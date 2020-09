Regelmatig wordt aan singer-songwriters gevraagd wat er eerst kwam, de muziek of de tekst. In het geval van Maya Hawke is dat altijd de tekst: ze zet de nummers namelijk eerst op papier als gedichten. Pas daarna komt de muziek. In een interview met Vanity Fair vertelt Hawke dat ze zware dyslexie heeft en dus altijd een gecompliceerde relatie gehad heeft met taal – en met bladmuziek. Met dat laatste helpt muzikant Jesse Harris haar. Hawke stuurt haar gedichten op naar Harris, die er vervolgens een melodie onder zet. De unieke samenwerking werpt zijn vruchten af, want de muziek en de tekst gaan prachtig samen. De productie werd ook geleid door Harris, die de verschillende muzikale elementen goed heeft gebalanceerd. Niet alles is gepolijst, maar dat hoort bij de stijl die Hawke voor zichzelf gevonden heeft.

Er zit een volgorde in de nummers, maar dat is niet de volgorde waarop het album afspeelt. De zangeres licht in een interview met Nicole Almeida van Atwood Magazine toe dat dat komt doordat ze de muzikale samenhang op de plaat voorrang heeft gegeven. Uiteindelijk hebben sommige nummers daardoor een andere betekenis gekregen voor Hawke, maar toch blijven ze goed bij elkaar passen. Thema’s als prille liefde, zelfreflectie en opgroeien hebben de overhand, maar worden hier dusdanig subtiel en volwassen gepresenteerd dat het heerlijk wegluistert. In de video’s komt de speelse en minder serieuze kant van Hawke naar voren, en ook dat is leuk om te zien.