Console Wars volgt Tom Kalinske, voorheen de baas bij de Amerikaanse speelgoedgigant Mattel. Na jaren tussen de Barbie’s te hebben gezeten, wordt Kalinske in 1990 gevraagd om de Amerikaanse tak van Sega te gaan leiden. Op dat moment is Sega nog een kleine speler en dus is het aan Kalinske om het noodlijdende bedrijf te veranderen in één van de groten in de spelcomputermarkt.

Wat volgt is een zes jaar durende uitputtingsslag tussen de gigant Nintendo en de kwajongen Sega. Gedurende deze periode wist Kalinske een bedrijf van vijftig mensen zonder motivatie om te toveren tot een winstgevende gigant die meer dan de helft van de Amerikaanse consolemarkt in handen had. Deze opmars verliep echter niet zonder problemen, want waar successen worden behaald, worden ook vijanden gemaakt.

Zo lezen we niet alleen Sega’s kant, maar ook de verhalen vanuit het Nintendo-kamp en een lachende derde: Sony. Want hoewel beide partijen kansen zagen om met Sony te werken, waren zowel Nintendo als Sega te koppig om de samenwerking door te zetten en hebben we vandaag de dag de PlayStation.