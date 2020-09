Na eindeloos uitstellen is de live-actionfilm Mulan eindelijk in première gegaan. De film zou eigenlijk al in maart 2020 uitkomen, maar slaat nu de bioscopen over en is net als de film Artemis Fowl direct te streamen op Disney+.

De film Mulan is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en vertelt ongeveer hetzelfde verhaal als de originele animatiefilm uit 1998. Om China te beschermen tegen noordelijke indringers, roept de keizer van China op dat één man per gezin moet dienen in het leger. Mulan wil niet dat haar zieke vader het Chinese leger ingaat en neemt zijn plaats in. Omdat het voor vrouwen verboden is het Chinese leger in te gaan, verkleedt ze zich als krijger Hua Jun en dit vergt de nodige kracht. Dit alles om de familie-eer hoog te houden en haar vader en haar natie trots te maken. De film is geregisseerd door Niki Caro en de hoofdrolspeelster is Yifei Liu.

Gisteren, op 4 september, is de film in première gegaan. Toch zit er een klein addertje onder het gras. Naast de oorspronkelijke abonnementskosten van € 6,99 per maand, heeft Disney er namelijk voor gekozen om abonnees te laten betalen om de film te kunnen zien. De film kost voor Nederlandse abonnees € 21,99. Mocht je Mulan op Disney+ willen zien, dan moet je dus extra betalen. Na het betalen kun je de film wel zo vaak kijken als je wilt. Mulan blijft dan op Disney+ staan, zolang je een abonnement hebt. Wil je liever niet betalen? Dan kun je ook 3 maanden wachten (tot 4 december 2020) tot Mulan beschikbaar wordt voor alle abonnees van Disney+.