Wrestlers geeft een inkijk in de wereld van Pro Wrestling

Wachtkamer van de sterren van de toekomst

Een fysieke vorm van theater waarin de strijd tussen goed en kwaad wordt verteld. Zo zou ik de sport of kunstvorm van het professioneel worstelen willen typeren. Na de serie GLOW geeft Netflix een nieuwe kijk in deze wereld met de documentaireserie Wrestlers dat over worstelorganisatie Ohio Valley Wrestling gaat.

Waar gaat Wrestlers over?

Ohio Valley Wrestling, oftewel OVW is een worstelorganisatie die oorspronkelijk uit de Amerikaanse staat Ohio komt. Tegenwoordig zijn ze gevestigd in Louisville, Kentucky, waar ze ook voornamelijk actief zijn. OVW heeft een rijk verleden. Filmsterren als John Cena, Dave Bautista en UFC legende Brock Lesnar zetten bij OVW hun eerste stappen voordat ze doorstroomden en grote bekendheid kregen bij de grootste professionele worstelorganisatie van de wereld, WWE.



Aan het begin van deze eeuw hadden beide organisaties een samenwerkingsverband. Hierin werden talentvolle worstelaars die onder contract stonden bij WWE voor één of meerdere jaren naar Louisville gestuurd om daar ervaring op te doen. Rond 2008 werd de samenwerking tussen beide organisaties verbroken, mede omdat WWE een eigen opleidingsorganisatie ging opzetten, namelijk NXT. Sinds die tijd is OVW weer een kleine onafhankelijke worstelorganisatie geworden.

Oké, maar waar gaat het echt over?

Omdat het steeds lastiger wordt om de eindjes aan elkaar te knopen, besluit eigenaar en voormalig worstelaar Al Snow om twee externe investeerders binnen te halen om het tij te keren. Hoewel alles in eerste instantie goed lijkt te gaan, groeit er langzaamaan een conflict tussen Snow, zijn worstelaars en een van de investeerders, Matt Jones. Jones hoopt snel geld te kunnen verdienen door een zomer lang in verschillende steden in Kentucky shows te organiseren. Snow wil graag de focus leggen op hun wekelijkse live tv uitzending waarin toegewerkt wordt naar de grootste show van het jaar: The Big One.



Het verschil van inzicht tussen Jones en Snow vormt de rode draad in de serie. Naast hun verschillen leer je ook meer over hun beweegredenen. Jones wil van OVW weer een grote en winstgevende organisatie maken. Snow wil niets liever dan dat, maar wil daarbij meer de focus leggen op het beter maken van de worstelaars en het vertellen van een goed verhaal. Terwijl dit allemaal afspeelt, maak je ook kennis met enkele worstelaars en mensen die achter de schermen werken van OVW. Ze hebben allen zo hun redenen waarom ze er werken. Zo zijn er worstelaars die hopen dat ze ooit worden opgepikt door een van de grote organisaties (AEW of WWE) en anderen zijn gewoon content dat ze wekelijks hun kunsten kunnen vertonen voor een klein publiek.

Waarom moet ik het kijken

Wrestlers geeft een inkijk in de wereld van professioneel worstelen. Het laat zien dat er meer achter zit dan twee personen die een theatrale vecht performance geven waarbij de winnaar al bekend is. Het is een serie waarin je kennis maakt met een groep buitenbeentjes die een plek heeft gevonden waarin ze hun passie kwijt kunnen en waarin ze zich geaccepteerd en thuis voelen. Wrestlers is nu te zien op Netflix.