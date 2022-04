Een waar vervolg-feestje

Met Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings en Eternals hebben we in 2021 veel nieuwe superhelden leren kennen. 2022 is daarentegen een écht sequel-jaar. Met Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder en Black Panther: Wakanda Forever krijgen drie van de grootste MCU-helden allemaal een vervolg op hun verhaal.

Na de dood van Iron Man en het pensioen van Captain America zijn twee grote MCU-namen weggevallen. Dit betekent dat nieuwe helden als Shang-Chi en Moon Knight kunnen opstaan, maar ook dat bekendere gezichten een grotere rol gaan spelen. Dit jaar brengt Marvel maar liefst drie bioscoopfilms uit die deze bekende gezichten weer terugbrengen naar het witte doek. Ben je meer een seriekijker, of wil je geen enkele seconde van de MCU missen? Lees dan ook ons artikel over alle MCU-series die dit jaar nog naar Disney+ komen.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 4 mei

Doctor Strange bijt dit jaar de cinematische spits af voor het MCU. Na zijn introductie in 2016 met een eigen solo-film is Doctor Strange een van de belangrijkste personages in het Marvel Cinematic Universe geworden. Oscarwinnaar Benedict Cumberbatch heeft de rol van Stephen Strange hierna nog in Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame en Spider-Man: No Way Home op zich genomen. Nu volgt de tweede film van zijn eigen Doctor Strange-reeks.

Alles wijst erop dat dit dé film wordt om in 2022 naar uit te kijken en eentje die het MCU misschien wel voorgoed zal veranderen. Met een uitmuntende cast, universum overstijgend verhaal en meer easter eggs dan je kunt tellen (en dat was dan enkel in de trailers) belooft het één groot feest te worden voor elke Marvel-fan, die-hard of casual.

Doctor Strange, Wanda Maximoff, Wong, Christine Palmer, Karl Mordo, Loki, Sylvie Laufeydottir, Mobius en zelfs Professor X, net als in de X-men films gespeeld door Patrick Stewart, zijn slechts een een aantal namen in de lange lijst van bevestigde terugkerende personages. America Chavez, gespeeld door Xochitl Gomez, zal haar MCU-debuut gaan maken. Uit de stripboeken weten we dat America Chavez in staat is om tussen dimensies te reizen door portalen open te kunnen slaan. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is om naar uit te kijken, zullen we van veel van deze personages meerdere versies uit verschillende universums gaan zien.

Zoals de titel aangeeft gaat de film, geregisseerd door Sam Raimi, het multiversum verder verkennen omdat Strange en zijn bondgenoten een nieuwe, mysterieuze vijand onder ogen moeten komen. Er kan een heel artikel op zichzelf gewijd worden aan de theorieën over wie deze vijand precies is en wat we van het verhaal kunnen verwachten. De grote baas binnen Marvel Studios, Kevin Feige, heeft al wel bekendgemaakt dat de gebeurtenissen uit Spider-Man: No Way Home gelinkt zijn aan deze film. De film zal ook wat horrorelementen bevatten en zo het scala aan MCU-genres nog verder uitbreiden. Kortom: deze film heeft van alles wat en waarschijnlijk verstrekkende gevolgen voor de toekomst van het MCU.

Aangezien veel bekende personages terugkeren en de film grote, eerdergenoemde gebeurtenissen aanpakt, is enige achtergrondkennis van het MCU wel nodig om te film goed te begrijpen. Toch zorgt Marvel er meestal wel voor dat elke kijker het verhaal kan volgen en van de film kan meegenieten. Wil je perfect voorbereid zijn? Kijk dan in ieder geval Doctor Strange, WandaVision, Loki en Spider-Man: No Way Home voordat je deze film in de bioscoop gaat bewonderen.

Thor: Love and Thunder – 8 juli

Marvel is fan van trilogieën. Kijk maar naar Iron Man, Captain America of de oude Blade en Spider-Man. Drie films zijn de gouden standaard, maar daar gaat Thor verandering in brengen. Hoewel de Avengers natuurlijk al vier films hebben, wordt Thor het eerste individuele personage dat vier films op zijn naam heeft. Na het succes van Thor: Ragnarok was dat misschien ook wel een abc’tje, maar vergeet niet: de eerste twee Thor-films waren niet per se de meest geliefde MCU-films. Sinds Taika Waititi de Thor-films voor zijn rekening heeft genomen, is iedereen echter weer verliefd geworden op de dondergod. Chris Hemsworth keert natuurlijk weer terug als Thor Odinson.

Ook andere personages uit de vorige Thor-films keren terug, zoals Natalie Portman als Jane Foster, Tessa Thompson als Valkyrie en Jaimie Alexander als Sif. Wat deze film nog leuker maakt is dat de Guardians of the Galaxy ook te zien zijn. We zagen Thor natuurlijk voor het laatst in Avengers: Endgame toen hij New Asgard achterliet in de handen van Valkyrie en zelf met de Guardians op pad ging. Hoewel het niet exact bekend is wanneer de film zich afspeelt, lijkt het logisch dat het ergens na die gebeurtenissen begint.

Naast de bekende namen voegt iedereens favoriete Batman, Christian Bale, zich bij de grote namen van het MCU in de rol van Gorr the God Butcher. In de stripboeken is Gorr the God Butcher een superschurk die het zijn persoonlijke missie heeft gemaakt om alle goden te doden. Hij wil wraak omdat de goden zijn familie niet gered hebben. Met een aangekondigde cameo van Russell Crowe als de Griekse god Zeus is het te verwachten dat Gorr in de film hetzelfde doel zal nastreven en in zijn kruistocht de ‘God of Thunder’ zal tegenkomen.

Zoals gezegd keert Natalie Portman terug in haar rol als Thor’s geliefde, Jane Foster. Dat is wel opmerkelijk aangezien Portman niet in Thor: Ragnarok zat, maar nu dus wel weer in de huid van het personage kruipt. Naar verluidt gaat Portman een grote rol spelen in de film, die natuurlijk niet voor niets ‘Love and Thunder’ is genoemd. Het ‘Mighty Thor’-stripverhaal was de inspiratiebron voor deze film. In dit verhaal strijdt Foster tegen kanker en komt ze erachter dat ze ‘waardig’ is om Thor’s hamer Mjolnir op te tillen. Zo kan zij in Thor veranderen. Het gemis van Portman in Ragnarok wordt in dit deel dus goedgemaakt.

Black Panther: Wakanda Forever – 11 November

Na het tragisch overlijden van Chadwick Boseman, die lang vocht tegen darmkanker, stonden de producenten en regisseur van ‘Black Panther 2’ voor een moeilijke beslissing. Er werd besloten om de rol van T’Challa/Black Panther niet te recasten en om ook geen gebruik te maken van een digitale dubbel van Boseman. De film gaat daarentegen de rijke wereld van Wakanda verder verkennen en het nalatenschap van Chadwick Boseman eren.

Na een vreselijk verdrietige aanloop kunnen we de dertigste MCU-film op 11 november in de bioscoop verwachten. Fan-favorieten Letitia Wright, Lupita Nyong’o en Danai Gurira keren respectievelijk terug in de rollen van Shuri, Nakia en Okoye. Ook is bekend dat Martin Freeman weer in zijn rol van Agent Everett Ross gaat kruipen en dat Angela Bassett weer te zien is als Queen Mother Ramonda. Vele hoge Wakandaanse stamleden zoals M’Baku en W’Baki en bekende leden van de Dorai Milaje, zoals Ayo, kunnen we ook terug verwachten. De enige, tot dusver bekende, grote toevoeging aan de MCU is Dominique Thorne in de rol van Riri Williams/Ironheart. In de stripboeken is Riri Williams een supergenie die op 15-jarige leeftijd wordt toegelaten op de Amerikaanse universiteit MIT. Daar maakt ze haar eigen Iron Man-pak en wordt ze Ironheart.

Het is al bekend dat Ironheart haar eigen serie op Disney+ krijgt, het zou dus geen verrassing zijn als zij een grote rol in deze film heeft. Hoewel er verder nog weinig bekend is over de film, weten we wel dat een deel ervan zich ook daadwerkelijk op MIT afspeelt. Een link met het andere supergenie Shuri, de zus van Black Panther, is hier snel gemaakt. We zullen moeten afwachten hoe de film precies naar M.I.T. zal gaan. Ryan Coogler neemt wederom de regie voor zijn rekening en Ludwig Göransson componeert de originele filmmuziek.

Wil jij je nu perfect voorbereiden op dit MCU-jaar en er zeker van zijn dat je niks gemist hebt? Lees dan ons overzicht van de ultieme Marvel-marathon.