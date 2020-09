Enola Holmes is dus een heerlijke film met gezonde dosis humor, maar het weet ook een maatschappelijk onderwerp uit die tijd aan te stippen. Het is namelijk tegen het einde van 1800 aan, waar vrouwen nog niks zijn en zelfs mannen van lage stand niet mogen stemmen. Het is een onderwerp dat steeds terugkeert en erg goed in beeld is gebracht.

Daarnaast had ik al gezegd dat Millie Bobby Brown erin zit, maar ook Helena Bonham Carter, Sam Claflin en Henry Cavill hebben een rol te vullen. Een sterrencast die het script de eer geeft die het absoluut verdient.