Lekker wat spanning tijdens je vakantie

De zomer is begonnen. Dat betekent dat er weer voldoende tijd is om te genieten van een goed verhaal. Of je nu op het strand ligt aan de Costa del Sol, een wandeling maakt door de Alpen of nog uren in de auto moet vertoeven op weg naar je bestemming, Batman Unburied biedt je meer dan genoeg luisterplezier.

Zelf ben ik een grote podcast fan. Waar ik meestal luister naar non-fictie was Batman Unburied mijn eerste fictie podcast en dat was een uitstekende keus. Batman Unburied brengt je door middel van een unieke audio-ervaring terug naar Gotham City, maar wel naar een versie die je nog nooit eerder hebt gezien (of in dit geval: gehoord).

Waar gaat het over?

Gotham City wordt geteisterd door een nieuwe seriemoordenaar, The Harvester. En waar normaal Batman natuurlijk de eerste is die op een dergelijke zaak zit, is hij nu nergens te bekennen. In Batman Unburied is Bruce Wayne namelijk een forensisch patholoog die geen enkele herinnering heeft aan het zijn van de Batman. Terwijl Bruce het meest recente slachtoffer van The Harvester onderzoekt, wordt hij door deze moordenaar aangevallen. Zijn vader, Dr. Thomas Wayne, dwingt hem na deze aanval om in therapie te gaan bij de, nogal bijzondere, psycholoog Dr. Hunter.

Terwijl Batman verdwenen is, duikt detective Barbara Gordon in de zaak van zijn verdwijning én die van The Harvester. Hierbij roept ze de hulp in van een onverwachte bondgenoot: The Riddler.

Ok, maar wat maakt het dan zo goed?

Geluid is vaak een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste onderdeel van film en deze gescripte podcast is daar het levende bewijs van. Zelfs zonder beeld wordt je meegenomen in de wereld van Batman. Over elk subtiel geluidje is namelijk nagedacht en stelt de luisteraar in staat om in zijn hoofd een eigen beeld van het verhaal te vormen. Al luisterend zag ik Bruce Wayne, Barbara Gordon en The Riddler, hun acties en de locaties voor me. De geweldige stemacteurs in combinatie met de muziek en het audio design zorgen voor een oprechte spanning. Tijdens het luisteren waren er genoeg momenten waar ik mijn adem inhield of juist een zucht van opluchting slaakte.

Naast de fantastische uitvoering van het verhaal, was het verhaal zelf ook briljant. Batman heeft een fantastisch interessante cast aan schurken en andere personages en deze serie maakt daar ten volle gebruik van. De podcast zit vol met bekende namen én verrassingen. Door een wat duisterdere versie van Gotham, zoals we die recent ook in The Batman zagen, te nemen, kiezen de makers ervoor om uitgebreid in te gaan op de psychologie van Batman en zijn Rogue’s gallery. Het is verfrissend om een superheldenserie te hebben waar een wat donkere kant vertoond wordt, voor mij deed het voor de spanning in ieder geval wonderen.

Een klein, maar misschien wel mijn favoriete puntje is dat elke aflevering eindigt op een ware cliffhanger. Net als je denkt dat je samen met de personages het hebt ontdekt duikt er weer een konijn uit de hoge hoed die het verhaal een hele nieuwe wending geeft. Dit maakt de serie verslavend binge-able en het verhaal ontzettend vermakelijk.

Waarom je dit wil horen?

Soms wil je gewoon even je ogen laten rusten of heb je geen tijd voor een boek of film. Voor een podcast heb je gelukkig enkel je oren nodig en kun je gewoon lekker opzetten terwijl je heerlijk in de zon ligt weg te dutten. Of je nu een diehard Batman-fan bent, of gewoon houdt van een lekkere detective-thriller, Batman Unburied biedt je een unieke luisterervaring waar je gegarandeerd van gaat genieten. Alle tien de afleveringen zijn te vinden op Spotify en de eerste aflevering vind je hieronder.