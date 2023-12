Welke cadeaus lagen onder onze kerstboom?

De Kerstman dropt prima loot

Pixel Vault tipt lezers graag op een goed cadeau of twee, maar natúúrlijk nemen we die ook met liefde in ontvangst. Niet om te pochen, maar wat hebben onze redacteuren deze kerstdagen zoal uit het pakpapier gescheurd? We maken de balans van onze cadeaus op in dit feestelijke Rondje Redactie.

Mocht je nog geen beeld hebben bij het soort cadeaus waar de Pixel Vault-redactie (en de gemiddelde geek) goed op gaat, dan hebben we daarover behoorlijk wat naslagwerk geschreven. Vrijwel elk najaar ben je hier welkom voor uiteenlopende cadeautips op het gebied van games, gear en culture. Inspiratie te over.

Van obscure maar veelbelovende bordspellen tot aan betrouwbare powerbanks of een goed boek: mooie cadeaus zijn er genoeg — eigenlijk zijn we zo moeilijk nog niet! Zonder weg te dromen over wat we (nog meer) kunnen ontvangen: hieronder een aantal van de cadeautjes die de redactie dit jaar mocht verblijden.

Dirk Sung — Nieuwe Funko’s waar je niets mee kunt, behalve ernaar kijken

Funko Pops zijn als koekjes in Alice in Wonderland waar “verzamel me” op staat. Menig geek heeft zich al aan dat lekkers gelaafd. Ik heb intussen ook een aardige collectie van die dommige, groothoofdige poppetjes. Elk jaar komen er in december een paar bij. Om mijn de Kerstmans portemonnee een beetje te ontzien, heb ik vanaf het begin besloten om alleen vrouwelijke Funko’s te verzamelen. Ik houd me daar heel strikt aan.

Bij films, televisieseries en games is dat meestal geen probleem. Ik vraag gewoon Galadriel in plaats van Aragorn, Pam in plaats van Jim, of Jinx in plaats van Lee Sin. Lastiger wordt het bij muziek, want een aantal van mijn favoriete bands hebben simpelweg geen vrouwelijke leden. Axl Rose, Freddy Mercury, Snoop Dogg of Jimin staan bij mij niet op de plank, helaas. Dit jaar vond ik wel Lisa Simpson en Claire Dearing in mijn sok. Voor de foto mochten ze even in ons LEGO-kerstdorp poseren.

Kevin — Een reis door het handheld-verleden met A Handheld History

We hebben dit jaar bij Pixel Vault al best vaak handhelds besproken — je kunt wel spreken van een kleine handheld-renaissance in de industrie. Retro is weer helemaal hip en het was nog nooit zo makkelijk om een handzame emulator te krijgen. Dit boek van Lost in Cult springt hier fenomenaal op in onder de titel A Handheld History.

Dit prachtige koffietafelboek is voorzien van honderden foto’s en verhalen rondom draagbare gamesystemen, oud en nieuw. Beginnende bij de Game & Watch en eindigend met zaken als de Steam Deck vertelt het over de apparaten zelf, de games die er voor verschenen en de verhalen die het met zich meebracht. Het zal sowieso een eyecatcher zijn op tafel, maar dient ook als prima naslagwerk of materiaal om op een lekkere, donkere winterdag jeugdherinneringen op te halen.

Steve — Bouwen aan mijn eigen boekenwinkel

De kerstdagen zijn alweer achter de rug, dus eindelijk tijd om te gaan (na)genieten van de gekregen cadeaus. Naast Duplo (voor mijn zoon) en een hoodie met een Tea-rex erop (voor mij) is dit gezin een miniatuur bouwpakket rijker. En niet zomaar een: dit bouwpakket is een magic bookstore en tegelijkertijd een mooie boekensteun.

Om eerlijk te zijn: ik was magisch verrast! Dit speelgoed voor volwassenen ben ik al eerder tegengekomen; blijkbaar kent die Kerstman mij best goed. Ik lees en kijk namelijk graag fantasy en sci-fi, waar dit cadeautje geinig op inhaakt. Nu nog een paar avonden gaan plannen zodat ik lekker kan gaan knutselen aan mijn eigen magische boekenwinkel. Fijne jaarwisseling!

Paul — Een Australisch pakketje vol lekkernijen

Traditiegetrouw verdelen we met Kerst bij mijn ouders thuis de taken rondom het maken van eten. Dit jaar mocht ik het voorgerecht presenteren en ik wist al meteen wat ik ging maken. Een uiensoep naar aanleiding van een recept dat ik via de socials heb gevonden. Een recept van Andy Hearnden. Zonder gein, de soep was waanzinnig lekker en super makkelijk te maken door een overzichtelijk en snel filmpje. Ik was daarom super verrast en enthousiast toen ik erachter kwam wat er onder de kerstboom lag.

Andy Hearnden is een Australische kok die ik al een tijdje volg op sociale media. Met miljoenen volgers op Instagram en TikTok kun je rustig zeggen dat de beste man populair is. Begin dit jaar bracht hij zijn eerste fysieke kookboek uit en ik moest deze dan ook hebben. Klein probleempje: je moet erg lang wachten voordat je een exemplaar binnen hebt, aangezien deze uit Australië wordt opgestuurd. Het boek stond al lang op mijn lijstje om eens te halen, maar mijn gebrekkige concentratie en het vermogen om zaken te vergeten zorgden ervoor dat ik nooit een exemplaar heb aangeschaft. Ik was dan ook enthousiast toen dit pareltje onder de kerstboom lag en kan niet wachten om andere gerechten eens een kans te geven.

Tom — Game-huiswerk met de Videogame Atlas

Met dank aan de gesprekken in Iedereen vond dat leuk vonden dit jaar meerdere gameboeken hun weg naar mijn verlanglijstje. Denk aan de verplichte journalistiek van Jason Schreier of een dik naslagwerk over de ondergang van Sega’s laatste console. Onder de boom vond ik bijna de gehele leeslijst terug, maar de zogenaamde Videogame Atlas is het absolute pronkstuk gebleken. Deze bundeling van virtuele wereldkaarten is een flinke tik groter dan de meeste boekjes en barst natuurlijk van de beeldende data, maar is ook prachtig ontworpen en gedrukt.

Sowieso is het leuk om door plattegronden van je favoriete games te bladeren, maar de Videogame Atlas gaat dieper dan dat. In lijn met de ‘Mapping Interactive Worlds’-ondertitel benadert dit boek de virtuele stof als wetenschap. Waarom spreiden steden in Cities: Skylines zich uit zoals ze doen? Hoe maak je met lava en water gemakkelijk een trappensysteem in Minecraft? Dit boek maakt het inzichtelijk met teksten en illustraties die je van echte architecten, stadsplanners en ingenieurs zou verwachten. De Videogame Atlas is daarmee zowel speels als serieus tegelijkertijd, wat prima past bij iemand die al jarenlang games speelt — en er soms ook werk van mag maken.

Dat brengt ons bij het einde van dit feestelijke Rondje Redactie. Heb je zelf ook een of meerdere mooie cadeaus mogen ontvangen of wil je toch even benadrukken dat jouw presentjes nóg mooier waren? Laat vooral van je horen, hier op de website of via onze knusse Discord-server.

Treffen we elkaar daar niet (of pas volgend jaar), dan wenst de redactie van Pixel Vault je bij dezen alvast een fijne jaarwisseling!