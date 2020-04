Als je net zoals ik een heel onrealistische angst voor poppen hebt, dan zal The Boy je het kippenvel op de armen jagen. Na een heel heftige relatiebreuk besluit Greta een baan als babysitter in een ander land aan te nemen, in de hoop opnieuw te kunnen beginnen. Al snel na aankomst in het grote landhuis dat haar nieuwe werkstek is, wordt duidelijk dat iets niet in de haak is. Brahms, de jongen op wie ze moet passen, is namelijk een porseleinen pop. En hij is er niet van gediend als diens dagelijkse routine wordt verbroken.

William Brent Bell is de verantwoordelijke regisseur achter deze film. Bell heeft al een aantal horrorfilms op zijn naam staan, zoals The Devil Inside en Stay Alive. Samen met Laura Cohan in de rol van hoofdpersonage Greta en Rupert Evans die de vriendelijke Malcolm vertegenwoordigt, heeft de regisseur opnieuw een horrortitel de wereld ingegooid.