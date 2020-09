In de eerste aflevering wordt Lucifer per toeval meegesleept in een politieonderzoek wanneer iemand dicht bij hem blijkt te zijn vermoord. De detective die aan deze zaak werkt, Chloe Decker, wil hem erbuiten houden, want hij is natuurlijk geen agent. Lucifer is echter koppig. Uiteindelijk bewijst hij nuttig te zijn en de detective accepteert min of meer de onverwachte samenwerking.

Al snel komt Lucifer erachter dat er iets niet klopt. Hij is de duivel, dus natuurlijk is hij onschendbaar door menselijke wapens. Chloe wil steeds maar niet geloven dat hij de duivel is, dus laat Lucifer haar op hem schieten met haar pistool. Maar dan gebeurt er iets geks: hij begint te bloeden. De duivel is gewond.