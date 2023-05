HBO Max had een goed eerste jaar, maar nog een betere toekomst

It’s not TV, it’s HBO

Draken, inclusieve piraten en eindelijk een goede gameverfilming. In haar eerste jaar maakte HBO Max een goede indruk. Naast een grote backlog met veel klassieke films, series en natuurlijk de bekende comedy specials heeft HBO Max in dit eerste jaar de focus gelegd op kwaliteit in plaats van kwantiteit.



Maar hoe is het jaar gegaan? En hoe ziet de toekomst er voor de streamingdienst uit? Met de verkoop van Warner Bros. (het moederbedrijf van HBO) aan Discovery lijken er veel veranderingen aan te komen voor de streamingdienst. Wat er ook gaat gebeuren, het lijkt erop dat HBO de komende jaren voor de Max gaat.

House of the Dragon

Redelijk geprijsd aanbod

Met een reclamecampagne die bijna niet te missen was, maakte HBO Max haar intrede in Nederland. Op televisie, online en op grote paarsblauwe billboards met een afbeelding van Rhaenyra Targaryen uit House of the Dragon werden we eraan herinnerd dat er een nieuwe speler op de streamingmarkt is aangekomen.



Het startaanbod was in vergelijking met andere aanbieders als Amazon Prime en Netflix nog redelijk summier. Maar dankzij films en series uit de archieven van Warner Bros. en HBO was de eerste kennismaking toch zeer positief. Het aanbod bevatte bijvoorbeeld de Lord of the Rings trilogie, The Wire en nieuwe series als Peacemaker en Our Flag Means Death.



Daarnaast bood de streamingdienst ook een levenslange korting van 50% voor de vroege beslissers. Over het effect van deze actie heeft HBO Max niets officieel bekendgemaakt, maar sommige Nederlandse nieuwssites melden wel dat de actie naar verluidt heeft geleid tot 500.000 nieuwe abonnees.

Inmiddels heeft de streamingdienst ook verschillende abonnementenacties lopen, waardoor je nog steeds voor een redelijke prijs een abonnement kunt afsluiten. Wel is er sinds de verkoop van moederbedrijf Warner Bros. de twijfel hoe lang de levenslange korting en algemene abonnementsprijs nog zullen blijven en wat er zal gebeuren qua aanbod.

Our Flag Means Death

Hits en een groeiend aanbod

Het afgelopen jaar werd de geek in ons allen maar liefst tweemaal groots getrakteerd. Eind vorig jaar verscheen de nieuwe Game of Thrones-prequelserie: House of the Dragon. En begin dit jaar kwam er eindelijk een goede gameverfilming: The Last of Us.



De komende jaren kunnen we nog genieten van Rhaenyra Targaryen, Ellie en Joel, want van beide series komt er een nieuw seizoen. Daarnaast zal de wereld van Game of Thrones de komende jaren nog verder worden uitgebreid. Eerder was al aangekondigd dat Kit Harington weer te zien zal zijn als Jon Snow in een spin-off. Afgelopen maand werd ook bekend dat er een prequelserie zal komen die voorlopig de werktitel A Knight of the Seven Kingdoms heeft.



Het afgelopen jaar is het aanbod gestaag gegroeid. Naast topfilms als Elvis en Dune kun je ook verschillende filmmarathons houden. Zo kun je in een avond de hele Hunger Games-saga bekijken of je onderdompelen in de DCEU. Daarnaast is er ook een groeiend aanbod aan Nederlandse films te vinden op HBO Max, waarvan ik je de films Rabat, New Kids en De Marathon van harte kan aanraden.

Max!

Vorig jaar werd bekend dat Discovery heel Warner Bros. (waar HBO onder valt) heeft overgenomen. Samen zullen ze verdergaan onder de nieuwe naam Warner Bros. Discovery. Discovery is ook in het bezit van een eigen streamingdienst (Discovery Plus). Al snel waren er geruchten dat het bedrijf de twee aparte streamingdiensten niet zou aanhouden, maar het was nog niet geheel duidelijk of dat zou betekenen dat een van de twee zou wegvallen of dat ze zouden worden samengevoegd.



Afgelopen maand werd op een persevent van Warner Bros. bevestigd dat HBO Max en Discovery Plus samengevoegd zouden worden en verder zouden gaan onder een nieuwe naam. Hoewel je veel leuke naamcombinaties zou kunnen bedenken voor de nieuwe streamingdienst (waarbij ik mijn persoonlijke suggestie DiscoMax toch wel het allerleukste vind) is er gekozen voor de naam Max.



De naamsverandering en samenvoeging zullen eind deze maand al in de Verenigde Staten gebeuren. In Europa zal dit naar verwachting pas begin 2024 plaatsvinden. Qua abonnementskosten is er nog niet heel veel bekend. Wel is het zo dat HBO Max in de Verenigde Staten drie abonnementsvormen heeft die vergelijkbaar zijn met die van Netflix in de VS. Zo heb je een basisabonnement waarbij je reclames te zien krijgt, een middenabonnement waarbij je dat niet hebt en een duurdere waarbij je meer downloadmogelijkheden en een betere beeldkwaliteit hebt.

Nieuwe titels

Naast de naamsverandering en nieuwe opzet van HBO Max en de bekendmaking van een nieuwe GoT-prequelserie werden er nog een aantal andere interessante mededelingen gedaan. Het grootst was de aankondiging van een Harry Potter-serie. Deze serie zal gebaseerd worden op alle zeven boeken van J.K. Rowling. De CEO van HBO en HBO Max Content, Casey Bloys, gaf aan dat deze nieuwe serie diep in het verhaal van Harry, Ron en Hermelien zal duiken.



Hoewel je zou verwachten dat ieder seizoen een van de boeken zal gaan behandelen is niets minder waar. Bloys maakte ook bekend dat de nieuwe Harry Potter-serie in totaal tien jaar in beslag zal nemen. De komende maanden zal er steeds meer bekend worden over de serie. Maar wie nog de hoop had dat Newt Scamander uit de Fantastic Beast-serie een cameo zal maken was Bloys ook duidelijk: nee. Over de cast en wie de serie zal gaan regisseren is nog niets bekend, maar de verwachting is dat de serie eind 2024 of begin 2025 op Max te zien zal zijn.



Een serie die eerder te zien zal zijn op HBO Max is The Penguin. Colin Farrell zal zijn rol als Oswald Cobblepot uit The Batman hernemen in een nieuwe serie over de schurk uit het Batman-universum. De serie zal zich een week na de gebeurtenissen uit The Batman afspelen en zal gericht zijn op de opkomst van Oswald in de criminele onderwereld van Gotham City. De serie zal begin 2024 uitkomen.

Vooruitkijken vanaf een afstand

Er staat de komende periode veel te gebeuren voor HBO Max. Hoewel het voor ons nog een jaar zal duren voordat Max in Nederland wordt geïntroduceerd, kunnen we vanaf een afstand volgen hoe de introductie van Max zal gaan in de Verenigde Staten.



Vooralsnog is het zo dat abonnementhouders van HBO Max en Discovery Plus automatisch overgaan naar Max. Ook is het zo dat de abonnementskosten en mogelijkheden hetzelfde zullen zijn als die nu bij HBO Max gelden. Als het allemaal voorspoedig zal gaan en alle content van zowel HBO Max als Discovery daadwerkelijk op een plek te vinden zal zijn, dan wordt Max een speler in de streamingwereld waar de concurrentie Maximaal rekening mee zal moeten houden.



Wat denk jij dat de fusie tussen HBO Max en Discovery Plus zal brengen? En naar welke nieuwe serie kijk jij uit? Laat het ons weten in de reacties!