Een jaar vol kleurrijke werelden

Sinds Avengers: Endgame dendert de Marvel-trein in sneltreinvaart door. Waar Phases 1, 2 en 3 van het Marvel Cinematic Universe steeds drie of vier jaar duurden, hadden Kevin Feige en co maar slechts twee jaar nodig om Phase 4 af te ronden. Met zeven films, acht series en twee televisiespecials hebben ze in die twee jaar ook zeker niet stil gezeten. In 2023 zal Phase 5 van start gaan met drie films die we in de bioscoop kunnen verwachten.

Net als vorig jaar brengt Marvel Studios weer drie nieuwe films uit. Zowel de Guardians of the Galaxy als Ant-Man en Wasp krijgen een film die hun trilogie zal complementeren. Daarnaast zal met The Marvels er een vervolg komen op Captain Marvel. Het wordt dus een jaar waar voornamelijk de kosmische kant van het MCU veel aandacht in de bioscopen krijgt.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 15 februari

De derde film van Ant-Man en Wasp wordt misschien wel een van de belangrijkste films van de hele Multiverse Saga. Naast dat het ons weer meeneemt naar de families Lang en Pym zal het namelijk de Big Bad van deze saga van het MCU introduceren: Kang the Conqueror gespeeld door Jonathan Majors. De ‘Thanos’ van de Multiverse Saga wordt de grote tegenstander van de Avengers in Avengers: Kang Dynasty en Avengers: Secret Wars. Waar we in Loki met He Who Remains al een variant van Kang hebben gezien, zullen Ant-Man en co in Ant-Man and the Wasp: Quantumania ten strijde trekken tegen dé Kang.

Quantumania zal dus een invloedrijke film en het begin van heel veel meer zijn. Gelukkig keren er ook veel personages terug. Paul Rudd duikt weer in zijn rol als Scott Lang/Ant-Man, Evangeline Lily als Hope van Dyne/Wasp is ook weer van de partij en Michael Douglas en Michelle Pfeiffer keren respectievelijk terug als Hank Pym en Janet van Dyne. Daarnaast zal Kathryn Newton haar MCU-debuut maken als Cassie Lang, de dochter van Scott Lang die na de tijdsprong in Avengers: Endgame nu volwassen is. Ant-Man and the Wasp: Quantumania wordt dus een heus familie-avontuur.

Naast de terugkeer van oude bekenden en de introductie van Kang the Conqueror zal ook het personage MODOK in deze film debuteren. Daarnaast zal de enige echte Bill Murray zich bij de cast voegen in de rol van Krylar, een inwoner van de Quantum Realm.

Zoals de naam van de film al suggereert zullen we in de eerste MCU-film van 2023 terugkeren naar de Quantum Realm. Deze kleurrijke dimensie, die eerder in Avengers: Endgame al cruciaal was om de Snap ongedaan te maken, zal in deze film verder verkend worden. In de trailer is te zien dat de familie het subatomaire rijk in wordt gezogen. De film zal dus waarschijnlijk een ontdekkingstocht zijn van de Quantum Realm waar de helden op een gegeven moment tegen Kang the Conqueror en zijn stad aanlopen.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 – 3 mei

Het slotstuk van de Guardians of the Galaxy-trilogie komt op 3 mei, na een nogal bewogen productieproces, eindelijk uit. Toen in 2018 regisseur James Gunn werd ontslagen vanwege het bovendrijven van oude tweets was de toekomst van dit derde deel onzeker. Na verschillende oproepen van fans én de cast van de eerdere Guardians of the Galaxy-films werd James Gunn in 2019 opnieuw aangesteld om te regisseren. Echter had hij in de tussentijd al een deal met DC gesloten om The Suicide Squad te maken. Door het ontslag en deze nieuwe klus liep Guardians of the Galaxy Vol. 3 flinke vertraging op.

Maar nu is het dus tijd voor de terugkeer van Star-Lord en co naar de bioscopen. Afgelopen Kerst kwam met The Guardians of the Galaxy Holiday Special al een knus voorproefje uit (lees onze review van die kerstspecial hier) dat ons letterlijk en figuurlijk warm maakte voor Volume 3. Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket Raccoon), Sean Gunn (Kraglin), Maria Bakalova (Cosmo) keren allemaal terug in hun rollen uit de vorige films.

Net als de eerste twee films zal ook dit deel weer gaan over de afkomst en oorsprong van een van de Guardians. Waar de Guardians in Volume 1 Gamora en Nebula met hun vader Thanos en in Volume 2 Star-Lord met zijn vader Ego te maken kregen, zal dit keer de ‘vader’ (al is maker misschien een beter woord) van Rocket centraal staan. Chukwudi Iwuji zal namelijk de Marvel-schurk de High Evolutionary spelen. Het verhaal zal waarschijnlijk gaan over deze bad guy, zijn vreselijke experimenten en relatie met Rocket. Verder zal de film ook inzoomen op het verlies van Gamora in Avengers: Infinity War en de ‘nieuwe’ Gamora die door middel van tijdreizen in Avengers: Endgame terugkeerde. Dit is echter wel uit een tijd voordat ze de Guardians kende en ze dus geen herinnering aan alle leden zal hebben. Met deze twee hoofdthema’s wijst alles erop dat dit een van de meest emotionele MCU-films gaat worden, die ook zomaar eens het einde voor een aantal Guardians kan betekenen.

The Marvels – 26 juli

Een film met niet één, niet twee, maar drie ‘Marvels’ in de hoofdrol. Het lijkt misschien wat veel, maar toch is het precies wat Nia DaCosta in haar MCU debuutfilm gaat regisseren. Carol Danvers/Captain Marvel, Monica Rambeau en Kamala Khan/Ms. Marvel zullen samen schitteren in een film die de huidige verbondenheid van het MCU misschien wel het beste laat zien. De film zal namelijk bouwen op de verhalen in Captain Marvel, Wandavision, Avengers: Endgame, Ms. Marvel én de serie Secret Invasion die begin dit jaar op Disney+ zal verschijnen.

In The Marvels zullen de drie helden op een nogal ongewone manier samengebracht worden. Zoals we konden zien aan het einde van Ms. Marvel zijn Kamala Khan en Carol Danvers met elkaar van plaats geruild. Volgens de beschrijving van Marvel zal ook Monica Rambeau op deze manier gelinkt worden aan de andere twee personages. Hoe en waarom deze drie ineens aan elkaar verbonden zijn is niet precies bekend, maar wel dat dit zal leiden tot een team-up van het trio. Hun samenwerking als ‘The Marvels’ zal namelijk nodig zijn om het universum te redden én uit te vogelen wat er nu precies met hen aan de hand is.

Brie Larson als Captain Marvel, Iman Vellani als Ms. Marvel en Teyonah Parris als Monica Rambeau zullen allemaal terugkeren voor deze film. Daarnaast zullen ook Samuel L. Jackson, Cobie Smulders en Jude Law weer hun rollen als respectievelijk Nick Fury, Maria Hill en Yon-Rogg spelen. Waarschijnlijk zullen ook veel vrienden en familie van Kamala Khan uit de Ms. Marvel-serie hun MCU-filmdebuut maken.