Die eerste lockdown voelt als een eeuwigheid geleden. Daarom dus even een terugblik op het eerste seizoen: Tiger King is een true crime-docuserie over het leven van Joe Exotic, een mafkees die in de Verenigde Staten een dierentuin vol tijgers runt. De docu gaat over de kleine maar zeer verweven wereld van fokkers en beschermers van wilde katten. Een van die beschermers is Carole Baskin, de eigenaar van Big Cat Rescue. Baskin beschuldigt Joe Exotic van uitbuiting van wilde dieren.

De documentaireserie volgt niet alleen de strijd tussen Baskin en Exotic, maar geeft ook een inkijk in de zeer hechte en wrede wereld van fokkerijen voor wilde katten. We zien onder andere hoe het eraan toegaat op andere grote fokkerijen – en zogenaamde dierentuinen – en volgen Exotic terwijl hij probeert senator te worden in zijn staat Florida. De klap op de vuurpijl is echter de vermeende poging van Exotic om Baskin te laten vermoorden.

De serie kreeg veelal positieve reacties in het begin van 2020. Hij werd door maar liefst 34,3 miljoen mensen gekeken in de eerste tien dagen na de release; een aantal dat in de weken erna alleen maar hoger werd. Maar goed, we zaten dan ook allemaal opgesloten in ons huis.