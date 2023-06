Denk mee over de toekomst van Pixel Vault en maak kans op een cadeaubon!

Laat van je horen in ons lezersonderzoek

Het is alweer een tijdje geleden dat we jullie, de lezers van Pixel Vault, om jullie mening hebben gevraagd. Pixel Vault is altijd in ontwikkeling en daarom is het belangrijk dat we de vinger aan de pols houden bij de mensen voor wie we het uiteindelijk allemaal doen.

De afgelopen jaren is er weer veel veranderd bij Pixel Vault, van nieuwe crewleden tot het nieuwe websiteontwerp tot het lanceren van de podcast Iedereen vond dat leuk. Tegelijkertijd wordt er nog altijd hard gewerkt aan de kern van de website: onze artikelen. Voordat we enthousiast doorgaan, is het tijd om even terug te blikken op hoe het de afgelopen tijd is gegaan.

Dat is dan ook de reden dat we dit lezersonderzoek hebben opgezet. Als je je stem laat horen, maak je kans op een van de drie VVV-cadeaubonnen van € 20,- die we verloten. Afhankelijk van je antwoorden ben je binnen vijf tot tien minuutjes klaar en je helpt ons er enorm mee!

Je kunt de vragenlijst hier vinden. De vragenlijst staat open tot en met 11 juni en de winnaars van de cadeaubonnen worden kort daarna bekendgemaakt.

Heb je vragen of opmerkingen over het onderzoek? Dan kun je mailen naar eindredactie@pixelvault.nl of ons een seintje geven in onze Discord-server.