Het boek 13 minuten bevat verschillende vertelperspectieven van een groep tieners op de middelbare school. Zo leren we een populaire groep kennen, die bestaat uit Natascha, Hayley en Jenny. Maar daarnaast maken we ook kennis met de stoïcijnse tiener Rebecca, die voormalig lid was van dit groepje.

Hun doodnormale tienerleventje komt op zijn kop te staan wanneer Natascha s’ nachts uit een rivier wordt gevist. Ze is al 13 minuten klinisch dood, maar doktoren weten haar leven te redden. Dit is het moment waarop alles wat ze kennen begint te wankelen. Ze is namelijk niet uit zichzelf in de rivier gesprongen. Maar de vraag is dan natuurlijk, wat is er die nacht dan wel gebeurd? Dat Natascha zelf niks meer van het incident kan herinneren helpt natuurlijk ook totaal niet mee en het mysterie begint.