Elke aflevering heeft een andere focus. Het grote kader wordt steeds gevormd door een reeks consoles of games, en daarbinnen vertellen belangrijke figuren iets over hun werk. Zo zie je bekende namen als Tomohiro Nishikado (de bedenker van Pac-Man) en Nolan Bushnell (het hoofd van Atari). Tussen de herkenbare en kleurrijke visuals door weet de serie ruimte te geven aan kleinere namen die in de vergetelheid zijn geraakt. Weinig mensen kennen bijvoorbeeld Gerald Larson, de man die de gamecartridge heeft uitgevonden.

Niet alleen makers, maar ook spelers komen voorbij in de interviews. Op die manier creëert de serie diversiteit en diepgang, waardoor je je makkelijker kunt voorstellen hoe de gamingwereld er in die tijd uitzag. eSports en pro-gaming bestonden nog niet, maar wedstrijden werden zeker georganiseerd. Hoe ervoeren de deelnemers dat?