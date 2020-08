A Celebration Of Endings is een tumultueuze en gevarieerde rit. Het album bevat prachtige zangharmonieën in Biffy-stijl, die je bijvoorbeeld in North of No South en Opaque terugvindt. Ondertussen krijgen de gitaren genoeg ruimte om te scheuren in End Of en Cop Syrup en hebben zoete arena-meezingers Instant History en Tiny Indoor Fireworks lekkere plekjes tussen de rest in. Adempauzes zijn er ook; zo is Space een schitterend liefdesliedje dat echt even de rust pakt, voordat End Of met bombaste aankondigt: This is not a love song. Hier en daar vallen de songteksten en de refreinen terug naar een ietwat basaal niveau, maar de dynamiek blijft verrassend in zowel instrumentalisatie als genre-ombuigende toonkunst. Daardoor is A Celebration Of Endings met elke keer dat je het luistert beter.

Opnieuw beginnen lijkt centraal te staan in de meeste nummers. The Champ vertelt de vorige generatie: nee, het was niet beter in jullie tijd. Tiny Indoor Fireworks neemt qua muziek een relatief vrolijke toon aan, waarbij gezongen wordt over hoop voor betere dagen. Worst Type Of Best Possible is de andere kant van de medaille: wat als je niet de kracht kunt vinden voor dit optimisme, maar toch aan verandering toe bent? End Of houdt dit idee als ondertoon, terwijl het op een meer voldragen wijze oppert dat we aan het einde van het begin staan. Wat betreft thema heeft het album een mooie interne connectie te pakken die pas opvalt nadat de plaat een aantal keer rond is geweest.