Met Da 5 Bloods zet Spike Lee een vermakelijke film neer die je ook echt aan het denken zet. Het verhaal over burgerrechten wordt vanuit meerdere standpunten toegelicht terwijl je gelijktijdig een geschiedenisles krijgt over de oorlog in Vietnam. Wanneer je geïnteresseerd bent in politiek, psychologie of oorlogsfilms, is Da 5 Bloods zeker aan te raden. De film is te bekijken op Netflix.