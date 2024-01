Een introductie van het platform met 5 leestips voor de beginner

Het kan enorm frustrerend zijn om weken, zo niet maanden, te moeten wachten op de publicatie van het volgende hoofdstuk in een stripreeks. Hoe geweldig zou het zijn om à la Netflix één of twee keer per week een nieuw hoofdstuk te kunnen lezen zodra de auteur de laatste streep heeft gezet? Dat is mogelijk op het platform “Naver Webtoon”. Dit artikel laat je kennismaken met dit platform, en geeft je meteen vijf leestips om mee te starten.

Uitgelichte afbeelding door Miyuli Art, https://www.miyuliart.com/

Eind jaren 90 zat de stripindustrie in Zuid-Korea diep in de put. Het land verkeerde in economisch zwaar weer, waardoor veel stripuitgevers de deuren moesten sluiten. Gefrustreerd door het gebrek aan aanbod keerde stripliefhebber Jun Koo Kim zich in 2004 tot een toen toenemend populaire plek voor jonge mensen: het internet.

Onder de vlag van het Zuid-Koreaanse internetconglomeraat Naver startte Kim Naver Webtoon, een platform waarvan de naam een huwelijk is tussen de woorden “web” en “cartoon”. Het woord “webtoon” is naast de benaming van het Naver Webtoon-platform inmiddels een synoniem geworden voor strips die op deze specifieke wijze worden gepubliceerd. Hoewel Naver Webtoon niet het eerste stripplatform van zijn soort is (concurrent Daum werd opgericht in 2003), is het inmiddels wel uitgegroeid tot één van de grootste. Naver rapporteerde in april 2023 een jaaromzet van 2,225 miljard won (grofweg 1,557 miljoen euro) aan Business Korea.

Illustratie door de auteur van Purple Hyacinth, @deadsophism op Instagram

Makkelijk en intuïtief

De dagen waarin het omslaan van een pagina hip was, liggen al een tijdje achter ons, en nu moet ook ons favoriete plaatjesvermaak eraan geloven. Wat Naver Webtoon zo prettig maakt, is dat je als lezer op intuïtieve wijze in de browser of mobiele app door aaneensluitende panels met illustraties en tekstbubbels scrollt. De strips worden met deze leeswijze als uitgangspunt gemaakt. Zo lijkt het verhaal te bestaan uit één hele lange pagina, en wordt de flow van het verhaal niet onderbroken. Het biedt auteurs ook de kans om prachtige lange illustraties te maken, waar zij voorheen beperkt werden door de afmeting van twee pagina’s. Om de ervaring nog verder te verrijken worden er soms elementen aan strips toegevoegd, zoals speciaal gecomponeerde muziek of kleine animaties die door het scrollen geactiveerd worden. Zo worden meerdere zintuigen bij de ervaring betrokken. Het medium benut op deze wijze de digitale drager optimaal. Dit komt ten goede aan de immersie in het verhaal. Daarnaast is het erg gemakkelijk om reeksen op de voet te volgen. Je kunt je abonneren op je favoriete webtoons, waardoor je een notificatie ontvangt als er een nieuw hoofdstuk beschikbaar is.

Naver Webtoon biedt de strips grotendeels gratis aan. Alleen voor de allernieuwste hoofdstukken en voor enkele volledig voltooide reeksen leggen lezers een bepaalde hoeveelheid van de in-platform valuta – met de verrassend fantasieloze naam “coins” – neer. Maar nerds met een beperkt budget, wees niet getreurd: na een doorgaans korte periode van een aantal dagen worden de nieuwste hoofdstukken van lopende verhalen vaak alsnog gratis beschikbaar gesteld. Zo kun je toch regelmatig zonder kosten genieten van een volgend hoofdstuk.

Het coin-model wordt niet ingezet bij elke reeks. Bij sommige reeksen worden de nieuwste uploads direct vrijgegeven, zonder die exclusieve periode waarin betaald moet worden voor toegang. Gebruikers krijgen daarnaast gratis dagelijks één “daily pass” waarmee ze één hoofdstuk van een voltooide reeks kunnen lezen. Als de gebruiker op dezelfde dag een tweede daily pass wil gebruiken, moet daar wel voor betaald worden.

Het web, en verder

Zoals Justin Bieber via YouTube het grote publiek bereikte en tot superster verrees, zijn sommige strips zo populair dat ze uit hun webtoon-jasje groeien. Zo krijgen bekende webtoons soms printversies, zodat fans het verhaal ook fysiek in handen kunnen houden. Blijkbaar blijft de behoefte aan printversies toch bestaan. Voorbeelden hiervan zijn The Remarried Empress en Lore Olympus. In een enkel geval stijgt een strip zelfs tot nog grotere hoogten. Zo komt de razend populaire webtoon Solo Leveling binnenkort, naast fysieke print, ook uit als anime en k-drama. Fans kunnen zelfs uitkijken naar een RPG-actiongame gebaseerd op de reeks genaamd Solo Leveling:ARISE.

Eerlijke compensatie?

De comics op het platform worden in samenwerking met de auteurs gepubliceerd. De auteurs hebben een contract met Naver Webtoon en ontvangen financiële compensatie voor hun werk. De wijze waarop Naver Webtoon omgaat met de auteurs die op het platform publiceren is echter niet zonder controverse. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de keuze van Leeanne M. Krecic (beter bekend als Mongie) om seizoen vier van haar populaire romantische comic Let’s Play via een andere nog aan te kondigen outlet aan te bieden. Krecic liet in november 2022 via haar blog weten dat ze al jaren problemen ervaart met Naver Webtoon. Zo schrijft ze dat haar reeks onvoldoende gemarket is en onterecht achter een leeftijdsslot is geplaatst, terwijl toegang tot reeksen met volgens haar controversiëlere content niet op dezelfde wijze beperkt wordt.

Daarnaast constateert ze problemen met het platform in het algemeen, waaronder een gebrek aan transparantie op financieel gebied en een oneerlijke behandeling van Latijns-Amerikaanse auteurs. Als klap op de vuurpijl is het statement waarin Naver Webtoon het publiceren van strips op het platform aanmerkt als een leuke “side hustle” bij Krecic, en bij vele andere Naver Webtoon-auteurs, totaal in het verkeerde keelgat geschoten. Voor veel auteurs is striptekenen namelijk de primaire inkomstenbron. Het creëren en regelmatig bijhouden van een eigen comic vergt behoorlijk wat meer van hen dan de gemiddelde bijbaan. Met het statement erkent Naver Webtoon deze inspanningen onvoldoende.

De keuze van Krecic om te vertrekken heeft een grote impact op haar reeks. Naver Webtoon heeft contractueel het exclusieve recht om Let’s Play te publiceren. Naar verwachting zal seizoen vier van Let’s Play daarom pas eind 2025 te lezen zijn. Desondanks frustreerde het platform haar klaarblijkelijk voldoende om de stap te zetten.

Illustratie door de auteur van Let’s Play, @mongrelmarie op Instagram

De beste webtoons om mee te beginnen

Er zijn inmiddels ruim 900 verschillende stripreeksen te lezen op het platform in een uitgebreid spectrum aan genres. Of je hart nu sneller gaat kloppen van comedy, actie, sport, horror of romantiek, Naver Webtoon biedt iets aan dat in je straatje past. Maar goed, het blijft een overweldigend aanbod. Deze introductie kan daarom niet anders dan eindigen met een aantal favorieten van de auteur om je vast op weg te helpen als je de wondere wereld van webtoons voor het eerst wilt verkennen. Alle aanraders zijn te lezen op het Naver Webtoon platform.

Omniscient Reader

Door singNsong en Sleepy-C

Genre: actie

Dokja Kim is een saaie volwassene met een saaie baan, zonder vrienden. Zijn enige passie is het online verhaal “Three Ways to Survive the Apocalypse” (TWSA) dat periodiek wordt geüpdatet. Helaas is deze hobby behoorlijk niche, aangezien hij letterlijk de enige persoon ter wereld is die de meer dan 3000 hoofdstukken heeft gelezen. Op de dag dat het allerlaatste hoofdstuk gepubliceerd wordt, verandert de wereld voorgoed. Plots is TWSA werkelijkheid en moet de mensheid zich, met behulp van vaardigheden en krachten die rechtstreeks uit games lijken te komen, staande houden tijdens een gelivestreamde spelshow van de goden. Hoewel Dokja bij lange na niet zo sterk is als TWSA-hoofdpersoon Yoo Jonghyuk, is hij de enige die de geheimen van de nieuwe wereld kent.

Je leest in deze webtoon hoe de personages zich door de spelscenario’s worstelen in de hoop op licht aan het eind van de tunnel. De reeks is iets voor jou als je houdt van het isekai-genre, genoten hebt van de Netflix-serie Alice in Borderland en je meestal juicht voor het underdog-personage. De reeks kent krachtige en goed te volgen actiepanels en een flinke hoeveelheid verwijzingen naar Koreaanse, Noorse en Griekse mythologie.

Omniscient Reader is hier te lezen.

My Giant Nerd Boyfriend

Door Fishball

Genre: slice of life

Illustratie door de auteur van My Giant Nerd Boyfriend, @fishballishere op Instagram

Auteur Fishball deelt fragmenten van haar leven en relatie met haar bijna 2 meter lange partner Boyfriend en hun pomeranian-hondje Biscuit. Het stel deelt een liefde voor nerdy dingen als manga, games, TCG en Warhammer. Naast grappige en herkenbare relatiemomenten bespreekt de strip ook zware thema’s als jeugdtrauma’s, verlies, depressie en verlatingsangst. De meeste hoofdstukken staan op zichzelf, maar soms wordt er een verhaal verteld dat meerdere hoofdstukken overbrugt. Ook beantwoordt Fishball regelmatig vragen van lezers in comic-formaat, waardoor ze een sterke connectie met haar publiek opbouwt.

Je leest in deze fijne slice-of-life-webtoon hoe de relatie tussen geeks opbloeit, en hoe ze het beste uit elkaar halen in voor- en tegenspoed. De reeks is iets voor jou als je een liefhebber bent van feel-goodverhalen en het niet erg vindt om tissues binnen handbereik te houden. De artstyle is schetsachtig (de auteur tekent vaak uit de losse pols), en het kleurenpalet wordt effectief ingezet om de toon van elk hoofdstuk kracht bij te zetten.

My Giant Nerd Boyfriend is hier te lezen.

Zombie X Slasher

Door NARACK en Hong Jun Ki

Genre: thriller

Illustratie door de auteur van Zombie X Slasher, @hjk_egg op Instagram

Na de zombie-apocalyps is er van Zuid-Korea nagenoeg niets over. Nagenoeg, want in sommige steden is de mensheid erin geslaagd een muur op te trekken waarachter de bevolking gelukkig niet constant wordt belaagd door rottende hordes. Helaas hebben de wandelende lijken wel gezorgd voor ongekende economische inflatie, waardoor hoofdpersoon Cheolsu Kim geen cent te makken heeft. Omstandigheden dwingen hem om een “slasher” te worden: een beroepszombiehakker, die in opdracht van machtige rijkelui tegen betaling zombies neermaait en (voormalige) mensen of objecten uit de ondode woestenij voorbij de veilige muren herovert. De hakkers worden ingedeeld in geletterde klassen gebaseerd op de hoeveelheid gefileerde zombies. Hoe hoger de klasse, hoe meer geld ze kunnen vragen voor een opdracht. Cheolsu, plaatselijk bekend als “the shovel guy” vanwege zijn gekozen wapen en zijn klaarblijkelijke talent voor het vak, raakt in de schuld bij een slasher-agency en moet aan de bak om deze af te betalen.

Je leest in deze webtoon hoe Cheolsu zich meet met de kleurrijke slasherpopulatie en zich een slag in de rondte werkt om honderdduizend koppen te snellen. De reeks is iets voor jou als je graag aanhaakt bij zowel het zombie- als het superheldengenre. De mix tussen gore en kapitalisme doet denken aan Amazon Prime’s The Boys, maar dan in het universum van HBO’s The Last of Us. De auteurs weten een goede balans te vinden tussen het pessimisme van het einde van de wereld en het optimisme van de menselijkheid die over is.

Zombie X Slasher is hier te lezen.

Purple Hyacinth

Door Ephemerys en Sophism

Genre: mysterie

Lauren Sinclair beschikt over de uitzonderlijke gave om elke leugen te kunnen doorzien. Zeker tijdens haar werk als politieagent komt dit goed van pas. In Purple Hyacinth volgen we haar zoektocht naar antwoorden. Wie binnen de criminele organisatie “Phantom Scythe” heeft de aanslag op het treinstation van Alendale, waarbij haar beste jeugdvriend om het leven kwam, op zijn geweten? Lauren wil de criminele organisatie koste wat het kost doorgronden, en is zelfs bereid om daarvoor samen te werken met de beruchtste moordenaar van de stad: de Purple Hyacinth. Zoals wel vaker het geval is bij een meeslepend mysterieverhaal, roept Lauren’s zoektocht meer vragen op dan antwoorden. Ook is ze niet altijd blij met de antwoorden die ze boven water weet te halen en ligt verraad altijd op de loer.

Je leest in deze webtoon hoe Lauren probeert te vechten voor de samenleving waar ze in gelooft terwijl ze haar best doet om haar integriteit als agent niet te verliezen. De reeks is iets voor jou als je graag wegdroomt bij een setting gelijkend op Londen circa 1800 en het crime-genre (denk NCIS en CSI) je niet vreemd is. Purple Hyacinth kent complexe en doorleefde personages en focust op interpersoonlijke relaties, maar het ontbreekt de reeks ook zeker niet aan achtervolgingen en vuurgevechten.

Purple Hyacinth is hier te lezen.

Morgana and Oz

Door Miyuli

Genre: fantasy

Illustratie door de auteur van Morgana and Oz: Miyuli Art, https://www.miyuliart.com/.

Nadat vredesonderhandelingen tussen heksen en vampiers spaak lopen, verandert heks Morgana vampier Oz per ongeluk in een kat. Morgana komt uit een oude en krachtige heksenfamilie, maar haar magische vaardigheden kunnen zich niet meten met die van haar voorouders — of haar kleine broertje. Omdat ze niet in staat is Oz terug te veranderen naar zijn menselijke vorm, verstopt ze hem in haar kamer terwijl ze zoekt naar een oplossing. De twee worden vrienden, en ontwikkelen gevoelens. Helaas zijn vampiers en heksen rivalen. Hoe kunnen ze dan samen zijn? Ondertussen lijkt Morgana’s familie duistere geheimen te hebben, praten de schilderijen aan de wanden en gaan familieleden in rook op. De schuld van de vampiers, of toch niet?

Je leest in deze webtoon hoe Morgana en Oz dichter tot elkaar groeien, van elkaar leren en zich inzetten om de verhoudingen tussen heksen en vampiers te verbeteren. De reeks is iets voor jou als je in 2008 fan was van zowel Twilight als magical girl-anime. Ondanks dat er sprake is van een verboden liefde en oorlog tussen soorten, kent de serie een snoezige en kleurrijke vormgeving. Een klassiek coming-of-age-verhaal tegen een fantasy-achtergrond met een vleugje mysterie!

Morgana and Oz is hier te lezen.

