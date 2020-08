In Great Pretender volgen we de Japanse oplichter Makoto Edamura, een jonge man die denkt dat hij het helemaal heeft gemaakt. Bij ongelukkig toeval kwam hij in de wereld van oplichting terecht, en nu lijkt er nu niets anders op te zitten dan het wereldje maar gewoon omarmen. Wanneer hij de Fransman Laurent Thierry probeert op te lichten, ontdekt Edamura dat hij nog niet zo geweldig is als dat hij zelf dacht. Laurent is namelijk uit hetzelfde hout gesneden en weet Edamura met een serie van listen en trucs uit Japan te lokken, om hem te gebruiken in een van zijn eigen oplichting plotten.

Gedurende de eerste veertien afleveringen van de serie volgen we Edamura, Laurent en hun kompanen tijdens een drietal scenario’s die het team over heel de wereld laat reizen, zonder dat plotlijnen in elkaar overlopen. Als gentleman thief neemt Laurent echter alleen doelen die corrupt zijn op de korrel om wat terug te doen voor de wereld om zich heen. Zo zien we hem zijn listen uitvoeren op een filmproducent / drugsbaron in Los Angeles, twee Arabische prinsen met een doorgestoken sportcompetitie en een kunsthandelaar die vooral zijn eigen collectie wilt uitbreiden.