Première alert! Op 16 oktober komt Disney+ met een nieuwe drama/reality film. Deze Disney+ Original is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en gaat over de zeventienjarige Zach Sobiech. Zach zit in zijn laatste schooljaar van de middelbare school en heeft passie en talent voor muziek. Nadat hij hoort dat zijn kanker is uitgezaaid en hij nog maar 6 maanden te leven heeft, komt zijn wereld plotsklaps op zijn kop te staan. Hierdoor moet Zach moeilijke, maar ook belangrijke beslissingen nemen over hoe en met wie hij zijn laatste tijd wil besteden.

Met dit in zijn achterhoofd, besluit Zach samen met zijn beste vriendin Sammy hun droom waar te maken en een muziekalbum uit te brengen waar ze later viral mee gaan. Om op een mooie manier afscheid te nemen, schrijven ze een soort afscheidslied genaamd ‘Clouds’. Met dit inspirerende verhaal zet Disney een statement neer dat het belangrijk is dat je elke dag leeft alsof het je laatste is, en wie weet wat er dan kan gebeuren.