The Multiverse Saga is hier!

San Diego Comic Con (SDCC) is elk jaar hét walhalla voor geeks, nerds en superfans. Naast alle cosplay en strips is het elk jaar weer een feestje vol met nieuwe aankondigingen en first-looks. Dit jaar was ook Marvel Studios weer van de partij met heel wat verrassingen, van Captain America: New World Order tot Avengers: Secret Wars. Je leest hier wat er allemaal is aangekondigd.

Met maar liefst twee grote panels werden we weer heel wat wijzer over de toekomst van het MCU en alle projecten waar Marvel Studios mee bezig is. Waar vrijdag alles over de animatiekant bekend werd, kwam zondagochtend (om 2.00 uur Nederlandse tijd) de grote baas Kevin Feige met een aantal bizar gave en onverwachte aankondigingen voor de live-actionfilms en -series.

The Multiverse Saga

Het is nu eindelijk bevestigd dat het MCU na The Infinity Saga in een nieuw tijdperk is aangekomen: The Multiverse Saga. Waar de eerste drie fasen volledig in het teken stonden van de Infinity Stones en Thanos’ uiteindelijke zoektocht naar deze stenen, zullen Phase 4, Phase 5 en Phase 6 zich richten op het multiversum. Met Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Loki zijn de funderingen van dat verhaal al zichtbaar geworden.

Phase 4

Kevin Feige begon het panel gelijk met een grote verrassing, namelijk dat het einde van Phase 4 al bijna in zicht is. Black Panther: Wakanda Forever zal deze fase aan het einde van dit jaar afsluiten. Minder dan twee jaar nadat WandaVision Phase 4 startte eindigt deze dus. Maar gelukkig heeft Marvel eerst nog She-Hulk: Attorney at Law en Black Panther: Wakanda Forever voor ons klaarstaan.

She-Hulk: Attorney at Law

Aangezien de eerste aflevering van She-Hulk: Attorney at Law al op 17 augustus naar Disney+ komt, lag het in de lijn der verwachtingen dat we iets gingen zien van deze legal comedy op SDCC. En ja hoor, met de hele cast op het podium werd een nieuwe trailer afgespeeld met heel wat gave momentjes erin. Zo is aan het eind te zien dat Daredevil in de serie zit én een nieuw pak heeft. Ook Wong, Abomination én Hulk maken hun opwachting. Als je wilt lezen wat we vóór SDCC al over deze serie wisten, check dan ook even onze preview.

Black Panther: Wakanda Forever

Met een live muzikaal optreden begon het Black Panther: Wakanda Forever-deel van het panel, waarin veel nieuwe personages werden geïntroduceerd én waar de eerste trailer voor de film werd vertoond. Het tragische overlijden van Chadwick Boseman maakte het ook een heel bijzonder deel van het panel met verschillende castleden die zichtbaar geëmotioneerd waren. In de trailer en het panel werd bekend dat Namor the Sub-Mariner, gespeeld door Tenoch Huerta, officieel zijn MCU-debuut gaat maken in deze film. Ook Namora en Attuma zullen zichzelf in deze film voor het eerst laten zien. Dominique Thorne als Ironheart (wiens eigen serie ook kort in het panel genoemd werd) en Michaela Coel als Aneka zijn ook onderdeel van de cast.

Naast de cast en de trailer werd er ook meer informatie over het verhaal bekendgemaakt. Volgens de officiële beschrijving van Marvel strijden de voor ons bekende Wakandenaren, zoals Shuri, M’Baku, Okoye en Queen Ramonda, om hun land te beschermen van interventie door wereldmachten nadat King T’Challa is komen te overlijden. Samen met Everett Ross en Nakia proberen ze een nieuw pad voor Wakanda te smeden. Uit de trailer is verder op te maken dat één van deze wereldmachten het Atlantis van Namor is. In de trailer is namelijk te zien dat strijders uit Wakanda Atlantianen aanvallen. Op 11 november 2022 is Black Panther: Wakanda Forever in de bioscoop te zien.

Phase 5

Nadat Kevin Feige vertelde dat Phase 4 bijna ten einde was, maakte hij Phase 5 en alle(!) films en series die daar deel van uitmaken bekend. Phase 4 zal bestaan uit maar liefst zes films en zes series. Op 17 februari 2023 zal deze fase van start gaan met Ant-Man and the Wasp: Quantumania, waarna in de lente van 2023 Secret Invasion naar Disney+ zal komen. Vervolgens is het de beurt aan Guardians of the Galaxy Vol. 3 op 5 mei 2023. De zomer van 2023 zit ook vol met kijkplezier. Zowel de serie Echo als het tweede seizoen van Loki zullen dan op Disney+ verschijnen én op 28 juli verschijnt The Marvels in de bioscoop. In de herfst van dat jaar krijgt Ironheart, na haar debuut in Black Panther: Wakanda Forever, haar eigen serie. De solo-film van Blade, gespeeld door Oscar-winnaar Mahershala Ali, komt uit op 3 november 2023 en Agatha: Coven of Chaos (eerder bekendgemaakt onder de naam Agatha: House of Harkness) zal in de winter van 2023 te streamen zijn.

Naast al deze projecten waar nu de releasedata van bekend zijn gemaakt, zijn er ook twee films en één serie aangekondigd die tot op heden nog niet aangekondigd waren. Na zijn cameo in Spider-Man: No Way Home zal Charlie Cox als Daredevil zijn eigen serie, van achttien afleveringen lang, op Disney+ krijgen. Vincent D’Onofrio als Kingpin zal ook in Daredevil: Born Again terugkeren in de lente van 2024. Op 3 mei 2024 krijgt Sam Wilson als Captain America zijn eigen film genaamd Captain America: New World Order en op 26 juli 2024 is de film Thunderbolts in de bioscoop te zien.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

De eerste drie projecten van Phase 5 (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Secret Invasion en Guardians of the Galaxy Vol. 3) kwamen ook nog wat uitgebreider aan bod op het panel. Peyton Reed, Kathryn Newton, Evangeline Lily en Paul Rudd kwamen allemaal het podium op om over Ant-Man and Wasp: Quantumania te praten. Een aantal nieuwe details over de film werden hier bekend. Zo zal de film voor een groot gedeelte van de tijd in de Quantum Realm plaatsvinden, is Scott Lang na zijn daden in Endgame een beroemdheid en auteur geworden en maakt Bill Murray ook ergens in de film zijn optreden. Verder werd er weer exclusief beeldmateriaal getoond waarin Kang the Conquerer en MODOK te zien waren. Kang zal, net als in Loki, gespeeld worden door Jonathan Majors. MODOK maakt hiermee zijn debuut in het MCU. Het is nog onbekend welke acteur MODOK speelt. Volgens de officiële beschrijving van Marvel zal de film een soort familie-avontuur zijn waarin Scott Lang, Hope van Dyne, Hank Pym, Janet van Dyne en Cassie Lang de Quantum Realm in al zijn rariteiten zullen ontdekken.

Secret Invasion

Voor Secret Invasion verscheen Cobie Smulders, die Maria Hill speelt in het MCU, op het podium. Volgens haar wordt Secret Invasion een thriller-serie. Naast deze onthulling werd ook een kort, exclusief stukje filmmateriaal getoond aan het publiek. Hierin zijn onder anderen War Machine, Nick Fury (zonder ooglapje!), Maria Hill, Everett K. Ross en Talos te zien. Ook nieuwelingen Emilia Clarke en Olivia Colman waren te zien, maar hun personages zijn nog onbekend.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Volgens James Gunn wordt de derde Guardians of the Galaxy film een ‘end of an era’. Tijdens het panel vertelde hij dat dit het laatste avontuur van deze versie van de Guardians in het MCU is. Hij zei daar – ik denk om ons gerust te stellen – wel bij dat dat niet betekent dat iedereen doodgaat (wat ook weer impliceert dat sommige personages ons wel gaan verlaten). Tijdens het panel werd de Big Bad van de film, die op 5 mei 2023 verschijnt, ook bekendgemaakt: de High Evolutionary, gespeeld door Chukwudi Iwuji. Will Poulter als Adam Warlock en Maria Bakalova als Cosmo the Space Dog zullen ook hun MCU-debuut maken. Ook hier werden weer exclusieve beelden aan de aanwezigen getoond. Hierin was te zien dat Gamora lid is geworden van de Ravagers en dat de High Evolutionary met baby Rocket geëxperimenteerd heeft. Verder waren ook Groot, Peter Quill en Adam Warlock te zien in de beelden.

Wat het verhaal betreft lijkt het zich voornamelijk rondom Rocket af te spelen. James Gunn noemde Rocket zelfs een van de meest verdrietige wezens in het universum. Marvel’s beschrijving stelt dat de Guardians er wat anders uitzien dan we gewend zijn. Peter Quill moet zijn team samen proberen te krijgen om het universum en één van hen te beschermen terwijl hij het verlies van Gamora nog verwerkt. Volgens de beschrijving zou de uitdaging, mits niet succesvol uitgevoerd, kunnen leiden tot het einde van de Guardians of the Galaxy zoals wij die kennen. Dit alles wijst op een emotioneel einde aan de Guardians-trilogie.

Phase 6

De aankondiging van Phase 6 en een deel van de films daarin was misschien wel de allergrootste verrassing dit jaar. Binnen een uur kondigde Marvel Studios namelijk aan dat Phase 4 bijna ten einde is, alles wat Phase 5 bevat en dat de hele saga, The Multiverse Saga, zal eindigen met twee Avengers-films, Avengers: The Kang Dynasty en Avengers: Secret Invasion. Net als Avengers: Infinity War en Avengers: Endgame zullen deze twee films het slotstuk worden van een heel tijdperk aan films. Phase 6 zal in totaal elf films en series bevatten, waarvan er nu nog acht onbekend zijn. Yes: acht, niet negen, want naast de twee Avengers-films zal Phase 6 ook een nieuwe Fantastic Four-film bevatten. Fantastic Four zal de eerste film van Phase 6 worden op 8 november 2024. Avengers: The Kang Dynasty mogen we op 2 mei van het jaar 2025 in de bioscoop verwachten en slechts een paar maanden later, op 7 november 2025, verschijnt Avengers: Secret Invasion. Tussen deze drie films in zitten dus nog acht films en series, waarvan op dit moment nog niet bekend is wat ze zijn. Hoewel er dus veel bekend is geworden tijdens deze SDCC is er nog genoeg om over te speculeren en naar uit te kijken.

Animatie

Naast het hoofdpanel in Hall H was er ook een apart panel dat zich speciaal richtte op alle animatieseries waar Marvel Studios op dit moment mee bezig is. Ook hier zijn we weer heel wat wijzer geworden.

I Am Groot

Op 10 augustus van dit jaar verschijnt een serie die vermoedelijk maar drie simpele woorden zal bevatten: “I Am Groot”. Tijdens het animatiepanel verscheen de trailer van deze animatieserie die zal bestaan uit vijf shorts. Groot zal in de serie zelf op avontuur gaan en als we de trailer moeten geloven gaat het vooral een erg vermakelijke en schattige serie worden. Ook werd bekendgemaakt dat er naast de eerste vijf afleveringen, voor een tweede seizoen, nog vijf afleveringen gemaakt zullen worden.

What If…? Seizoen 2

Het tweede seizoen van What If…? zal ergens in het begin van 2023 op Disney+ te zien zijn. Ook komt er een derde seizoen van de serie. Bezoekers van het panel kregen ook exclusieve beelden van het tweede seizoen te zien. Hierin waren onder anderen Hela, een jonge versie van Star-Lord, Scarlet Witch, Black Widow en Captain Carter te zien. Verder waren er afbeeldingen van strijders uit Shang-Chi die met Asgardianen aan het vechten waren, evenals Elizabethaans Engeland-versies van verschillende superhelden. Ook kregen deze bezoekers een hele aflevering te zien met als vraag: “Wat als Captain Carter met de Hydra Stomper vecht?” Naar alle waarschijnlijkheid is deze aflevering een direct vervolg op de post-credit-scène van het eerste seizoen waarin Peggy Carter de Hydra Stomper weer terugvindt.

Marvel Zombies

In aflevering 5 van What If…? maakten we kennis met een universum waarin vele van onze favoriete helden in zombies waren veranderd. Marvel Zombies gaat verder met dit idee en bouwt het uit tot een eigen serie. Volgens de makers zal deze serie alle ‘gore and splatter’ hebben die we van zombiefictie gewend zijn. De serie zal een groep helden volgen die nog niet gezombificieerd is en zich nu staande probeert te houden in de zombie-apocalyps. Deze helden zijn: Yelena Belova, Kate Bishop, Jimmy Woo, Shang-Chi, Ms. Marvel, Red Guardian, Katy en Death Dealer. Helaas zijn ook een aantal bekenden al wel geïnfecteerd, zoals Hawkeye, Okoye, Abomination, Captain America, Captain Marvel, Scarlet Witch, Ghost en Ikaris.

Spider-Man: Freshman Year

Spider-Man: Freshman Year zal in 2024 op Disney+ verschijnen. Hoewel er geen trailer voor deze serie was, lieten de makers wel een hele hoop tekeningen van de serie en de verschillende personages zien. Zo zullen onder anderen Chameleon, Norman Osborn, Harry Osborn, Dr. Octavius, Amadeus Cho en Scorpion in de serie zitten. Verder werd bekend dat Charlie Cox de stem van Daredevil zal inspreken voor de serie én dat de serie een tweede seizoen genaamd Spider-Man: Sophomore Year krijgt.

X-Men ‘97

De immense populariteit van X-Men: The Animated Series uit de jaren 90 heeft ervoor gezorgd dat Marvel Studios nu bezig is met een vervolg op deze serie genaamd X-Men ‘97. Deze serie zal in de herfst van 2023 naar Disney+ komen. Veel van de personages uit de oude serie zullen in deze serie terugkeren. Storm, Beast, Cyclops, Gambit, Rogue, Jubilee, Jean Grey en Wolverine zijn de X-Men en zullen geleid worden door Magneto. Ook Nightcrawler, Cable, Bishop, Sunspot, Forge en Morph zullen in de serie zitten. Onder anderen Mr. Sinister, White Queen en Callisto zullen de schurken in de serie zijn. X-Men ‘97 zal ook een tweede seizoen krijgen.

Marvel Studios release-overzicht

10 augustus 2022: I Am Groot

17 augustus 2022: She-Hulk: Attorney at Law

11 november 2022: Black Panther: Wakanda Forever

Begin 2023: What If…? Seizoen 2

17 februari 2023: Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Lente 2023: Secret Invasion

5 mei 2023: Guardians of the Galaxy Vol. 3

Zomer 2023: Echo

Zomer 2023: Loki Seizoen 2

28 juli 2023: The Marvels

Herfst 2023: Ironheart

Herfst 2023: X-Men ‘97

3 november 2023: Blade

Winter 2023: Agatha: Coven of Chaos

2024: Spider-Man: Freshman Year

2024: Marvel Zombies

Lente 2024: Daredevil: Born Again

3 mei 2024: Captain America: New World Order

26 juli 2024: Thunderbolts

Herfst 2024: TBA

Herfst 2024: TBA

8 november 2024: Fantastic Four

Winter 2024: TBA

Lente 2025: TBA

Lente 2025: TBA

2 mei 2025: Avengers: The Kang Dynasty

Zomer 2025: TBA

Zomer 2025: TBA

Winter 2025: TBA

7 november 2025: Avengers: Secret Wars

Ben je na het lezen van al deze aankondigingen weer helemaal enthousiast over het MCU en kun je niet wachten om weer te gaan kijken.