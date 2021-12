Het film- & serie-jaaroverzicht

Het bioscoopjaar 2021 begon met een valse start. Nadat eind 2020 de tweede lockdown was aangekondigd moesten we tot begin juni (!) wachten totdat de bioscopen weer open zouden gaan. Toen deze na de eerste lockdown in 2020 weer open gingen werden er vooral klassiekers vertoond. Maar dit jaar bestond het aanbod uit nieuwe films en films die het afgelopen jaar vanwege de pandemie in de wacht hadden gestaan.

De tijdelijke sluiting van bioscopen wereldwijd heeft ook voor een nieuwe trend gezorgd: een film via een streamingdienst in première laten gaan. Het idee is mede uit noodzaak voortgekomen door de steeds langer wordende wachtrij van films. Via een speciaal lidmaatschap of tegen bijbetaling is het tegenwoordig mogelijk om de nieuwste films thuis bekijken. Zo waren bijvoorbeeld Black Widow en Cruella via Disney+ te zien met een VIP-toeslag, waar we in een eerder artikel over hebben geschreven.

Toen de bioscopen dit jaar weer open gingen waren er ook verschillende maatregelen. Reserveren vooraf werd verplicht en in het begin kreeg je van een bioscoopmedewerker een plaats toegewezen. Tegenwoordig is het weer mogelijk om online je plek te reserveren met minimaal anderhalve meter afstand. Dit zorgde er soms voor dat als je de juiste plek in de bioscoopzaal selecteerde, je een hele goede plaats had. Lekker weg van iedereen en dus bijvoorbeeld geen last van kletsende mensen. Nu de bioscopen (op het moment van schrijven) maar tot vijf uur open mogen blijven kun je zelfs heel vroeg in de ochtend al naar de film.