand van de maan. Om het allemaal nog imposanter te maken is Moon Knight al meerdere malen weer tot leven gewekt door Khonshu, wat hem feitelijk onsterfelijk maakt.

Iets nieuws proberen

De ‘Fist of Khonshu’ krijgt dus nu zijn eigen serie op Disney+. Oscar Isaac ken je misschien wel als Poe Dameron uit Star Wars of Apocalypse uit X-Men: Apocalypse. Hij zal ditmaal de rol van Moon Knight op zich nemen. Volgens de officiële beschrijving van Marvel ontdekt Steven Grant dat hij een meervoudige persoonlijkheidsstoornis heeft en hij zijn lichaam deelt met Marc Spector. Volgens de beschrijving raken Steven/Marc door het naderen van hun vijanden betrokken in een dodelijk mysterie omtrent de Egyptische goden.

Deze beschrijving vertelt ons misschien niet zoveel, maar gecombineerd met de uitgekomen trailers kunnen we een wat completer beeld vormen. Het lijkt erop dat Marvel qua genre echt iets nieuws gaat proberen, namelijk: een psychologische thriller. In de trailers zien we Isaac’s personage zichtbaar in conflict met zichzelf en zijn psyche. Oscar Isaac zelf beschreef de serie ook als een karakterstudie. Naast de persoonlijkheden Steven en Marc is ook bekend dat de Mr. Knight-persoonlijkheid in de serie zal voorkomen.

Hoewel we meer te weten zullen komen over Steven/Marc’s origin story, zal de serie waarschijnlijk niet beginnen bij het begin. Waarschijnlijk krijgen we, door middel van flashbacks, te zien hoe Steven achter het bestaan van zijn andere persoonlijkheden komt en hoe dit hem vormt tot de persoon die hij vandaag de dag is. Het verhaal zal zich dus waarschijnlijk niet op een lineaire manier ontvouwen.

Wat we wel zeker weten is dat Ethan Hawke’s personage Arthur Harrow de big-bad van deze serie wordt. Arthur Harrow is de leider van een cult die de Egyptische god Ammit aanbidt. Hawke heeft zelf ook gezegd dat zijn vertoning van Harrow sterk gebaseerd is op de echt-bestaande cult-leider David Koresh. Verder is bekend dat de Egyptisch-Palestijnse actrice May Calamawy in de rol van Layla El-Faouly gaat kruipen. Over haar personage is enkel bekend dat ze een vriendin van Steven/Marc is. De fransman Gaspard Ulliel zal te zien zijn als Anton Moggart. In de stripboeken is Anton Mogart het alter ego van de schurk Midnight Man, iemand met wie Moon Knight vaak de degens kruist.

Om het allemaal nog imposanter te maken is Moon Knight al meerdere malen weer tot leven gewekt door Khonshu wat hem feitelijk onsterfelijk maakt.

Even speculeren

Nu het allerleukste moment van elke nieuwe Marvel-serie of -film: gaan we oude bekenden zien? Het eerlijke antwoord daarop is dat we dat nog niet weten. De serie lijkt vrij op zichzelf te staan. Kevin Feige heeft echter wel gezegd dat we Moon Knight na de serie teruggaan zien in andere MCU-films, maar welke dat zijn is nog niet zeker. Er zijn wel een aantal namen die je tijdens het kijken van deze serie in de gaten moet houden. Zoals gezegd maakte Moon Knight zijn debuut in de Werewolf By Night-stripboeken en wordt er hevig gespeculeerd dat Marvel dit jaar nog een Halloween special zal uitbrengen waarin dit personage een grote rol zal spelen. Een hint naar Werewolf By Night of kleine cameo van Gael Garcia Bernal, de mogelijke hoofdrolspeler van deze special, valt dus zeker niet uit te sluiten.

Blade is een ander personage dat zomaar in een post-credits-scène kan verschijnen. Oscarwinnaar Mahershala Ali is gecast voor de rol van Blade en zijn stem maakte al een kleine cameo in Eternals. Aangezien Moon Knight het bovennatuurlijke induikt met de Egyptische goden, is Blade natuurlijk niet zo’n gekke keuze. Een referentie naar Doctor Strange in the Multiverse of Madness lijkt echter het meest voor de hand liggend, aangezien dat de eerstvolgende Marvel-productie is die uitkomt na Moon Knight. Bovendien ligt de mystieke wereld van Doctor Strange natuurlijk dichtbij de Egyptische goden-avonturen van Moon Knight.

Heb je na het lezen van dit artikel zin gekregen om aan Moon Knight te beginnen? Vanaf 30 maart komt er zes weken lang elke woensdag een aflevering van deze nieuwe serie naar Disney+.