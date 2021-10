De originele Planet of the Apes komt uit 1968. Drie astronauten storten neer op een planeet waar primaten de dominante soort zijn. Vier vervolgen op de film later (en een niet nader te noemen reboot), kreeg deze serie een soft reboot in 2011 met Rise of the Planet of the Apes. Rise speelt zich af in de nabije toekomst. Vrijheid is een belangrijk onderwerp in deze film: een arts wil mensen bevrijden van alzheimer, terwijl intelligente chimpansees niet meer opgesloten willen zitten. Combineer dit met het gevoel van verbondenheid en je hebt een sterke premisse.

Dawn of the Planet of the Apes, het vervolg op Rise, laat zien hoe protagonist Caesar en zijn soortgenoten in vrijheid leven in de bossen van Noord-Amerika. Het gebied blijkt echter niet groot genoeg te zijn voor twee dominante soorten en de chimpansees, gorilla’s en orang-oetans komen lijnrecht tegenover een grote groep zwaar bewapende mensen te staan.

Deze nieuwe Planet of the Apes-films hebben meerdere prijzen gewonnen. Vooral Andy Serkis werd gelauwerd vanwege zijn acteerwerk als Caesar, maar ook door hoe hij Caesar tot leven bracht. Door middel van de motion capture-techniek kroop hij als het ware in de huid van de chimpansee; deze techniek had hij eerder ook succesvol toegepast in de Lord of the Rings-films als Sméagol/Gollum.