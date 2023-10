Onze favoriete geeky beurzen in Nederland

Con je mee?

Pixel Vault pakt graag groot uit op internationale beurzen als gamescom, maar we genieten natuurlijk ook van allerlei andere conventies, vaak dichter bij huis. Welke geeky beurzen in Nederland raden onze redacteuren aan? We sommen onze favorieten op in dit Rondje Redactie.

Wat valt er precies onder de noemer ‘geeky beurzen’? Dat is natuurlijk een beetje nattevingerwerk. Wat de een niche noemt, is voor de ander doodnormaal. Voor een op geeks georiënteerde website als Pixel Vault is de strekking echter simpel: als wij het leuk vinden, telt het mee.

Van fantasyfestivals en stripboekenconventies tot bijeenkomsten van specifieke groepen tech-liefhebbers: dit zijn wat ons betreft de tofste evenementen binnen Nederland.

Kevin — Hoor, zie en proef Aziatische popcultuur tijdens Heroes Made in Asia

Wie van dingen als anime, manga en cosplay houdt heeft tegenwoordig genoeg te kiezen. Voor fans van de Aziatische popcultuur is vooral Heroes Made in Asia toch echt een feestje. Twee dagen lang verandert Evenementenhal Gorinchem in een soort cosplaywalhalla waar fans samen komen om manga in te slaan, workshops te volgen en vooral elkaar te bewonderen.

Wat opvalt is niet alleen de hoeveelheid cosplayers die je ziet, maar vooral de kwaliteit. Cosplayers die zelf weken, zo niet maanden aan hun outfit hebben gewerkt en dat straalt er van af. Van Genshin Impact-personages en anime-helden tot hele voetbalelftallen en biker gangs: het blijft een bijzondere gewaarwording.

Maar er is natuurlijk meer te doen dan alleen cosplayers bekijken. Tal van standjes bieden zelfgemaakte waren aan, maar ook boek- en mangahandelaren maken gretig van de kans gebruik om hun spullen te verkopen. Daarnaast zijn er workshops over Aziatische vechtkunst, theeceremonies en natuurlijk genoeg eten en drinken. Wie met lege handen naar huis gaat, heeft iets niet goed gedaan. Oh en wie weet kom je ondergetekende ook nog wel tegen, al dan wel in een andere rol.

De volgende editie van Heroes Made in Asia staat op de planning voor 24 en 25 februari 2024. Meer informatie over het evenement vind je op de Made In Asia-website.

Maxime Buitenhuis — Cultuur proeven in de magische buitenlucht van Elfia

Ik ga al naar Elfia sinds een jaar of tien. Natuurlijk pak ik niet elke editie mee, maar als ik tijd heb en gezellig met een groepje mensen af kan reizen naar Kasteel De Haar of Kasteel Arcen, dan ben ik vrijwel altijd van de partij. Op Elfia vind je van alles: cosplayers en anime, maar ook LARP en fantastische zelfontworpen kostuums. In de tussentijd struin je heerlijk tussen de kraampjes met merchandise door, of dat nou boeken, zelfgemaakte keramiek of kostuumonderdelen zijn. Niet te vergeten: op Elfia is al het eten heerlijk. En dan bedoel ik ook echt al het eten — als je gaat, neem dan lekkere trek mee!

Zoals de kop al een beetje weggeeft, is Elfia een van de enige cons in Nederland die in de buitenlucht georganiseerd wordt. Deze grootste kostuumfair van het Europese vasteland wordt namelijk twee keer per jaar in kasteeltuinen georganiseerd: in april stap je Elfia binnen in Haarzuilens, en in september in Arcen. Het uitgestrekte kasteellandschap wordt dan in gethematiseerde gebieden verdeeld met elk eigen workshops, optredens en andere activiteiten. De prachtige locaties zijn ideaal voor een fotoshoot en laten je geloven dat je een dagje in een fantasiewereld leeft.

De volgende editie van Elfia vindt in april 2024 plaats. Kaarten zijn nu te koop via Elfia’s officiële website.

Tom — Aan toetsenborden friemelen op ClackyCon

Net als de letterplanken zelf komt nu ook de toetsenbordcultuur overwaaien naar Nederland. Alsmaar meer mensen zien het genot van een goed mechanisch toetsenbord in — voor sommigen blijkt het een zalige rabbit hole. De typisten die vakkundig hun eigen toetsenborden samenstellen, bouwen en modificeren, verzamelen zich binnen Nederland op ClackyCon.

Uiteraard is dat meer een knusse samenkomst dan een gigantische beurs, maar de gedeelde passie vult al snel een gezellig halletje. Iedereen geniet van andermans build en de liefde voor toetsenborden werkt enthousiasmerend. Wie een beetje wegwijs wil worden in superluxe toetsenborden, kan hier naar hartenlust aan allerlei moois voelen en ervaring opdoen. Of je tikt een handgemaakte keycap of een vintage IBM-toetsenbord op de kop — ook leuk.

De derde editie van ClackyCon heeft pas recentelijk plaatsgevonden in Den Haag, waarvan akte in ons verslag. Het is nog onduidelijk wanneer de vierde editie van de toetsenbordbeurs wordt georganiseerd, maar informatie daarover volgt vanzelf op de ClackyCon-website.

Maxime Bax — Geniet van zomerse gezelligheid op Viencon

Viencon is een unieke conventie-ervaring in Europa. Eenmaal per jaar tovert het evenement de locatie Center Parcs Limburgse Peel om tot een waar otaku-dorp. Cosplayers schieten prachtige plaatjes in het natuurrijke park en het grote binnenzwembad. Menig bezoeker gaat ‘s avonds los tijdens een van de Deshima-feesten. Daarnaast geniet je onder andere van bier- en theeproeverijen, D&D-sessies, anime-bingo en het aanbod tweedehands merchandise bij de Artist Alley of Ducky’s Yard Sale. Wie even rust nodig heeft, strijkt neer in de ruime gamehoek vol retroconsoles of het knusse maid café.

Bijzonder is het huizensysteem: je kunt je tot lid van een van de vier huizen verklaren — Shark, Ducky, Owl of Eagle — en strijden in zogenaamde house games om punten voor je huis te verzamelen. Dit kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan spelletjes op de matsuri of de cosplaywedstrijd op laag budget. De winnaar wordt aan het eind van het weekend bekendgemaakt en bepaalt het thema voor de volgende editie.

Velen ervaren het evenement als een relaxte vakantie met vrienden en een conventie in één. Als vrijwilliger ben ik beslist bevooroordeeld, maar niets is gezelliger dan het aansluiten bij een willekeurige BBQ waar je niemand kent, om later terug te keren naar je eigen bungalow met een groep nieuwe vrienden die je passies delen!

De vijfde editie van Viencon vindt plaats van 30 augustus tot en met 1 september 2024 met als thema Shark House, Best House. De kaarten zijn uitverkocht, maar houd de website van Viencon in de gaten: mogelijk komen er nog kaarten bij.

Saskia – Rondstruinen en je favoriete acteurs ontmoeten op Heroes Dutch Comic Con

Bij Heroes Dutch Comic Con is mijn liefde voor conventies begonnen. Iedere keer als ik ga, voelt het weer als thuiskomen. Twee keer per jaar wordt een van de grootste geeky beurzen van Nederland in de Jaarbeurs in Utrecht gehouden — elke editie stappen er zo’n 55.000 bezoekers de beurs binnen. Er is voor ieder wat wils en dan bedoel ik ook écht voor iedereen.

Je kunt uren rondstruinen langs de kraampjes met merchandise, gamen in de gamehal, meedoen aan een cosplaywedstrijd en foto’s of handtekeningen van bekende acteurs en striptekenaars scoren. Komende editie zijn bijvoorbeeld acteur Elijah Wood (The Lord of the Rings) en stripauteur Kelly Sue DeConnick (Captain Marvel) te gast.

Iedere keer kijk ik mijn ogen weer uit naar alle prachtige kostuums, wat misschien wel het leukst aan het evenement is. Iedereen kan zichzelf zijn. De een is volledig in cosplay en de ander heeft alleen een geeky shirt aan. Niks is te gek.

De eerstvolgende Heroes Dutch Comic Con staat al bijna voor de deur: deze vindt namelijk 18 en 19 november plaats. De tickets voor zaterdag zijn al uitverkocht, dus wees er snel bij als je de zondag nog wilt gaan! Kaarten bestel je via de officiële Dutch Comic Con-website.

Tot dusver onze favoriete geeky beurzen en conventies dichtbij huis. Heb je nog verdere vragen over onze keuzes of wil je graag een eigen favoriet toevoegen? Schroom vooral niet van jezelf te laten horen in de reacties hieronder — of knoop het gesprek aan op onze Discord-server!