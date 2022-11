Lore van de Multiverse: Vecna

De onsterfelijke koning

In het eindeloze multiverse van Dungeons and Dragons zijn er genoeg enge wezens en monsters aanwezig waar je bang voor moet zijn. Zelden is er een individu waar zelfs de goden even van gaan slikken, waar als zijn naam gesproken wordt de machtigste avonturiers nerveus om zich heen kijken. Een persoon die niet één wereld laat beven, maar zijn oog heeft gezet op het hele multiverse. We hebben het over niemand minder dan Vecna, maar wie is Vecna precies?

Iedereen die het vierde seizoen van Stranger Things heeft gezien kent de naam Vecna. Eddie introduceert Vecna aan de groep tijdens hun D&D-sessie, waar hij wordt beschreven als een vervallen persoon die zijn linkerhand en -oog mist. De groep reageert verbaasd, Vecna zou dood zijn, vermoord door Kas, maar Eddie laat ze weten dat de geruchten niet waar zijn. De schrijvers van de show laten ons weten dat ze hun huiswerk hebben gedaan, want dit is het verhaal achter een van de sterkste liches in D&D.

Een oog op het leven

Er is veel onzekerheid over Vecna’s leven als een sterveling. Hij zou oorspronkelijk geboren zijn op de wereld van Oerth, waar hij al snel een machtige Wizard werd. De dood van zijn moeder zou een kettingreactie in gang hebben gezet waar de rest van de multiverse nu nog de gevolgen van voelt. Het verlies van zijn moeder spoorde Vecna aan om aan zijn eigen sterfelijkheid te denken en daar was hij het niet mee eens.

Zoals elk stabiel en rationeel mens besloot Vecna dat sterven niet hoog op zijn bucketlist stond en zocht naar manieren om daar een stokje voor te steken. Wat doe je als je niet meer wilt sterven? Juist, je gaat naar de demonenprins van de ondoden en vraagt om het geheim van lichdom. Orcus, de meester van de ondoden, streek met zijn hand over het hart en besloot deze geheimen te delen. Zo werd Vecna herboren als een ondode lich.

Onsterfelijkheid is dan ook praktisch behaald op het moment dat Vecna een lich werd. Een deel van het proces om een lich te worden is dat de persoon in kwestie zijn ziel bindt aan een zogenaamde phylactery. Dat kan elk voorwerp zijn dat de toekomstige lich aanbiedt tijdens het ritueel. Dit proces gaat niet zomaar en meestal zijn er behoorlijk wat onschuldige zielen voor nodig om dit te faciliteren. Het eindresultaat is echter een ondood lichaam dat niet ouder kan worden. Mocht ouderdom de dood niet meer inroepen, maar een spreuk of zwaard wel, dan zal op moment van de dood de ziel van de lich terugkeren naar de phylactery. Deze zal na een korte periode beginnen met het wederopbouwen van het lichaam. Alleen de vernietiging van de phylactery kan een lich permanent doden. Het kan echter elk voorwerp zijn dat de lich maar wil en als je een kwaadaardige heerser bent die meerdere werelden in de multiverse bezoekt, dan heb je genoeg verstopplekken. Het eeuwige leven, en dat alles in ruil voor een paar onschuldige zielen en misschien hier en daar wat minder huid.

Oog om oog, hand om hand

Net als elke kwaadaardige koning van de liches had ook Vecna een luitenant, een rechterhand zullen we maar zeggen, die hem bijstond in zijn verwoestende overheersing. Deze rechterhand was Kas. Niet geheel onverwacht heeft Kas op een gegeven moment Vecna verraden. In het gevecht raakte Vecna zwaargewond toen Kas met het zwaard dat hij van Vecna heeft gekregen, zijn meester aanviel. Vecna’s linkeroog en linkerhand en het zwaard waren de enige voorwerpen die nog over zijn gebleven van het slagveld.

Deze drie voorwerpen, de hand, het oog en het zwaard, zijn zeer machtige magische items die spelers eventueel kunnen bemachtigen in D&D. De hand geeft de gebruiker niet alleen een Strength score van 20, maar ook de mogelijkheid om een aantal spreuken te gebruiken en cold damage te doen. Het oog geeft de gebruiker Truesight, X-ray vision en ook weer een handjevol spreuken. Heb je ze allebei in bezit, dan krijg je niet alleen toegang tot de Wish-spreuk, maar je kunt ook met een simpele aanraking iemand zijn botten in jelly veranderen.

Er zit natuurlijk ook een keerzijde aan deze items. Deze hand en oog kun je niet zomaar aan een touwtje binden en om je nek dragen. Om het oog en de hand te kunnen gebruiken zul je je eigen oog en hand moeten verwijderen. Het oog en de hand zullen dan de plaats innemen van deze vers verwijderde onderdelen. Wordt het oog of de hand ooit verwijderd van jouw lichaam? Dan sterf je ter plekke.

Voor spelers en DM’s

Voor spelers die achter de hand of het oog aan gaan, of wellicht het zwaard van Kas, weet dat deze voorwerpen niet alleen een behoorlijke opoffering van je character verwachten, maar ook dat je waarschijnlijk op de radar komt van een hoop andere sterke wezens. Wezens die deze voorwerpen graag zelf willen bezitten of wezens die deze het liefst vernietigd zien. Een van deze wezens is Vecna zelf. Wie, zoals een echte lich, niet permanent dood blijft. In een gevecht met Vecna zul je niet snel de bovenhand krijgen.

Voor de DM’s is het wellicht goed om te weten dat Kas, net als zijn meester, niet dood is. De mist van Ravenloft heeft hem in zijn macht en volgens geruchten zou hij een vampier zijn geworden, constant op zoek naar zijn zwaard en wraak op Vecna, of degene die zijn hand en/of oog in bezit heeft. En Vecna zelf? Hij is altijd op zoek naar meer macht en kennis en zal er alles aan doen om niet alleen zijn verloren lichaamsdelen terug te vinden, maar ook om de stap te zetten naar het godendom, waar hij hoopt heerser te worden van de multiverse. Ambitieus zeg maar. Beide maken erg interessante schurken in een campaign. Natuurlijk zijn het oog, de hand en het zwaard ook leuke magische voorwerpen om spelers mee te verleiden. Zullen ze de prijs betalen voor de macht die jij ze biedt?