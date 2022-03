Nog meer nieuwe helden!

Zowel oude bekenden als nieuwe gezichten maken dit jaar hun opwachting op Disney+. Van Moon Knight en Ms. Marvel tot Guardians of the Galaxy. Dit Disney+-jaar heeft voor iedere Marvel-fan wel wat te bieden.

Na twaalf maanden van afwezigheid begon vorig jaar Phase 4 van de Marvel Cinematic Universe en met krakers als Spider-Man: No Way Home en WandaVision was het een uitstekende start. Naast de bioscoopfilms die miljoenen opleveren, brengt Marvel sinds vorig jaar ook series uit op Disney+. Ook dit jaar heeft Marvel weer heel wat op de planning staan voor deze streamingdienst.

Moon Knight – 30 Maart

Moon Knight mag dit jaar de spits afbijten voor Marvel. Op 30 maart komt de eerste aflevering van deze zesdelige serie al op Disney+. Oscar Isaac, bekend van de Star Wars sequel-trilogie waarin hij Poe Dameron speelde, zal in de huid van Steven Grant kruipen. Steven ontdekt dat hij een meervoudige persoonlijkheidsstoornis heeft en dat een huurling genaamd Marc Spector een lichaam met hem deelt. In de serie zullen Steven/Marc op een mysterie stuitten, eentje die de Egyptische Goden linkt aan hun meerdere persoonlijkheden.

De trailers en teasers voor Moon Knight laten een serie zien waarin de MCU een heel ander genre dan normaal tentoonstelt, namelijk de psychologische thriller. Ethan Hawke (van o.a. Dead Poets Society en de Before-trilogie) lijkt de grote slechterik van de serie te spelen en Gaspard Ulliel speelt Midnight Man, een vijand van Moon Knight in de stripboeken.

Ms. Marvel – 8 Juni

Slechts negen jaar na haar introductie in de stripboeken krijgt Kamala Khan al haar eigen televisieserie. Na haar razendpopulaire solostripserie is Ms. Marvel in een hele korte tijd een bekende naam geworden. In de zes aflevering lange serie neemt Iman Vellani de hoofdrol van Kamala Khan op zich. Kamala is een zestienjarige Pakistaanse-Amerikaan met een voorliefde voor alles Avengers-gerelateerd, maar vooral met Captain Marvel. De serie zal deze fan fiction-schrijvende tiener volgen tijdens haar zoektocht naar haar plek in de wereld, een zoektocht die door het krijgen van superkrachten plotseling veranderd. De trailer doet vermoeden dat de serie een coming of age-verhaal met een Marvel-sausje als topping wordt.

In de stripboeken is Kamala Khan een Inhuman. Hoewel de Inhumans officieel bestaan in de MCU is het nog maar de vraag of we namen als Black Bolt en Medusa ook echt terug gaan zien in deze serie. De in 2017 uitgebrachte Inhumans-serie was een complete flop en werd gecanceld. Sindsdien staan er hoop vraagtekens in hoeverre die serie nog MCU cannon is. Wie we wel kunnen verwachten zijn de Belgische regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah. Zij regisseren en produceren meerdere afleveringen van de serie. Op 8 juni verschijnt de eerste aflevering.

She-Hulk – Halverwege 2022

Veertien jaar na de introductie van Bruce Banner in de MCU is het nu aan zijn nicht Jennifer Walters om haar debuut op het live-action toneel te maken. Tatiana Maslany (Orphan Black) is gecast in de rol van Walters en haar superhelden alter ego She-Hulk. De serie zal bestaan uit tien afleveringen, in plaats van zes afleveringen zoals de andere series, en zal ook Mark Ruffalo en Tim Roth zien terugkeren in hun rollen als Bruce Banner/Hulk en Emil Blonsky/Abomination respectievelijk. Verder weten we dat Jameela Jamil (The Good Place) de rol van de antagonist, Titania, zal spelen.

Naar alle waarschijnlijkheid staat de origin story van She-Hulk centraal. In de stripboeken krijgt Jennifer Walters haar krachten nadat ze een bloedtransfusie van Bruce Banner ontvangt. Volgens Marvel zelf gaat de serie Jennifer Walters volgen ‘als een advocaat die gespecialiseerd is in bovenmenselijk-georiënteerde rechtszaken.’ Een mix tussen een klassieke superheldenserie en legal comedy is dus te verwachten. Hoewel de precieze releasedatum nog niet bekend is verschijnt de serie waarschijnlijk ergens halverwege 2022, na Ms. Marvel.

What If…? Season 2 – 2022

Ook dit jaar zal de MCU weer op reis gaan door het multiversum. Naast Doctor Strange in the Multiverse of Madness keert ook What If…? terug voor een tweede seizoen. Als The Watcher zal Jeffrey Wright zich opnieuw negen afleveringen afvragen ‘Wat als…’ en de kijker weer alternatieve versies van bekende MCU-momenten laten zien.

Welke precieze Wat als-scenario’s dit seizoen aan bod komen is nog niet bekend. Wel is bekend dat seizoen 1 oorspronkelijk tien afleveringen had. Een van deze afleveringen is echter doorgeschoven naar dit seizoen en zal naar verluid iets te maken hebben met Iron Man op de planeet Sakaar, de afvalplaneet uit Thor: Ragnarok, en Gamora die Thanos doodt. De post-credits-scène van de finale is mogelijk ook een hint naar een scenario met een alternatieve Steve Rogers. Wanneer we precies te weten komen wat ons te wachten staat in seizoen 2 is onbekend, maar we weten wel dat het ergens in 2022 is.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special – December 2022

Vorig jaar hebben we genoten van de kerstsferen in Hawkeye en dit jaar zijn het de Guardians of the Galaxy die tijdens de feestdagen hun opwachting mogen maken in het MCU, ook nog eens voor een heuse holiday special. De special ziet de terugkeer van alle Guardians en James Gunn zal net als bij de eerste twee films de regisseur zijn.

Hoewel er nog niet veel bekend is over het verhaal van de ongeveer veertig minuten durende special heeft James Gunn wel bevestigd dat de special een voorproefje is voor Guardians of the Galaxy Vol. 3, die in mei 2023 uitkomt. The Star Wars Holiday Special uit 1978 geeft misschien een indruk van wat we kunnen verwachten, aangezien Gunn heeft aangegeven hiervan een groot fan te zijn geweest.

I Am Groot – 2022

Het schattige MCU-personage krijgt dan eindelijk zijn eigen serie. In een serie van korte filmpjes zal I Am Groot Baby Groot volgen terwijl hij opgroeit. Het bijzondere aan deze serie is dat het een fotorealistische animatieserie gaat worden. Het fotorealisme is een kunststijl waarbij er zo realistisch mogelijk een foto nagetekend wordt. Een hele korte eerste clip van de serie op de aandeelhoudersvergadering van Disney laat dit ook zien.

Hoewel ook hier een nauwkeurigere datum nog ontbreekt, is al wel zeker dat de serie al dit jaar naar Disney+ komt. Ook is het nog onbekend of Vin Diesel zal terugkeren om Groot in te spreken. Dit ligt wel in de lijn der verwachtingen, aangezien hij ook deze rol in de Guardians of the Galaxy Holiday Special en derde film op zich zal nemen.

Secret Invasion – TBA

Van alle Marvel-series die dit jaar uitkomen heeft Secret Invasion misschien wel de grootste gevolgen voor de hele Marvel Cinematic Universe. Van de stripboeken weten we dat Secret Invasion een cruciaal evenement was in grootte, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Civil War. Van de serie Secret Invasion is nog weinig bekend, maar het zou na Infinity War zo maar eens dé grote crossover van Phase 4 in het MCU kunnen worden. Samuel L. Jackson, Cobie Smulders en Ben Mendelsohn keren in ieder geval terug in hun rollen als Nick Fury, Maria Hill en Talos.

Als we weer even de stripboeken als leidraad nemen, gaat de serie draaien rond de infiltratie van de gedaanteverwisselende aliens, de Skrulls, in alle rangen van de samenleving inclusief de Avengers. Met de terugkeer van Fury en Talos is het waarschijnlijk dat we meer van S.W.O.R.D. (de ruimte versie van S.H.I.E.L.D.) gaan zien, helemaal na de easter eggs in Spider-Man: Far From Home en WandaVision. Marvel heeft nog niet bevestigd wanneer Secret Invasion uitkomt, maar volgens verschillende bronnen kunnen we de serie zeker dit jaar verwachten.

Untitled Halloween special (Werewolf By Night) – TBA

Volgens bronnen van The Hollywood Reporter staat er dit jaar naast de Holiday Special nóg een Disney+-special te wachten voor het MCU, maar ook van deze special is nog geen officiële bevestiging binnen. Er lijkt namelijk een Halloween special in de maak te zijn met Michael Giacchino, de componist van onder andere Doctor Strange en Up, als regisseur. Gael Garcia Bernal en Laura Donnelly zullen de hoofdrollen van de waarschijnlijk één uur durende special op zich nemen. Het personage van Gael Garcia Bernal wordt mogelijk een adaptatie van Werewolf By Night, maar de special zal deze naam niet dragen. Hoewel er dus officieel nog niks bekend is, zou een Halloween special suggereren dat we de special ergens rond 31 oktober op Disney+ zouden kunnen vinden.

Dit is alles wat je in 2022 van het MCU (waarschijnlijk) mag verwachten. Benieuwd naar alle films en series die al zijn verschenen en in welke volgorde je ze het beste kunt kijken? Lees dan ons overzicht van de ultieme Marvel-marathon: