Achthonderd pagina’s vol draken, piraten, alchemie en het lot van de mensheid

Met iets meer dan achthonderd pagina’s is The Priory of the Orange Tree een vrij lijvig boek te noemen. Als langzamere lezer vond ik het dus best spannend om eraan te beginnen. Toch ben ik absoluut niet terughoudend in het aanraden van dit fantasy-epos.

Uiteindelijk bleek: het was de achthonderd pagina’s aan tijd dubbel en dwars waard. Sterker nog, na al dat leesvoer wilde ik eigenlijk stiekem dat het boek nog helemaal niet uit was. Auteur Samantha Shannon neemt je als lezer mee op een wereldreis met uitgediepte personages en een flinke lading feministisch getinte epische fantasy.

Een deel van de wereldkaart uit The Priory of the Orange Tree. Illustratie door Emily Faccini.

Waar gaat het over?

Oost en West zijn eeuwenoude tegenstanders van elkaar. De een werkt samen met de draken en vereert ze als goden, terwijl de ander ze verafschuwt om hun weerzinwekkende drang tot vernietiging. In het westelijke Inys gelooft men dat de heilige bloedlijn van de koningin ervoor zorgt dat de sterkste en gevaarlijkste draken in slaap blijven. Wanneer het gaat rommelen in de bergen waar zij verstopt zouden zitten, begint de tijd te dringen en moet de komst van een troonopvolger worden verzekerd om de bloedlijn te behouden. Het draconische leger lijkt op te rukken, evenals een door draken verspreide pest.

Ondertussen wordt in het oostelijke Seiiki een groep jonge krijgers klaargestoomd tot drakenrijders. Maar een van hen maakt een keuze die grote impact zal hebben op de toekomst van haarzelf en haar vrienden, misschien zelfs op de westerlingen die haar zo tegenstaan.

Detail van de kaft, met illustratie door Ivan Belikov.

Oke, maar waar gaat het nu echt over?

In het verhaal staan vier personen centraal: een drakenjager uit het Zuiden, een krijgsleerling uit het Oosten, een verbanneling, en de beste vriend van de koningin van het rijk Inys. Elk van hen zal tot het uiterste moeten gaan om de wereld te redden van de ondergang.

In The Priory of the Orange Tree worden politieke bijeenkomsten aan het hof afgewisseld door spannende gevechten en uitputtende reisdagen. Het epische gevecht tussen ‘goed en kwaad’ wordt in dit verhaal zeker gebruikt. Met de personages, die elk verre van perfect of moreel puur zijn, en de interessante religies en culturen die de revue passeren, voegt de auteur aan dat eeuwenoude concept wel een paar flinke lagen diepgang toe.

Waarom wil ik het lezen?

Als je van epische fantasie en een uitgebreide wereld met eigen lore en magie houdt, dan is The Priory of the Orange Tree zeker een aanrader. Omdat je vier personages uit verschillende delen van de wereld volgt, word je helemaal meegenomen in hun wereldbeeld en de doelen die zij voor ogen hebben. Samantha Shannon bouwt met een intrigerende setting en uiteenlopende personages een verhaal dat steeds verder naar een groots einde toe groeit. Overigens verdienen de prachtige kaft met illustratie van Ivan Belikov en de landkaarten van de hand van Emily Faccini zeker een extra vermelding.

The Priory of the Orange Tree is onder andere te koop bij ABC en Boekhandel Van Piere.

Bij Pixel Vault maken we in sommige gevallen gebruik van affiliate linkjes in onze artikelen. Deze hebben geen invloed op de inhoud van onze content, maar wanneer je een product koopt via een dergelijke link verdienen wij een commissie op jouw aankoop. Hier betaal jij niets extra’s voor, maar help je ons enorm mee.