Over The Garden Wall is de perfecte mini-serie voor de herfst

De twee halfbroertjes Wirt (Wood) en Greg (Dean) raken verzeild in The Unknown, een woud vol vreemde mensen en wezens. Om de weg terug te vinden vragen ze om hulp, maar ze worden van het kastje naar de muur gestuurd en komen zo in verschillende situaties terecht.

Elke aflevering belicht een nieuwe plek of een nieuw personage, maar uiteindelijk blijft het overkoepelende verhaal leidend. De dynamiek tussen Wirt en Greg als broers is herkenbaar en zorgt voor veel levendigheid. In slechts tien minuten per aflevering weten de makers precies genoeg te geven aan jou als kijker.

Die levendigheid is niet alleen in de personages of het plot van Over The Garden Wall te vinden, maar ook in de visuele en auditorische afwerking ervan. De serie heeft een sfeervolle soundtrack van de hand van The Blasting Company, die doet denken aan muziek uit de jaren ‘20. Daarnaast zijn de op traditionele manier vervaardigde animaties charmant ingekleurd.