Veertig acts en slechts één winnaar

Nog heel even en dan gaat het grootste muziekevenement van het jaar weer van start: het Eurovisie Songfestival. Op dinsdag 10 mei is de eerste halve finale in Turijn. De Italiaanse stad mag het Eurovisie van dit jaar hosten, nadat Måneskin vorig jaar won met Zitte E Buoni. We blikken vooruit naar welke acts we dit jaar gaan zien op het Eurovisie Songfestival 2022.

Dit jaar staan er veertig nummers op het Eurovisie-programma. Uiteraard zijn niet alle inzendingen hoogvliegers en kan het geen kwaad om vast de kaf van het koren te scheiden. De redactie analyseert de kansen van de inzendingen van dit jaar.

Het beste nummer van Eurovisie 2022

Robert

Ik had niet gedacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar de Franse inzending is geloof ik mijn favoriet. Normaal sturen de Fransen altijd vrij saaie nummers of chansons waar ik niets mee heb. Plus, ik heb het ook niet zo op de Franse taal en misschien is dat ook wel de reden dat de inzending van dit jaar wel te pruimen is, want ze zingen in het Bretons!

Drie zangeressen van de band Ahez en de artiest Alvan vormen samen Alvan & Ahez met het liedje Fulenn. Toen ik het nummer voor de eerste keer hoorde leek het alsof OG3NE samen een plaat met de Oekraïense inzending Go_A hebben opgenomen. Het Bretonse lied wordt ondersteund door elektronische beats en Ahez heeft drie geweldige zangeressen die tussen het vuur op het podium staan te zingen. Daarom is het niet alleen voor een gelijke wedstrijd jammer dat Frankrijk niet meedoet aan de halve finales, want ik had ze best vaker willen zien.

Maxime

Ik heb een klein groepje favorieten dit jaar, maar Georgië staat misschien wel bovenaan. Het lijkt erop dat ik een van de enigen ben, want de streamingscijfers vallen tegen, maar dit heerlijk vrolijke indienummer spreekt mij ontzettend aan. De vierkoppige band Circus Mircus maakt het clichématige ‘laat zien wie je bent en wat je in je hebt’ tot een pakkend en origineel nummer. Helaas zal het geen gemakkelijke kwalificatie zijn door de loting van de halve finales én het feit dat het nummer vrij laat werd uitgebracht. Hopelijk weet de band dat met een interessante en opvallende staging goed te maken.

Naast Georgië was ik ook erg gecharmeerd van de inzendingen van Slovenië, Litouwen, Tsjechië, Ijsland en Finland. Het zijn stuk voor stuk hele verschillende nummers, wat juist laat zien hoe Eurovisie een soort caleidoscoop van muziekgenres is. Niet al deze nummers maken echt veel kans op kwalificatie, maar ik hoop er zo veel mogelijk terug te zien in de finale!

David

Alhoewel het lastig is om te tippen aan vorig jaar, heb ik ook dit jaar weer keuzestress. Oostenrijk, Noorwegen en Tsjechië zijn altijd fijn om naar te luisteren, maar ook Letland en San Marino zet ik zeker niet weg als ze langskomen op mijn Spotify. Ik heb een zwakke plek voor Montenegro, zowel qua tekst als qua opbouw en kracht. Maar er kan er voor mij maar één met kop en schouder bovenuit steken: het krachtvolle, unieke en mystieke geluid van Frankrijk met Fulenn van Alvan & Ahez.

Dit nummer is anders dan de meeste Franse inzendingen. Om te beginnen is het niet in het Frans, maar in het Bretons. Fulenn is het tweede nummer ooit dat in het Bretons wordt opgevoerd op Eurovisie, maar dat is niet eens het uniekste aan het nummer. Dit nummer voelt namelijk aan als een soort ritueel. De wilde danspassen, het vuur en de groene mist gaan goed samen met de occult-achtige harmonie die de zangers van Alvan & Ahez op het podium brengen. Niet zo gek als het nummer gaat over een vrouw die alleen in het bos danst in maanlicht, ongeacht wat mensen daarvan zouden vinden. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de combinatie van de traditionele keltische muziekelementen met EDM. De muziek, de tekst en de act zorgen voor een krachtig en mystiek geheel.

Ivo

Dit jaar moest ik de inzendingen even laten bezinken, omdat er weinig liedjes tussen zaten die me gelijk vanaf de eerste luistersessie pakten. Wat wel gelijk opviel was de bijdrage van S10, omdat we al jaren geen Nederlandstalige vertegenwoordiging meer hebben gehad. Het mag gezegd worden: De Diepte is écht mooi. Het is behapbaarder dan S10’s oudere muziek, maar behoudt dezelfde rauwe emotie. Daarnaast past het door de simpliciteit goed bij het Songfestival: “Da da da da, oohoo, aahaa” kan natuurlijk makkelijk worden meegezongen door een internationaal publiek.

Naast S10 was er één inzending die bij mij gelijk goed viel: Chanel, die namens Spanje het podium opstapt. Spaanstalige pop is vaak gewoon lekker aanstekelijk en SloMo is daar zeker geen uitzondering op. Oké, de tekst is niet bepaald diepgaand, maar verder is het Latin pop-perfectie: de melodieën zijn pakkend en de beat maakt stilzitten onmogelijk. Chanel danst zelf ook de sterren van de hemel – de heerlijk ordinaire choreografie van Kyle Hanagami is dan ook de kers op de taart van deze inzending.

Wat gaat de finale in elk geval niet halen?

Robert

Het is inmiddels bijna een vanzelfsprekendheid, maar San Marino gaat niet verder komen dan de halve finale dit jaar. In plaats van een vieze oude man, hebben ze dit keer een jonge gladjanus gekozen om af te vaardigen naar Turijn. Het resultaat zal hetzelfde zijn. Ook de Zwitser Marius Bear is geen hoogvlieger. Hij doet me sterk denken aan James Newman van vorig jaar. Dus misschien kan Marius beter vast huilend een podium verlaten met zijn nummer Boys Do Cry.

De grote tegenvaller is dit jaar toch wel Eurovisie-grootheid Zweden. Cornelia Jakobs heeft met Hold Me Closer een gemiddeld Eurovisie-liedje te pakken dat er niet echt uitspringt. Daar komt bij dat ze in de eerste optredens niet bepaald zuiver zingt. Als ze dit herhaalt tijdens de halve finales, kan het wel eens zijn dat we dit jaar een finale zonder Zweden hebben.

Maxime

Bulgarije stuurt dit jaar een rocknummer in dat zó cliché is dat het gewoon niet opvalt, dus ik verwacht dat die snel af zal vallen. Het doet aan een soort budget-versie van de Foo Fighters denken, al is de intention om meer te zijn vast wel aanwezig.

Ook Denemarken zal niet heel ver komen. Het gelegenheidsbandje Reddi heeft qua instrumentalisatie heel wat in zijn mars, maar dat is helaas niet echt te zeggen over de zang. Gezien de instrumenten niet (meer) live gespeeld worden in Eurovisie-shows, liggen mijn verwachtingen niet heel hoog voor Denemarken.

David

Als ik voor de eerste keer naar de Eurovisie selectie ga luisteren zijn er altijd een paar nummers die mij gelijk pakken, maar een aantal ook niet. Meestal schuift dat nog wel. Veel nummers hebben even tijd nodig voor ik ze ga waarderen, maar bij sommige hou ik altijd dat “o ja, die doen ook nog mee”-gevoel. Dat heb ik dit dit jaar een beetje met Australië, Portugal en Zwitserland. Georgië heeft een… interessante act, maar het nummer zelf vind ik weinig soeps.

De “meest vergeetbaar”-prijs gaat wat mij betreft dit jaar naar Slovenië. Er gebeurt wel heel erg weinig in dit nummer, het rolt eigenlijk drie minuten maar een beetje door. Zelfs als er een opbouw lijkt te gebeuren, leidt het nummer gelijk weer aan een terugval naar de saaie status quo. Daarnaast ziet niemand op het podium eruit alsof ze nou echt vertrouwen hebben in dit nummer. Dit nummer is Ideaal als afsluiter in een jaren ‘70 disco, maar ik zie het in Eurovisie 2022 niet ver komen.

Ivo

Hoewel er niks mis is met de zangeres zelf, vind ik het nummer van Malta eerder iets voor K3. I Am What I Am is natuurlijk een universele, belangrijke boodschap, maar het is ook een ontzettende cliché. Het is prima als dit het thema van je lied is, maar dan moet je wel je best doen om er tekstueel een bijzondere en opvallende twist aan te geven. Dat gebeurt hier niet en daarom zie ik het lied liever niet terug in de finale.

Daarnaast denk ik niet dat Roemenië het ver zal schoppen. Eigenlijk vind ik het liedje zelf nog niet eens zo heel verkeerd, maar er klopt iets niet helemaal in de staging. Het wordt gepresenteerd alsof het een heel sexy liedje is, met veel glitters en suggestieve achtergronddansers. Oké, leuk, maar bij het optreden zelf heeft de zanger voor mijn gevoel eerder de uitstraling van een oom die iets te hard gaat tijdens een karaoke-avond. Ik ben benieuwd of Europa dat ook zo ervaart.

Welk land heeft ons het meeste verrast dit jaar?

Robert

De grootste verrassing voor mij komt dit jaar uit Armenië. Normaal gesproken stuurt het land zeer bombastische, over-de-top nummers naar Eurovisie, maar dit jaar hebben ze gekozen voor singer & songwriter Rosa Linn. Ik denk dat haar liedje Snap iets te eenvoudig is om het Eurovisie te kunnen winnen, maar het is misschien wel de beste act die Armenië tot nu toe naar het Eurovisie stuurde. Ik heb in elk geval erg veel zin om Linn zowel in de halve finale als finale terug te zien.

Maxime

Voor mij was Frankrijk de allergrootste verrassing dit jaar. We zien van hen vrijwel altijd een heel traditioneel nummer in de Franse taal, maar zoals Robert en David al benoemden bestaat de Franse delegatie in 2022 uit een groep muzikanten met een energiek nummer in het Bretons. Fulenn is gebaseerd op de legende van Katell Gollet en wordt gezongen in kan ha diskan, de traditionele Bretonse zangstijl. Dat is voor Frankrijk speciaal, want het erkent Bretons officieel niet als taal. Als je benieuwd bent naar de tekst, kun je in de officiële video zowel Bretonse als Engelstalige ondertiteling aanzetten.

Ook Estland heeft mij verrast dit jaar. Zij sturen een lekker meezingnummer met een Western-invloed. Ik ben benieuwd of er op het podium net zo’n spannend geheel van gemaakt wordt als in de video.

David

Robert was geen fan, maar ik was plezierig verrast door San Marino. Deze jonge gladjakker heeft wat mij betreft een heerlijke punk-sound vol kracht op de achtergrond. Met name het refrein en de elektrische begeleiding ervan is heerlijk ruw. Alhoewel ik tot op de dag van vandaag niet door heb wanneer Achille Lauro nou Engels zingt of niet, de tekst en muziek werken samen voor een prettig rock-geheel. Het heeft een beetje dezelfde vibe als Måneskin en dat kan ik wel waarderen.

Ivo

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vechten tijdens Eurovisie regelmatig om de laatste plek. Over de Duitse inzending zullen we het dit jaar wederom maar niet hebben, maar Space Man (VK) heeft me echt positief verrast. Ik ken Sam Ryder al een tijdje, omdat hij tijdens de pandemie ontzettend viraal ging op TikTok. Naast dat hij in die video’s een ontzettend sympathieke uitstraling had, was toen ook te horen dat hij een stem van jewelste heeft. In het levendige Space Man krijgt hij uitgebreid de kans om deze stem tentoon te stellen, dus ik kijk uit naar zijn optreden.

Wie gaat het Eurovisie Songfestival 2022 winnen?

Robert

Ik zat er vorig jaar naast met mijn voorspelling dat Bulgarije zou winnen. Dit jaar vind ik het eigenlijk nog moeilijker, omdat er nog niet echt een act met afstand tussenuit springt voor mij. Als ik dan toch iemand moet aanwijzen denk ik dat het Emma Muscat uit Malta wordt. I Am What I Am is een uitgesproken Eurovisie-liedje dat het sowieso goed gaat doen bij het publiek.

Maxime

Het zou wel eens de eerste keer in lange tijd kunnen zijn dan het gastland wint. Na zijn optreden in 2019 is Mahmood namelijk weer terug op het Eurovisie-podium, en deze keer heeft hij zanger Blanco meegenomen voor een duet. Deze ballad is allesbehalve saai en de Italiaanse taal komt prachtig naar voren. Helaas heeft Eurovisie geen orkest meer, want op Sanremo klonk het nummer Brividi prachtig met al die strijkers erbij.

Bij het nummer van Zweden, dat Robert hierboven noemt, had ik in eerste instantie dezelfde reactie: “Kom op Zweden, kunnen jullie niet beter dan dit?” Maar Hold Me Closer is steeds beter in het gehoor komen liggen bij mij en ik heb het idee dat ik niet de enige ben. Wellicht maakt het zelfs kans om Eurovisie te winnen dit jaar.

David

De kans dat Oekraïne gaat winnen is behoorlijk groot. Het nummer zelf is niet mijn favoriet, maar het is zeker een prima lied met een lekkere beat. Daarnaast heeft wat de publieke opinie en sympathie betreft Oekraïne de wind stevig mee. Volgens de bookmakers heeft Kalush Orchestra op dit moment een 42% kans om te winnen, ver gevolgd door de nummer twee: Italië.

Nou hou ik er wel van om een controversiële mening in te halen. Net als Maxime denk ik dat Zweden een goede kans heeft om te winnen. Alhoewel Zweden bij lange na niet zo hoog staat als Oekraïne bij de bookmakers, zijn ze wat Eurovisie betreft altijd een grootmacht om rekening mee te houden. Sinds 2011 zijn ze maar twee keer niet in de top 10 uitgekomen, en vier keer niet in de top vijf. Het zou mij niks verbazen als Zweden er uit het niets met de winst vandoor gaat. Cornelia Jakobs heeft met Hold Me Closer de stemkracht en de flair om het Songfestival wederom naar Stockholm te halen.

Ivo

Als we naar de cijfers kijken, lijkt het spel inderdaad al gespeeld: 42% kans voor Oekraïne is een vrij extreme voorsprong. Toch draait het bij Eurovisie vaak ook om het totaalplaatje – in het verleden hebben we vaak genoeg gezien dat de vocals en staging een liedje kunnen maken of breken. Er zou dus zomaar een onverwachte winnaar uit de bus kunnen komen.

Van de top vijf zou Spanje (#5) dan mijn favoriet zijn, zoals ik eerder al benoemde. Het lied van Italië (#2) is echt niet mijn ding, maar de emotionele liedjes van Zweden (#3) en het Verenigd Koninkrijk (#4) zouden wat mij betreft ook terechte winnaars kunnen zijn als er vocaal niets misgaat. Doordat ik geen sterke voorkeur heb, vind ik eigenlijk alles prima – als Nederland maar in de top (S)tien belandt!

Wat kunnen we verder verwachten van Eurovisie 2022?

Naast optredens van veertig landen is er op en om het Eurovisie-podium ook altijd ruimte voor andere optredens, interviews en feestelijkheden. Zoals elk jaar wordt het songfestival afgetrapt met een loper, waarbij alle artiesten aanwezig zijn. Tussen de shows door kunnen we interval acts verwachten van onder andere de Rockin’1000, Sophie and the Giants, Benny Benassi en Il Volo. Daarnaast verzorgt ook Diodato een optreden. Eigenlijk zou hij Italië vertegenwoordigen in 2020, maar toen die editie geen doorgang kon vinden, gold dat helaas ook voor zijn nummer Fai Rumore. Nu mag hij dat uiteindelijk toch nog ten gehore brengen.

Als je alle nummers al gehoord hebt maar toch nog verder in de stemming wilt komen, kun je een kijkje nemen bij de Eurovision House Party, een YouTube-afspeellijst met alternatieve versies en covers van de artiesten die je komende week op het podium ziet. Verder zal het officiële Eurovisie-account exclusieve content delen op hun TikTok-kanaal.

Het Eurovisie Songfestival is op 10, 12 en 14 mei te volgen op NPO1.

