Uit het onderzoek van maart 2020 van GfK DAM bleek dat Netflix onder de Nederlandse videostreamingsdiensten het grootste bereik had. Maar liefst 5,5 miljoen Nederlanders had toegang tot de diverse content op Netflix. Vlak achter Netflix staat in dit lijstje NPO Start met iets meer dan vijf miljoen Nederlanders. Maar dan, op een derde plek in dit rijtje, staat Disney+ met 2,2 miljoen abonnees binnen Nederland. Met het aantal fans in Nederland zit het voor Disney+ dus in ieder geval wel goed. Naast deze top 3 videostreamingsdiensten doen ook Videoland (met 1,7 miljoen abonnees) en Amazon Prime Video (met 1 miljoen abonnees) het erg goed in Nederland.

Ook wereldwijd is Netflix de nummer één als het gaat om videostreamingsdiensten. Netflix heeft wereldwijd namelijk 182 miljoen abonnees. Netflix wordt gevolgd door Amazon Prime Video met 150 miljoen op de tweede plek. Disney+ staat nu, als we kijken naar de cijfers van wereldwijde abonnees op videostreamingsdiensten, op de derde plek met 54,5 miljoen. Wel bleek uit een kwartaalrapport van Disney dat Disney+ in een korte tijd meer dan 20 miljoen extra gebruikers heeft gekregen. Deze stijging in een kwartaal tijd is hoger dan dat van Netflix, dat een stijging had van 15,8 miljoen abonnees. Disney+ is daarmee meteen een tegenstander waar Netflix rekening mee moet houden, zeker als deze groei zich doorzet.